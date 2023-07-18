Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Что делать, чтобы яркое солнце не слепило водителя

3:09
Авто

Когда речь идет о защите глаз от солнечных лучей, солнцезащитные очки — очевидный выбор, скажете вы, и будете отчасти правы. Однако это еще не все. Важно помнить, что солнце светит прямо в глаза водителю только тогда, когда оно находится низко над горизонтом, например, вечером или утром. В это время окружающие предметы могут отбрасывать длинные, густые тени.

Что делать, чтобы яркое солнце не слепило водителя
Фото: pixabay.com

Ношение темных солнцезащитных очков может привести к тому, что затененные участки будут выглядеть как участки абсолютной темноты. В таком месте вы легко можете не заметить пешехода, вышедшего на дорогу, или выбоину, которая может создать проблемы для колес вашего автомобиля.

Поэтому одни лишь солнцезащитные очки нельзя считать полным решением проблемы солнечных бликов для водителей. Для борьбы с ослепляющим светом каждый автомобиль оснащен удобным приспособлением под названием солнцезащитный козырек. Теоретически он должен решить проблему попадания солнечных лучей в глаза. Однако на практике просто опустить это устройство часто бывает недостаточно, и для борьбы с бликами требуются дополнительные меры.

Прежде всего, чтобы избежать бликов, важно… обновить стеклоочистители, особенно если они уже не в лучшем состоянии. Причина в том, что на глаза воздействует не только прямой солнечный свет, но и солнечный свет, отражающийся от грязи и микроцарапин на поверхности лобового стекла. Они создают перед глазами своего рода ауру, сквозь которую вы можете не заметить не только пешехода, но даже грузовик.

Если с самим лобовым стеклом мало что можно сделать, кроме, пожалуй, полной его замены, то с грязью можно бороться. Рецепт прост: хорошие стеклоочистители со свежими гибкими резиновыми лезвиями и обильный запас омывающей жидкости с сильными очищающими свойствами. Кстати, для повышения эффективности их работы стоит добавить в бачок омывателя немного бытового средства для мытья посуды.

Если вы позаботились о лобовом стекле, а солнце все равно не дает покоя из-под солнцезащитного козырька, иногда достаточно перестать представлять себя пилотом Формулы-1, привыкшим "сидеть низко над асфальтом". Поднимите водительское сиденье на максимальную высоту, и проблема видимости будет решена.

Если высокая посадка за рулем для вас абсолютно неприемлема, попробуйте надеть бейсболку. Натяните ее на глаза так, чтобы козырек заменил встроенный солнцезащитный козырек.

Среди лайфхаков по борьбе с бликами стоит упомянуть использование "подручных средств", а именно других участников движения. Иногда бывает выгодно оставаться в тени большого транспортного средства, например, грузовика или автобуса. Обычно они движутся не так быстро, как легковой автомобиль, и могут не заметить вас при смене полосы движения. Но, по крайней мере, они могут дать вашим глазам отдохнуть от солнца, когда это необходимо.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Большинство водителей не знают этой функции козырьков от солнца!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Новости
Нижегородцы-транссексуалы боятся делать операции по смене пола
Наргиз Закирова готовится выпустить песню на украинском языке: выйдет новый альбом
MWM: контрнаступление ВСУ серьёзно подорвало репутацию БМП Bradley и Leopard
Доктор Мясников рассказал, что шоколад можно даже худеющим
РИА Новости: Кардинальный прорыв в исследовании инопланетной жизни был объявлен учеными.
Участвующий в СВО российский десантник получил статус беженца во Франции
Пентагон: сухопутный коридор к Крыму прорубить нереально, стоит менять стратегию
Песков дал комментарий насчёт ударов ВС РФ по Одессе и Николаеву
Артист РФ Александр Ревва опроверг слухи о пластических операциях на своём лице
Жителю Киевской области вручили повестку за то, что он слушал песню на русском языке
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Сладков назвал ситуацию с Крымским мостом "личной темой Путина" и предрёк мощный ответ Киеву
Москва не даст осуществиться фантазиям Зеленского о зерновой сделке
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 100 человек
Военный аналитик Герасимов призвал установить боновые заграждения в районе Крымского моста
Переехавшая в Испанию Елена Исинбаева отреклась от воинского звания РФ
Диетолог Соломатина рассказала, кому противопоказан чеснок
Как определить микроклимат своего сада?
WP: контрнаступление ВСУ зашло в тупик, несмотря на помощь Запада в обучении ВСУ
Почему постоянно держать ногу на педали сцепления крайне опасно
Певица Алла Пугачёва может выступить на корпоративе в России за 50 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников