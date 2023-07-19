Почему экономия на диагностике автомобиля обойдется очень дорого

Начнем с того, что в попытке сэкономить многие автовладельцы обращаются к гаражным механикам, а те, выслушав жалобы, быстро выносят свое суждение. Они говорят: "У вас скрипят тормозные колодки". А затем добавляют, что это нормальное явление для вашего автомобиля, что производитель не считает это конструктивным дефектом, поэтому не стоит беспокоиться. Обрадованный, водитель продолжает пользоваться своим автомобилем, пока в один прекрасный день не развалится ШРУС.

Фото: https://bespokeremapping.co.uk/

Вот почему нужно забыть о гаражных "дядях Васях". В наше время, когда в автомобилях широко используются электронные системы, невозможно точно определить неисправность только по звуку или запаху. Для этого необходимо оборудование и сканеры. Поэтому услуги по диагностике стоят прилично. Например, аналогичная работа для автомобилей BMW или Audi в неофициальном сервисном центре будет стоить около 5 000 рублей.

Действительно, это немалая сумма. Но это позволит вам не платить за ремонт гораздо большую сумму. Ведь специалист по диагностике поможет определить точный объем необходимых работ. А значит, не будет лишних манипуляций, за которые клиенту придется платить.

Время ремонта также сократится, поскольку механик или электрик уже будет знать, какой компонент нуждается в починке, вместо того чтобы искать проблему в нескольких местах. Наконец, точно определив проблему, можно безошибочно подобрать необходимые детали, вместо того чтобы заменять все без разбора.

Осталось убедиться, что выбранный сервисный центр проводит диагностику профессионально. Сделать это довольно просто. Начните с оценки поведения сотрудников мастерской. Если они готовы предоставить немедленные результаты, и эти результаты не радуют, то стоит задуматься о качестве обслуживания в этой конкретной мастерской.

Хороший специалист не даст вам мгновенных результатов. Напротив, перед началом работы они обязательно расспросят владельца о проблемах автомобиля, о том, как проявляется неисправность и при каких условиях она возникла. Другими словами, они будут вести себя как настоящий врач.

Кстати, нелишним будет регулярно проводить диагностику. Если на приборной панели не горит лампочка "Check" и нет явных неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать неправильно, и без подключения сканера об этом невозможно догадаться.

Диагностика авто? Что нужно знать и уметь? Без этого просто не суйся в диагностику! Не позорься.