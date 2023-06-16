Установка низкопрофильных шин может оказать значительное влияние на различные аспекты эксплуатационных характеристик автомобиля. Одним из основных недостатков является ухудшение плавности хода. Уменьшенный профиль шины делает ее более восприимчивой к воздействию неровных поверхностей, увеличивая вероятность повреждения колеса при движении по неровной дороге.
Фактически и шина, и колесо подвергаются риску повреждения. Хотя проблемы с геометрией колеса могут не вызывать особого беспокойства, сильные удары могут привести к растрескиванию колеса. Такая ситуация становится особенно опасной при движении на высоких скоростях, поскольку сохранить контроль над таким автомобилем становится проблематично. Следовательно, погоня за модными колесами может в конечном итоге привести к серьезным авариям.
Еще один важный аспект, который необходимо учитывать, — это постоянный контроль давления в шинах при установке низкопрофильных шин. Из-за особенностей боковины таких шин визуально трудно определить, что давление ниже нормы. Более того, несоответствующее давление в шинах не только увеличивает расход топлива, но и снижает способность шины поглощать удары, что еще больше увеличивает риск повреждения колеса.
Кроме того, важно отметить, что колесные проставки не способствуют повышению долговечности подвески и трансмиссии. Сильные удары, которые низкопрофильные шины не в состоянии смягчить, могут значительно сократить срок службы амортизаторов, втулок и шаровых шарниров. Кроме того, важно помнить, что колеса, предназначенные для низкопрофильных шин, как правило, тяжелее, чем колеса, предназначенные для обычных шин.
Для иллюстрации рассмотрим пример Volkswagen Tiguan. Если поменять колеса с 17 на 19 дюймов, общая неподрессоренная масса увеличится примерно на 25 кг. Этот дополнительный вес создает дополнительную нагрузку на компоненты подвески, особенно на резиновые втулки и сайлент-блоки, которые в конечном итоге могут выйти из строя из-за возросшей нагрузки.
Кроме того, когда колеса не только имеют низкий профиль, но и выступают за пределы колесных арок, они оказывают значительное давление на ступичные подшипники, что затрудняет эффективное управление автомобилем. Эта проблема становится особенно очевидной при столкновении с неровностями дороги или выбоинами. В таких случаях руль вырывается из рук, а сами ступичные подшипники становятся расходным материалом, требующим частой замены.
Таким образом, установка низкопрофильных шин влечет за собой множество проблем. Снижение плавности хода, повышенная восприимчивость к повреждениям колес, необходимость постоянного контроля давления в шинах, негативное воздействие на компоненты подвески и нагрузка на подшипники колес — все это подчеркивает потенциальные недостатки выбора шин такого типа. Тщательное рассмотрение и осознание этих факторов имеет решающее значение при принятии решений о выборе шин и модернизации колес.
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