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Даниил Полоников

Как ЭРА-ГЛОНАСС "подставляет" водителей на недешёвый ремонт

3:23
Авто

В состав системы "ЭРА-ГЛОНАСС" входит резервный аккумулятор, обеспечивающий работоспособность системы в случае выхода из строя основного аккумулятора. Соответственно, через три года литий-ионная батарея теряет свою первоначальную емкость. Каковы последствия этого? Это зависит от автомобиля. На одних автомобилях модуль будет просто мигать оранжевым светом, на других — на приборной панели появится целая "гирлянда" индикаторных лампочек.

Как ЭРА-ГЛОНАСС "подставляет" водителей на недешёвый ремонт
Фото: www.ixbt. com/news/2022/06/22/zolotaja-knopka-jeraglonass-rossijane-stolknulis-s-nevozmozhnostju-registracii-prignannyh-inomarok-v-gibdd.html

Кроме того, "ЭРА-ГЛОНАСС" начинает так неумолимо разряжать основной аккумулятор, что после нескольких дней стоянки батарея разряжается до 3-5 вольт. По словам владельцев, особенно часто такие случаи наблюдаются у Skoda — Karoq и Octavia. Владельцы автомобилей LADA, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Volkswagen также сообщают о подобных проблемах (и, конечно, этот список далеко не полный).

Но на этом список симптомов, вызванных данной "болезнью аккумулятора", не заканчивается. Также встречаются, хотя и реже, неработающие дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, проблемы с микрофоном мультимедийной системы.

Одним словом, из-за одного недорогого "компонента" можно столкнуться с множеством проблем, причем некоторые ошибки потребуют диагностики в дилерском центре. Более того, заводская батарея может разрядиться настолько, что потребуется покупка новой.

Впрочем, возможно, мы зря назвали блок питания "ЭРА-ГЛОНАСС" "недорогим". Его замена обойдется в несколько сотен рублей, если вы сможете самостоятельно найти и вскрыть модуль, а затем (опять же, самостоятельно) подобрать наиболее доступный по цене химический источник питания.

Между тем, как выяснили эксперты, восстановление работоспособности модуля у официального дилера Kia, например, обойдется более чем в 5 000 рублей: 3 700 уйдет непосредственно на микроаккумулятор, плюс ещё 1 700 возьмет специалист за снятие мультимедийного комплекса, извлечение модуля "ЭРА-ГЛОНАСС" и замену батареи. Для премиальных марок такая процедура, несомненно, дороже.

В заключение отметим, что если вы обнаружили на относительно новом автомобиле разряженный аккумулятор (а это, как мы помним, основной признак неисправности системы экстренного оповещения), вспомните нашу публикацию: возможно, блок "ЭРА-ГЛОНАСС" требует срочного вмешательства. К счастью, некоторые марки рекомендуют владельцам обновлять источник питания, когда их трёхлетний автомобиль посещает дилерский центр для планового технического обслуживания.

Тем не менее, приятного во всей этой истории мало! Скорее всего, большинство никогда не слышало о необходимости какого-либо обслуживания этого модуля. Более того, стоимость такого обслуживания вряд ли можно считать справедливой. Но платить надо, так как отключать блок "ЭРА-ГЛОНАСС" нельзя не только из соображений безопасности, но и потому, что автомобиль без исправного "маячка" не пройдет техосмотр. Так что готовьте свои кошельки.

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ЭРА-ГЛОНАСС: система слежения или помощи водителям
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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