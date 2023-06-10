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Даниил Полоников

Машина на парковке: как запомнить, где её оставил

3:10
Авто

Автомобилисты часто находятся в состоянии замешательства или рассеянности, в результате чего иногда забывают, где они припарковали свой автомобиль. Удивительно, но это происходит, несмотря на существование обозначенных зон на парковках большинства торговых центров, снабженных кодами, включающими буквы, цифры и даже цветовые обозначения.

Машина на парковке: как запомнить, где её оставил
Фото: https://www.interfax.ru/ftproot/textphotos/2018/12/04/1_park700.jpg

Людей, попавших в такое затруднительное положение, можно легко определить по тревоге, написанной на их лицах, и по их неистовому поведению. Неудивительно, что поиск автомобиля с тяжелыми сумками становится неприятным испытанием, особенно в плохую погоду. Ситуация кажется довольно необычной, ведь в мире, переполненном передовыми цифровыми технологиями, вспомнить местоположение припаркованного автомобиля должно быть простой задачей. Все, что вам нужно, — это ваш надежный смартфон.

Для тех, кто не знаком с тонкостями использования смартфона, использование камеры устройства для получения всей необходимой информации является простым подходом. Однако для более опытных пользователей существует еще более замечательный метод. Этот инновационный подход позволяет не только определить местонахождение автомобиля, но и обеспечивает пошаговую навигацию, избавляя вас от бесцельного блуждания среди незнакомых рядов машин.

Чтобы запомнить местонахождение припаркованного автомобиля, необходимо воспользоваться одним из доступных приложений, например, Google Maps или стандартным приложением "Карты" для пользователей смартфонов Apple. Естественно, эти приложения должны быть установлены на вашем телефоне. После установки в любом из приложений вы можете сохранить координаты места парковки, просто нажав на курсор, обозначающий ваше текущее местоположение.

Тем не менее существует еще более удобная альтернатива. Современные смартфоны оснащены голосовыми помощниками, которые оказываются бесценными, когда ваши пальцы в перчатках мешают взаимодействию с экраном. Вызвав такого личного секретаря, достаточно произнести фразу: "Запомни место моей парковки", и он тут же подтвердит выполнение задания. Следовательно, вы можете освободить свой разум от ненужных деталей и неспешно перемещаться по торговому центру, занимаясь своими делами.

Вернуться в машину можно так же легко, вызвав голосового помощника еще раз и сказав ему: "Наведитесь к моей машине". Когда электронный голос подтвердит проложенный маршрут, вы можете смело отправляться к своему автомобилю, не опасаясь заблудиться в море машин на парковке.

Этот метод также оказывается полезным во время путешествий, когда вы оставляете машину на одной улице и отправляетесь на экскурсию за несколько кварталов. Итак, если вы раньше не знали об этом удобстве, самое время включить его в свой распорядок дня. Это сэкономит ваше драгоценное время и избавит ваши нервы от ненужного напряжения.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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