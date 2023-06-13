Почему не нужно включать печку, спасая мотор от перегрева

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В основе всех стремлений и открытий лежит эгоцентрическая уверенность и осознание истины — убеждение, что мир вращается вокруг самого себя. Когда мне жарко, я предполагаю, что все остальные испытывают то же самое, включая мой автомобиль.

Фото: https://soymotor.com/

Однако для автомобиля такие условия — это просто норма. Современные автомобили спроектированы таким образом, чтобы выдерживать палящие температуры: +34 градуса по Цельсию в Москве, и они не воспринимают это как тепловую волну. Интересно, что даже в эпоху Советского Союза автомобили "Жигули" были рассчитаны на экстремальную жару. Например, рабочая температура охлаждающей жидкости в двигателе ВАЗ-2109 составляла не привычные 90 градусов, а удивительно высокие 110 градусов.

Всегда найдутся люди из совершенно разных климатических зон, которые будут давать рекомендации по поведению в тропической жаре, как, например, эскимосы дают советы жителям Бельгийского Конго.

В любом случае современные двигатели считают 110 градусов стандартной температурой. Однако чтобы не вызывать тревогу у населения, производители показывают на манометре привычные 90 градусов и держат иглу на этой цифре, даже если реальная температура на 20 градусов выше. Те, кому посчастливилось водить последние поколения автомобилей Volvo или Jaguar с их небольшими 2-литровыми модульными двигателями, были бы поражены палящим жаром, если бы осмелились открыть капот после короткой зимней поездки. Если бы они прикоснулись голой рукой к любой металлической детали вокруг двигателя, то, несомненно, получили бы ожог.

Двигатели работают в необычном температурном диапазоне, который трудно объяснить обычному человеку. Проще спрятать от них указатель температуры и включить только предупреждающую лампочку. Когда двигатель действительно станет горячим, предупреждающая лампочка будет мигать желтым цветом, указывая на состояние паники.

Тем не менее в нас все еще живет желание верить в собственную исключительность и стремление поразить мир лайфхаками. Одним из самых модных является включение подогревателя, который помогает предотвратить перегрев двигателя, циркулируя горячий антифриз через большую систему и тем самым снижая рабочую температуру.

Это может показаться неожиданным, но этому лайфхаку уже более 60 лет. Его использовали водители автомобилей "Победа" и "Волга" во время испытаний на выносливость в пустыне Кара-Кум. Этот прием использовали и гонщики в ралли "Сафари Аргунгу", и опытные колхозники на ГАЗ-51.

Современный автомобиль не нужно "подтачивать". Он сам по себе приспособлен к работе как в жаркую, так и в холодную погоду. В конце концов, он был создан людьми, обладающими врожденным интеллектом, превосходящим интеллект обычного человека, страдающего от жары, людьми, которые поверили в глобальное потепление климата, основываясь на собственном опыте.