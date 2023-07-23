Почему опасно защищать моторный отсек автомобиля от грязи

Грязь под капотом может стать причиной множества проблем, а также придать неприглядный вид грязному двигателю. Поэтому автолюбители стремятся защитить свой двигатель от грязи, хотя часто делают это неправильно. Эти ошибки могут привести к серьезным последствиям.

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Первое, что спешат сделать водители при покупке автомобиля, — это установить хорошую защиту моторного отсека или просто надеть пылезащитный чехол. В первом случае, безусловно, есть смысл установить защиту, так как она предохраняет блок цилиндров и трансмиссию от ударов.

Однако очень важно грамотно выбрать "щит". Например, если установить толстый стальной лист без вентиляционных отверстий, то это может нарушить теплообмен в моторном отсеке. Соответственно, воздушный поток не будет эффективно охлаждать силовой агрегат, и двигатель будет работать как в сауне.

Это приводит к более быстрому истощению моторного масла и трансмиссионной жидкости, особенно в малолитражных и высоконагруженных двигателях. А если владелец скупится на смазку, то она может превратиться в гудрон, который способен "убить" двигатель. То же самое относится и к трансмиссии, особенно в таких распространенных вариантах, как CVT и системы с двумя сцеплениями.

Не стоит забывать и о конструктивных недостатках некоторых двигателей. Например, основной проблемой двигателя BMW N63b44 является расположение турбокомпрессоров между блоками цилиндров. Это создает высокую температуру в пробках, фактически сжигая двигатель изнутри. А если стальной кожух перекрывает поток охлаждающего воздуха, то процесс только ускоряется.

Различные резиновые уплотнители, устанавливаемые на капот для предотвращения попадания грязи, также могут сыграть с водителем злую шутку. Дело в том, что эти "резинки" находятся в жестких условиях эксплуатации. Они постоянно подвергаются воздействию жары, ветра, грязи и химикатов. Не каждый клей может выдержать такие условия. В результате герметик может отклеиться и попасть между шкивом и приводным ремнем, что приведет к его проскальзыванию или заклиниванию, а также к повреждению вспомогательных узлов двигателя.

Наконец, не каждый пластиковый брызговик пригоден для установки на автомобиль. Со временем между накладкой колесной арки и крылом скапливается грязь, что приводит к коррозии. Если не принять меры, ржавчина может полностью проесть крыло, что приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

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