Автомобильная печка работает, а ногам — холодно: что делать

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О том, что некоторые модели автомобилей в разной степени испытывают дискомфорт в зимнее время, известно давно, причем некоторые модели в этом отношении имеют отличительные черты.

Фото: glob.mirtesen. ru/blog/43775516204/Pochemu-mozhet-slomatsya-konditsioner-v-avtomobile?utm_referrer=mirtesen.ru

В некоторых случаях эти проблемы можно объяснить наличием дизельного двигателя под капотом. Если эти двигатели не оснащены дополнительными механизмами подогрева, им требуется значительное время для достижения оптимальной рабочей температуры в условиях отрицательных температур, особенно при температуре ниже -7º-8ºC.

Если вы передвигаетесь на таком автомобиле исключительно по городу, вам может не хватить времени на прогрев салона, пока вы будете стоять в пробке, в которую попадают 9 из 10 поездок от места работы до уютного дома.

В таких обстоятельствах единственное, что можно посоветовать, — это прибегнуть к извечному средству: во время холодов закрывать радиатор охлаждения двигателя листом картона. Таким образом антифриз будет защищен от быстрого охлаждения потоком воздуха, что в конечном итоге будет способствовать более эффективному обогреву салона. Кто знает, может быть, онемевшие ноги водителя также получат столь необходимую передышку.

Более сложная ситуация возникает, когда водитель сталкивается с замерзанием одной ноги во время эксплуатации автомобиля, оснащенного заведомо "горячим" бензиновым двигателем. Как только на улице резко падает температура, правый (или левый) ботинок превращается в ледяную "ступу". Тем временем вентилятор отопителя работает на максимальной мощности, превращая салон в настоящую "сауну", а одна нога упорно продолжает мерзнуть.

Этот сценарий реализуется, когда автопроизводитель неадекватно спроектировал конфигурацию и расположение сопла системы вентиляции, отвечающего за подачу воздуха к ногам водителя. Можно предположить, что сопло может быть расположено таким образом, что одна из нижних конечностей водителя остается вне досягаемости воздушного потока. Увы, перенести замерзающую ногу непосредственно под теплый поток воздуха не позволяют упрямые педали. В такой ситуации эффективным окажется только импровизированное решение — самостоятельное изменение системы вентиляции.

Необходимо усилить поток воздуха, направленный именно к ногам водителя, не увеличивая при этом общую работу системы вентиляции. Задача состоит в том, чтобы создать избыток теплого воздуха в районе педалей, обеспечив тем самым его поступление к несчастной ноге.

Для достижения этой цели можно встроить обычный компьютерный вентилятор охлаждения, получающий питание от 12-вольтового источника, непосредственно в воздушный канал, направленный на ноги водителя. Он может быть легко интегрирован в электрическую систему автомобиля и снабжен отдельным выключателем. Таким образом, вокруг обуви водителя создается индивидуальный "камин", при этом весь салон автомобиля не превращается в знойную сауну.