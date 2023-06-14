Чем опасны мойки самообслуживания

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В городах и посёлках по всей стране на вопрос, где лучше помыть машину, всё чаще звучит ответ: "На автомойке самообслуживания". Этому есть несколько причин.

Фото: https://celes.club/

Во-первых, это заметно доступнее: освежить запыленный седан или хэтчбек можно всего за 100 рублей.

Во-вторых, это гораздо быстрее.

При определенной сноровке можно справиться с задачей за 15 минут, что в три раза быстрее, чем на традиционной автомойке. Совокупность этих преимуществ, естественно, подтолкнула рынок в сторону автомоек самообслуживания. Однако эти заведения хранят довольно неприятный секрет.

Как говорится, что скрыто, то рано или поздно станет явным, и мало кто будет оспаривать этот принцип. Единственная загвоздка заключается в том, что для раскрытия тайны может потребоваться значительное время. Требуется время и тщательность. Так произошло с автомойками самообслуживания, а точнее, с автоматизированной версией этой услуги. Секрет был раскрыт и в сфере шиномонтажа, что привело к прискорбному разоблачению.

Многие современные автомобили оснащены датчиками давления в шинах, которые часто выходят из строя не из-за сбоев в электронике или севших батареек, а из-за изношенности резиновых ниппелей. Дорожные реагенты, "мастерство" шиномонтажников и другие факторы, способствующие износу городских шин, тоже играют свою роль, но почему резина так быстро деградирует и твердеет? И почему одни шины служат десятилетие, а другие едва выдерживают год или два, даже если они "живут" на одной и той же улице? Оказывается, ответственность лежит на владельце автомобиля. Точнее, его выбор автомойки.

Дело в том, что люди будут часто посещать "спа-комплекс" только в том случае, если он быстро и эффективно выполняет свою главную обязанность. А это возможно только с помощью "сильнодействующих" шампуней.

На этом этапе мягкость уже не важна. Необходима агрессивная формула, способная за один раз удалить въевшуюся грязь. Каждый владелец автомойки прекрасно понимает этот факт, а как предприниматель, он также принимает во внимание экономику. Поэтому они выбирают недорогие, но жесткие шампуни, которые не только удаляют грязь, но и разрушают различные резиновые детали автомобиля. Больше всего страдают уплотнения и ниппели, так как они изначально сделаны из мягкой резины.

Например, два автомобиля, "живущие" в одной семье, один из которых чаще всего мылся "экологически чистым" шампунем в загородном доме, а другой — на автоматической мойке в городе, показали совершенно противоположные результаты: ниппели на первом автомобиле оставались в идеальном состоянии даже через пять лет и не требовали замены, а датчики на втором автомобиле постоянно показывали низкое давление в шинах, несмотря на отсутствие видимых проблем с шинами и дисками.

При замене ниппелей на шиномонтаже выяснилось, что основания датчиков высохли и потрескались, а резина затвердела, хотя этим компонентам было не более пяти лет и они могли продолжать работать. На излюбленный русский вопрос; "кто виноват" ответ был прост: не вы первые, и не вы последние, подумайте о смене автомойки.