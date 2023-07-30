Какие опасные сюрпризы может преподнести вариатор в летнюю жару

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Перегрев, пожалуй, является наиболее существенным признаком надвигающихся серьезных проблем с вариаторной коробкой передач. В большинстве случаев владельцы автомобилей узнают об этом либо по сигнальной лампочке на приборной панели, либо по ощущениям рывков и пробуксовок во время движения, особенно при низких оборотах двигателя.

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Почему перегрев опасен? Нормальная рабочая температура жидкости в вариаторе составляет около 60-70ºC. При перегреве температура может резко повыситься до 100-120ºC. Это снижает эффективность смазки движущихся частей трансмиссии, значительно ускоряя их износ, включая конусы и ремень (или цепь) вариатора. Когда температура превышает 120ºC, жидкость начинает полимеризоваться, полностью разлагаясь…

Следовательно, если не обращать внимания на рывки и проскальзывания в коробке передач и не предпринять немедленных действий для устранения проблемы перегрева, вариаторная коробка передач может быстро полностью выйти из строя, что приведет к поистине катастрофическим затратам на ремонт. Возможно, даже окажется дешевле заменить весь блок целиком, чем ремонтировать его.

Каковы возможные причины перегрева вариатора? Наиболее распространенной "летней" причиной является засорение радиатора охлаждения трансмиссии. Обычно он расположен где-то в нижней части моторного отсека. Пыль, грязь, насекомые и другой мусор, парящие в воздухе над дорогой, могут засорить и помять ее ребра.

Если снижение эффективности охлаждения жидкости вариатора не было заметно зимой или при низких температурах, то это станет очевидным при палящей жаре около 30 градусов по Цельсию. Решить эту проблему относительно просто. Просто загоните автомобиль на подъемник или смотровую яму, снимите бампер и промойте радиатор вариатора мойкой низкого давления "Karcher".

Хуже, если проскальзывание вариатора происходит из-за низкого уровня жидкости, а не из-за засорения радиатора. При недостаточном количестве жидкости она не может охладить чрезмерно нагретые компоненты во время летней жары. Если это обнаружено, следует немедленно долить жидкость. Даже такую простую операцию лучше доверить профессиональным специалистам по техническому обслуживанию. В конце концов, уровень жидкости не может снизиться сам по себе. Скорее всего, она просочилась через какую-то пломбу.

Поэтому, помимо долива жидкости, вам придется определить источник утечки и заменить изношенную прокладку. Эта операция, несомненно, обойдется дороже, чем промывка радиатора. Однако это все равно намного дешевле, чем капитальный ремонт коробки передач из-за перегрева.

Засорение фильтра тонкой очистки из-за естественного износа также может привести к перегреву вариатора. Снижение расхода, вызванное засорением, также снижает эффективность охлаждения трансмиссии. При низких температурах это может быть незаметно, но в жаркую погоду это становится проблемой.

Решение такой проблемы также следует поручить специалистам по техническому обслуживанию. Наряду с заменой фильтра рекомендуется заменить всю жидкость в трансмиссии, чтобы избежать подобных проблем в долгосрочной перспективе.

Кстати, если дело доходит до замены "трансмиссионной жидкости", крайне важно выбрать продукт, соответствующий соответствующим спецификациям вариатора. Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр дилерского центра, но помните, что их цены на технические жидкости всегда были заоблачными.

Альтернативным вариантом является приобретение небрендового продукта с необходимым технологическим допуском у авторитетного иностранного производителя автомобильных смазочных материалов.

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