Стоит ли безрассудно увеличивать дорожный просвет машины

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Когда вы впервые выезжаете на бездорожье, независимо от того, насколько агрессивно выглядит автомобиль и как сильно стараются маркетологи бренда, это часто приводит к чувству разочарования. Он застревает в неглубоких лужах, царапает землю и камни и отказывается ехать даже там, где может справиться "старая папина машина". Итак, необходимы изменения. Поднимите его как следует и оснастите шинами для бездорожья. Но прежде чем отправиться в это сложное путешествие, было бы разумно понять последствия этих изменений. Возможно, можно достичь желаемых результатов с минимальными изменениями.

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Самый простой и доступный способ увеличить дорожный просвет — это установить шины большего размера. Однако речь идет не об увеличении размера колесных дисков, а скорее о приобретении "обручей большего размера". Это увеличит дорожный просвет и улучшит сцепление с дорогой за счет увеличения площади контакта шины, тем самым повысив ее проходимость по бездорожью.

Однако, как говорится, аппетит приходит во время еды, и небольшая разница по сравнению с запасными параметрами, обеспечиваемыми шинами большего размера, быстро становится недостаточной. Установка шин еще большего размера больше нецелесообразна, так как они не поместятся в колесных арках. Итак, что же можно сделать?

Для автомобилей с кузовом на раме предусмотрена возможность "подъема кузова" — встраивания пластиковых прокладок между рамой и кузовом, позволяющих значительно приподнять автомобиль над землей и существенно улучшающих проходимость по бездорожью. Углы захода на посадку и вылета будут увеличиваться вместе с ходом подвески.

Однако в цельных автомобилях такой опции нет, поэтому приходится прибегать к установке удлиненных амортизаторов или пружин или снова использовать распорки, которые размещаются между стойками и чашечками. Несомненно, внедорожные возможности автомобиля возрастут. Но помните, вам все равно нужно добраться до грязи!

Центр тяжести поднятого транспортного средства становится значительно выше, а учитывая, что внедорожники и так имеют высокий центр тяжести, это делает их менее устойчивыми и склонными к опрокидыванию на поворотах. Следовательно, скорость движения по автомагистралям и дорогам общего пользования должна быть значительно снижена. Они должны быть такими, но в 9 случаях из 10 это не так — русские любят быструю езду.

Поднятое транспортное средство требует большей точности в управлении, внимательного отношения к рельефу — даже небольшой уклон может привести к опрокидыванию — и сдержанности на дорогах общего пользования. Внезапная смена полосы движения или наезд на бордюрный камень могут быстро привести к посещению автомастерской.

Кроме того, изменение "авторских пропорций" — геометрических расчетов компонентов и агрегатов автомобиля, выполненных инженерами, — приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию, полуоси, шаровые шарниры и так далее.

Кстати, большие колеса тоже не легкие — шины весят тонну. В результате значительно сокращается срок службы элементов подвески, различных осей, карданных валов и других вращающихся деталей. Иногда на несколько порядков. Если автомобиль приобретен подержанным, его подъем потребует немедленных вложений. Кроме того, необходимо будет приобрести усиленные детали.

Незначительный подъем — около 2 дюймов — обычно не приводит к серьезным последствиям, позволяет сохранить заводские компоненты и практически не влияет на управляемость. Однако существенные модификации требуют, чтобы водитель полностью осознавал, что этот внедорожник больше не будет пригоден для повседневных поездок на работу. Да, он будет превосходен в грязи, но на асфальте он становится "слоном в посудной лавке". Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие в мир внедорожного тюнинга, дайте себе обещание — сначала купите другой автомобиль для семьи, а затем превратите свой в игрушку.

Увеличение дорожного просвета автомобиля может быть Опасным !