Как значительно сэкономить время при постановке автомобиля на учет

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Когда дело доходит до процесса приобретения транспортного средства, он часто включает в себя изнурительный поиск, многочисленные проверки, волнения, длительные переговоры и подписание договора купли-продажи. Наконец-то машина ваша. Однако расслабляться пока не время. Впереди вы можете столкнуться с техническим осмотром, определенно с необходимостью получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и, вдобавок ко всему, с неизбежной встречей с сотрудниками ГИБДД, что также сулит потерю драгоценного времени в длинных очередях.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Тем не менее, при желании вы можете ускорить процесс регистрации транспортного средства и потратить на это не несколько часов своей жизни, а всего 20-30 минут. Вам даже не придется выпрашивать у своего начальника дополнительный выходной, чтобы провести его в отделе дорожной полиции. Как? Давайте объясним!

ДОКУМЕНТАЦИЮ, ПОЖАЛУЙСТА

Первое, что вам нужно сделать, как бы банально это ни звучало, — убедиться, что у вас под рукой есть все необходимые документы. Вам понадобится следующее: документ, удостоверяющий личность, договор купли-продажи или любой другой документ, подтверждающий ваши права собственности (подарочный сертификат, завещание и т. д.), свидетельство о регистрации транспортного средства, предыдущее свидетельство о регистрации транспортного средства, если таковое имеется, полис ОСАГО и квитанция об оплате государственной пошлины.

Да, лучше оплатить сборы заранее в терминалах, расположенных либо внутри отделов, либо поблизости, так как в выбранное время могут возникнуть очереди.

Осмотрите автомобиль, если по какой-либо причине вы пропустили этот шаг, прежде чем совершать покупку. Все ли в порядке с VIN-номером на кузове? Ясен ли правовой статус транспортного средства, нет ли залогов или обременений? Было бы неприятно, если бы из-за халатности, вашей или дилера, на которого вы полагались, инспектор отказал вам в прохождении техосмотра.

Если на этом этапе не возникнет никаких проблем, давайте перейдем к следующему.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обязательно зарегистрируйте свой автомобиль онлайн, воспользовавшись веб-сайтом "Государственные услуги". Таким образом, вы можете не только выбрать удобное время, но и заполнить заявление в электронном виде, сэкономив около 10 минут в отделении. Тем не менее, вам нужно будет распечатать документ заранее, но это не должно стать большой проблемой.

Еще одним бонусом, на который вы имеете право при онлайн-регистрации вашего транспортного средства, является скидка в размере 30% на государственные пошлины. Таким образом, вы заплатите 1400 рублей вместо 2000 за выдачу номерных знаков, 350 вместо 500 за новое свидетельство о регистрации и 245 рублей вместо 350 за внесение изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства. Вы также можете сэкономить деньги, если свободное место в вашем старом паспорте транспортного средства закончится и вам нужно будет оформить новый — это обойдется вам в 560 рублей вместо 800.

У ВАС ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Тем, кто проживает в столице, полезно знать, что в настоящее время транспортные средства можно зарегистрировать не только в отделах ГИБДД, но и в многофункциональных центрах (МФЦ). В настоящее время данная услуга доступна только во флагманских офисах, расположенных на Новоясеневском проспекте (Юго-Западный административный округ), Кироградской улице (торговый центр Columbus, Южный административный округ) и Пресненской набережной (торговый центр Afimall City, Центральный административный округ).

Однако в ближайшее время будет создано еще больше центров, поскольку премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Еще одним существенным преимуществом регистрации вашего транспортного средства в МФЦ является увеличенный рабочий день инспекторов. Они, как и флагманские офисы в целом, работают с 10 утра до 10 вечера каждый день.

Сама процедура регистрации практически идентична той, что проводится в подразделениях ГИБДД. В разделе "Мои документы" вы можете зарегистрировать свой автомобиль, мотоцикл или прицеп. Однако эта услуга предоставляется только частным лицам.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Документы собраны, заявление распечатано, государственная пошлина уплачена — день "Х" настал. Независимо от того, куда вы решили обратиться — в управление ГИБДД или МФЦ, — постарайтесь приехать пораньше. Кстати, сотрудники "Моих документов" обычно не заставляют граждан ждать в коридоре, пока не настанет отведенный им час. Всякий раз, когда это возможно, если есть свободное окно, они приглашают посетителей пораньше.

К сожалению, то же самое нельзя сказать о подразделениях дорожной полиции. Там совсем другой мир, со своими собственными правилами. Даже те, кто записался на прием на определенное время, иногда ждут по нескольку часов, прежде чем им позвонят. Более того, у инспекторов есть свои собственные проблемы, и они должны строго придерживаться своего обеденного графика. Кстати, это еще одна причина задуматься о выборе МФЦ.

…Наконец, не забывайте о правилах элементарной вежливости и не стесняйтесь улыбаться. Дружелюбных клиентов обслуживают быстрее и качественнее, так как их позитивный настрой подсознательно замечается — это факт.

Как поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Новые правила 2022