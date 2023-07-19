Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Почему экономия на диагностике автомобиля обойдется очень дорого

Авто

Начнем с того, что в попытке сэкономить многие автовладельцы обращаются к гаражным механикам, а те, выслушав жалобы, быстро выносят свое суждение. Они говорят: "У вас скрипят тормозные колодки". А затем добавляют, что это нормальное явление для вашего автомобиля, что производитель не считает это конструктивным дефектом, поэтому не стоит беспокоиться. Обрадованный, водитель продолжает пользоваться своим автомобилем, пока в один прекрасный день не развалится ШРУС.

Почему экономия на диагностике автомобиля обойдется очень дорого
Фото: https://bespokeremapping.co.uk/

Вот почему нужно забыть о гаражных "дядях Васях". В наше время, когда в автомобилях широко используются электронные системы, невозможно точно определить неисправность только по звуку или запаху. Для этого необходимо оборудование и сканеры. Поэтому услуги по диагностике стоят прилично. Например, аналогичная работа для автомобилей BMW или Audi в неофициальном сервисном центре будет стоить около 5 000 рублей.

Действительно, это немалая сумма. Но это позволит вам не платить за ремонт гораздо большую сумму. Ведь специалист по диагностике поможет определить точный объем необходимых работ. А значит, не будет лишних манипуляций, за которые клиенту придется платить.

Время ремонта также сократится, поскольку механик или электрик уже будет знать, какой компонент нуждается в починке, вместо того чтобы искать проблему в нескольких местах. Наконец, точно определив проблему, можно безошибочно подобрать необходимые детали, вместо того чтобы заменять все без разбора.

Осталось убедиться, что выбранный сервисный центр проводит диагностику профессионально. Сделать это довольно просто. Начните с оценки поведения сотрудников мастерской. Если они готовы предоставить немедленные результаты, и эти результаты не радуют, то стоит задуматься о качестве обслуживания в этой конкретной мастерской.

Хороший специалист не даст вам мгновенных результатов. Напротив, перед началом работы они обязательно расспросят владельца о проблемах автомобиля, о том, как проявляется неисправность и при каких условиях она возникла. Другими словами, они будут вести себя как настоящий врач.

Кстати, нелишним будет регулярно проводить диагностику. Если на приборной панели не горит лампочка "Check" и нет явных неисправностей, это не значит, что их нет. Электроника может работать неправильно, и без подключения сканера об этом невозможно догадаться.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Диагностика авто? Что нужно знать и уметь? Без этого просто не суйся в диагностику! Не позорься.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы транспорт автомобиль
Новости
Шипастый гриб-паразит обнаружен в лесу в Новосибирске
Александр Сладков: Харьков может быть освобождён к осени
Кристина Асмус выставила изменившуюся фигуру напоказ: "Как раскабанела"
Врачи обнаружили необычное явление: Аллергия на работу
Внук Пугачевой снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус
Lenta.ru: Ученый предсказал рекордный перегрев планеты
Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году
Врач Носарева заявила, что жирный блеск на лице может быть вызван гормональными проблемами
Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей
Экономист Головецкий прокомментировал создание программы долгосрочных сбережений в России
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится
Одесса заявила о самой масштабной за всю СВО атаке на город. Что это значит для РФ? Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Последние материалы
Внук Пугачевой снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус
Lenta.ru: Ученый предсказал рекордный перегрев планеты
Рекордный рост объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году
Врач Носарева заявила, что жирный блеск на лице может быть вызван гормональными проблемами
Ущерб от продажи подержанных автомобилей со "скрученным" пробегом достигает 600 млрд рублей
Экономист Головецкий прокомментировал создание программы долгосрочных сбережений в России
Переход петербургских чиновников на автомобили Lada
Изготовление домашнего корневого гормона из уксуса
Певица Слава сошлась с бывшим гражданским мужем
Voyah Free представляет русскоязычную мультимедийную систему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников