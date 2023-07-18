Что делать, чтобы яркое солнце не слепило водителя

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Когда речь идет о защите глаз от солнечных лучей, солнцезащитные очки — очевидный выбор, скажете вы, и будете отчасти правы. Однако это еще не все. Важно помнить, что солнце светит прямо в глаза водителю только тогда, когда оно находится низко над горизонтом, например, вечером или утром. В это время окружающие предметы могут отбрасывать длинные, густые тени.

Фото: pixabay.com

Ношение темных солнцезащитных очков может привести к тому, что затененные участки будут выглядеть как участки абсолютной темноты. В таком месте вы легко можете не заметить пешехода, вышедшего на дорогу, или выбоину, которая может создать проблемы для колес вашего автомобиля.

Поэтому одни лишь солнцезащитные очки нельзя считать полным решением проблемы солнечных бликов для водителей. Для борьбы с ослепляющим светом каждый автомобиль оснащен удобным приспособлением под названием солнцезащитный козырек. Теоретически он должен решить проблему попадания солнечных лучей в глаза. Однако на практике просто опустить это устройство часто бывает недостаточно, и для борьбы с бликами требуются дополнительные меры.

Прежде всего, чтобы избежать бликов, важно… обновить стеклоочистители, особенно если они уже не в лучшем состоянии. Причина в том, что на глаза воздействует не только прямой солнечный свет, но и солнечный свет, отражающийся от грязи и микроцарапин на поверхности лобового стекла. Они создают перед глазами своего рода ауру, сквозь которую вы можете не заметить не только пешехода, но даже грузовик.

Если с самим лобовым стеклом мало что можно сделать, кроме, пожалуй, полной его замены, то с грязью можно бороться. Рецепт прост: хорошие стеклоочистители со свежими гибкими резиновыми лезвиями и обильный запас омывающей жидкости с сильными очищающими свойствами. Кстати, для повышения эффективности их работы стоит добавить в бачок омывателя немного бытового средства для мытья посуды.

Если вы позаботились о лобовом стекле, а солнце все равно не дает покоя из-под солнцезащитного козырька, иногда достаточно перестать представлять себя пилотом Формулы-1, привыкшим "сидеть низко над асфальтом". Поднимите водительское сиденье на максимальную высоту, и проблема видимости будет решена.

Если высокая посадка за рулем для вас абсолютно неприемлема, попробуйте надеть бейсболку. Натяните ее на глаза так, чтобы козырек заменил встроенный солнцезащитный козырек.

Среди лайфхаков по борьбе с бликами стоит упомянуть использование "подручных средств", а именно других участников движения. Иногда бывает выгодно оставаться в тени большого транспортного средства, например, грузовика или автобуса. Обычно они движутся не так быстро, как легковой автомобиль, и могут не заметить вас при смене полосы движения. Но, по крайней мере, они могут дать вашим глазам отдохнуть от солнца, когда это необходимо.

Большинство водителей не знают этой функции козырьков от солнца!