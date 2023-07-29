Переход на какое масло может победить «масложор» у двигателя

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Основной причиной является естественный износ его цилиндро-поршневого узла (ЦПГ) вследствие большого пробега или жестких условий эксплуатации. Но прежде чем бить тревогу и подсчитывать будущие значительные расходы на капитальный ремонт двигателя, необходимо убедиться, что потеря масла происходит из-за увеличения зазоров между поршневыми кольцами и стенками цилиндра, а не по какой-либо другой причине.

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Ведь простые утечки через прокладки или изношенные сальники могут привести к значительным потерям смазки. Если других причин повышенного расхода масла, кроме износа ЦПГ, не выявлено, можно приступать к выбору нового смазочного материала. Стоит отметить, что ни один новый смазочный материал не может полностью устранить "расход масла". Однако можно значительно снизить его интенсивность.

Выбор масла, способного справиться с этой задачей, следует начать с изучения руководства по эксплуатации автомобиля производителя. Там автопроизводитель обычно указывает ряд характеристик смазочных материалов, подходящих для вашего конкретного двигателя.

Существует общее правило, которого следует придерживаться при выборе нового масла для двигателя с большим пробегом и сильно изношенной КПА: рекомендуется перейти на более вязкое вещество.

Конечно, если вы стремитесь к максимальной "густоте", можно залить минеральное масло прямо в двигатель. Однако проблема заключается в том, что наше масло работает не только внутри цилиндров, но и в других движущихся частях двигателя.

По этой причине минеральное масло может не подойти для многих силовых агрегатов, выпущенных в последние несколько десятилетий. Задача состоит не только в том, чтобы создать максимальную толщину пленки между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, чтобы частично компенсировать увеличенные зазоры, вызванные износом.

Мы также должны обеспечить прочность этой пленки, предотвращая любой контакт между движущимися частями при любых обстоятельствах. И современные синтетические моторные масла прекрасно справляются с этой задачей.

Таким образом, становится понятно, что при решении проблемы "расхода масла" необходимо использовать современное синтетическое моторное масло повышенной вязкости, одобренное руководством по эксплуатации для вашего автомобиля. Например, если вы обычно использовали смазку класса 5W30, то в тяжелых случаях можно перейти на 5W40 или даже полусинтетику 10W40!

Рекомендовать конкретные марки смазочных материалов в данном случае бессмысленно, поскольку для разных типов двигателей требуются разные марки масел. Однако стоит обратить внимание на те, которые рекомендованы производителем автомобиля для автомобилей с большим пробегом. Они обычно содержат специальный пакет присадок, который, помимо прочих преимуществ, продлевает срок службы изношенных пар трения.

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