Toyota GR86 2022 года: сиквел намного лучше оригинала

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Toyota GR86 2022 года внешне не сильно отличается от автомобиля, который он заменит, и его базовая платформа перенесена. Она по-прежнему является результатом совместного предприятия с Subaru, которая выполнила львиную долю инженерных работ, вплоть до боксерского двигателя, который так любят в Subaru. Но знаете что? Кому какое дело! GR86 — это все еще веселая машина, которая украшает нашу планету тем, чего на ней действительно мало: относительно недорогим заднеприводным спортивным купе.

К тому же он действительно значительно улучшен. Двигатель, возможно, все еще боксер, но это значительно лучший боксер, с большей мощностью на низких и средних оборотах, что делает его гораздо более подходящим для спортивного автомобиля. Интерьер также был обновлен с точки зрения дизайна, качества материалов, технологий и хранения.

Каковы интерьер и автомобильные технологии GR86?

По большей части интерьер GR86 выполнен в стиле Subaru, а на рулевом колесе размещен значок Toyota. Все кнопки, переключатели и даже информационно-развлекательная система соответствуют тому, что вы найдете, например, в Crosstrek. Это просто факт, а не проблема.

Все эти кнопки и переключатели вполне приемлемы, а сенсорный экран информационно-развлекательной системы Subaru, пожалуй, превосходит то, что вы найдете в большинстве "Тойот". Это также явное усовершенствование по сравнению с сенсорным экраном предыдущей модели 86.

GR86/BRZ также получил значительную модернизацию внутреннего пространства. Вам больше не придется запихивать свой телефон в слишком маленькую корзину перед переключателем передач, поскольку USB-порт был перенесен в корзину для подстаканников на центральной консоли.

Эта корзина также теперь закрывается мягкими дверцами, что повышает безопасность и удобство для локтей. Теперь, когда вы кладете туда телефон, по крайней мере, один подстаканник исчезает, но для борьбы с этим Subaru/Toyota изменили дизайн ручки захвата двери, в результате чего в двери появился более функциональный подстаканник.

Насколько велик GR86?

Колесная база GR86 (101,4 дюйма), общая длина (167,9 дюйма) и снаряженная масса (2 811-2 868 фунтов) практически не отличаются от предыдущей модели. Это результат переноса платформы.

По сравнению с большинством автомобилей, GR86 крошечный, а его двухдверный салон 2+2 явно менее практичен, чем аналогичный по цене четырехдверный хот-хэтч. Однако по сравнению с двухместной Mazda MX-5 Miata и Supra от Toyota, GR86 действительно просторен.

Его заднее сиденье может быть довольно бесполезным для перевозки людей, но его наличие придает салону дополнительную универсальность и вместительность при длительных поездках. Кроме того, он отлично подходит для перевозки собак мелких и средних размеров, а отсутствие задней перегородки означает, что высокие люди смогут удобно расположиться в салоне (хотя нам хотелось бы, чтобы была возможность откинуть переднюю часть водительского сиденья для длинных ног, а не только спинку для коротких).

Каковы характеристики топливной экономичности и производительности GR86?

GR86 оснащается 2,4-литровым боксовым четырехцилиндровым двигателем Subaru мощностью 228 лошадиных сил и 184 фунт-фут крутящего момента.

На выбор предлагаются следующие трансмиссии от Toyota: шестиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая с режимом Sport для более резких реакций, а также подрулевые переключатели. Toyota утверждает, что автомобиль разгоняется с нуля до 60 миль/ч за 6,1 секунды с механической коробкой передач и за 6,6 секунды с автоматической.

Каков GR86 в управлении?

С новым двигателем разница очевидна. Крутящий момент на низких оборотах стал намного больше, а мощность на средних оборотах больше не является очевидным недостатком. Двигатель также приятно звучит, когда вы достигаете отметки 5 000 об/мин, побуждая вас нажать на маленький боксер посильнее (или, по крайней мере, держать машину на более низкой передаче). Короче говоря, двигатель кажется более подходящим для спортивного купе и не просит турбонаддува.

Сцепление механической коробки передач легко регулируется, с точным включением и усилием на педали, которое не будет сильно утомлять ноги в пробках, но при этом оно достаточно мощное, чтобы чувствовать себя уместным для применения в спортивном купе. Автоматическая функция подбора оборотов отсутствует, но педали расположены достаточно близко, чтобы переключение на пониженную передачу было легким. Дроссельная заслонка также хорошо откалибрована для этой задачи.

Дальше GR86 и BRZ расходятся. У Toyota более мягкие передние пружины и более жесткие задние пружины, плюс чугунные поворотные кулаки против алюминиевых, цельная передняя балка антипробуксовки против полой, и задняя балка антипробуксовки крепится к подрамнику, а не к кузову. В итоге автомобиль едет заметно грубее — мы устали от езды на GR86 по городу, в то время как в Subaru мы чувствовали себя нормально.