Как поступают дальнобойщики, чтобы не уснуть за рулем

Отправляясь в дорожное путешествие, многие водители предпочитают выезжать из родного города до рассвета. Одни стремятся выехать рано утром, чтобы успеть проскочить ожидаемые пробки, другие выбирают ночное время суток, аргументируя это более комфортными условиями вождения, особенно для пассажиров, включая детей, и отдыхом от палящего зноя. Оба аргумента имеют определенную степень обоснованности.

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Однако не все легко адаптируются к таким "ранним" выездам. С течением времени утомительность дороги, успокаивающее действие подвески автомобиля, окутывающая темнота и спокойствие в салоне начинают сказываться — и водитель, и пассажиры начинают поддаваться сонливости. Это представляет значительную опасность не только для тех, кто находится в автомобиле, но и для других участников дорожного движения.

Момент внезапной сонливости подкрадывается незаметно и длится всего несколько мимолетных секунд. Однако за эти короткие мгновения автомобиль на большой скорости может преодолеть несколько сотен метров. Для несчастных людей эти метры могут ознаменовать их безвременный конец. Есть ли средство борьбы с этой сонливостью?

К сожалению, доступных способов сохранить бдительность перед лицом стремления организма ко сну немного, и, скажем так, они не слишком идеальны. Конечно, можно прибегнуть к употреблению большого количества кофе. Однако его действие оказывается эфемерным, и как только кофеин выветривается, желание спать усиливается. Таким образом, люди глотают одну чашку за другой в попытке поддержать повышенный уровень стимулирующего кофеина в крови, что в конечном итоге пагубно сказывается на их организме.

В качестве альтернативы можно прибегнуть к энергетическим напиткам, пагубное воздействие которых может быть еще более серьезным, чем у кофе. Если человек обладает толикой здравого смысла и не рассматривает "энергетические напитки" в качестве действенного метода борьбы с сонливостью, но при этом ему необходимо продолжать движение, он может воспользоваться популярным приемом, применяемым дальнобойщиками. Приобретение пакета семечек подсолнечника и занятие жеванием в течение часа или двух может помочь не уснуть.

Однако у метода с семечками есть и свои недостатки. Задействуя челюсть и используя одну руку, человек отвлекает свое внимание от управления. В случае внезапно возникшей опасной ситуации, когда человек держит семечки в одной руке, а емкость для выбрасывания скорлупы шатко зажата между коленями, обстоятельства могут измениться к худшему. Вначале человек потратит драгоценные доли секунды на то, чтобы схватить руль свободной рукой. Одновременно нужно разжать колени, чтобы нажать на тормоза, в результате чего емкость с выброшенными снарядами упадет на педали. Впоследствии результат зависит исключительно от удачи. В целом, этот метод не внушает доверия из-за своей ненадежности.

Более того, даже при помощи челюстей, тело, сформированное многолетней привычкой дремать по ночам, будет продолжать сопротивляться желанию сесть за руль. И даже если человеку удастся прогнать сон, он все равно будет испытывать заторможенность реакций, снижение бдительности и неспособность быстро реагировать на быстро меняющиеся дорожные ситуации — эти эффекты будут сохраняться до того момента, пока он не прекратит вождение и не получит столь необходимый отдых.

Самое благоприятное действие, которое можно предпринять для своего организма, прежде чем отправиться в ночное путешествие, — это обеспечить достаточное количество сна. Даже если человек чувствует себя прекрасно и считает, что может преодолеть одну или даже две тысячи километров за одну непрерывную поездку, он не должен забывать о своем самочувствии и избегать нагрузок, проводя за рулем более четырех с половиной часов.

Частые остановки для растяжки и отдыха необходимы — потратив от 15 до 45 минут на восстановление сил, вы не помешаете прогрессу в достижении морского побережья или гор.

Как не заснуть за рулем? Советы от дальнобоя