Lucid Air не пытается подражать другой марке автомобиля, это нечто своё, причём лучшее

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Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят рассказывать о новейшем автомобиле, который вы только что пригнали домой, и охотно отвечают на вопросы типа: "Это так круто, а что это?" и поток неизбежных последующих вопросов, то вам понравится Lucid Air. Его стильный футуристический экстерьер не только привлечет внимание, куда бы вы ни пошли, но в этом революционном электромобиле столько всего классного, необычного, меняющего правила игры и просто особенного, что у вас наверняка будет больше ответов, чем вопросов.

Действительно, в нашем обзоре Lucid Air, посвященном первой поездке, было слишком много всего, поэтому в отдельном материале мы еще больше углубились в его впечатляющие технические характеристики.

Итак, что же такое Lucid?

Это новая, независимая автомобильная компания, главный инженер которой ранее руководил разработками в Tesla, а главный дизайнер ранее работал в Audi, а затем в Mazda, когда обе компании выпускали свои самые красивые автомобили. Штаб-квартира Lucid находится в районе залива Сан-Франциско, а автомобили собираются в Аризоне. Так что да, это американский автомобиль.

Самый впечатляющий инженерный элемент — это его двигатель. Он потрясающе компактен, освобождая внутреннее и грузовое пространство. Он шокирующе мощный, его мощность варьируется от "всего лишь" 480 лошадиных сил до, кхм, 1050 лошадиных сил (лимитированная версия Sapphire развивает более 1200).

И при этом он потрясающе эффективен. Этот 1050-сильный монстр выдает по оценкам EPA 30 киловатт-часов на 100 миль (или 111 миль на галлон в эквиваленте), что соответствует показателям 201-сильного Kia Niro EV. Представьте себе Dodge Demon 170 с топливной эффективностью Prius. Такая эффективность в сочетании с современными аккумуляторными батареями (а их очень много) обеспечивает запас хода, который превосходит не только другие EV, но и большинство бензиновых баков. Наихудшая оценка дальности хода — 410, а наилучшая — 516.

Кроме того, здесь есть искусная настройка подвески и рулевого управления, интерьер с богатой детализацией и элегантным дизайном, автомобильные технологии, которые в изобилии, но не являются единственным фокусом в дизайне или функциональности, а также щедрое пассажирское пространство и сдвоенные грузовые отсеки, которые превосходят вместимость многих внедорожников.

В общем, Lucid Air — это нечто. Это также очень дорогая вещь, и поскольку она очень новая, не удивляйтесь, если будут некоторые сбои в программном обеспечении (мы столкнулись с некоторыми) и некоторые проблемы с надежностью (в конце концов, это новый автопроизводитель). О, и много-много вопросов.

Интерьер Lucid Air и автомобильные технологии

Для автомобиля, цена которого начинается почти с 90 000 долларов, можно надеяться, что роскошный автомобиль будет иметь особенный интерьер, и Lucid Air не разочаровал.

Материалы и качество сборки были превосходными в трех тестовых автомобилях, которые мы пробовали, и нам очень понравились три мотива дизайна, вдохновленные различными местами Калифорнии (хотя мы беспокоимся о светлых цветах ковров). Есть также несколько программ окружающего освещения, но они очень тонкие, в отличие от дискотеки, которая происходит внутри Mercedes EQS.

Дизайн чистый и современный, но все еще есть физические кнопки для управления климат-контролем, переключателей окон, селектора коробки передач и сигналов поворота.

Большая часть функций автомобиля управляется с помощью сенсорных экранов, но вместо одного огромного экрана, как в большинстве современных автомобилей, Lucid разделяет функции между двумя взаимосвязанными экранами, красиво интегрированными в приборную панель (а не просто прикручивает к ней большой телевизор). Третий сенсорный экран, управляющий светом и стеклоочистителями, расположен там же, где и раньше — слева от рулевого колеса.

Это система, которая в целом имеет смысл, как только вы поймете, что два центральных экрана подключены, и Lucid уже выпустила обновления по воздуху для улучшения функциональности, так что-то, что мы испытали до сих пор, не обязательно является постоянным. Это хорошо, потому что мы столкнулись с некоторыми сбоями в программном обеспечении, которые, надеемся, будут устранены в будущих обновлениях, хотя ни один из них не был серьезным.

Насколько велик Lucid Air?

Это большой, полноразмерный роскошный седан. Однако благодаря уникальным преимуществам компактных двигателей Lucid и EV в целом внутри он даже больше, чем вы могли бы ожидать.

Пространство для ног на заднем сиденье может быть огромным, а пространство для головы более щедрым, чем в Mercedes EQS. Мы сказали "может быть", потому что дополнительные аккумуляторные блоки Grand Touring практически заполняют пространство для ног на заднем сиденье. Это поднимает пол, в результате чего ноги пассажиров заднего сиденья оказываются на одном уровне с их задницами.

Это все равно что сидеть на третьем ряду внедорожника, хотя передние сиденья находятся далеко впереди. Мы бы также предостерегли от крыши "Glass Canopy" за 4 000 долларов, поскольку тонировка начинается слишком низко от лобового стекла, и нет тени, чтобы полностью блокировать солнце. За рулем седана не должно быть необходимости надевать шляпу.

Грузовое пространство, мягко говоря, уникально. Крышка багажника похожа на большой моллюск в задней части автомобиля, который открывается, открывая необычное щелевидное пространство, меньшее по высоте, чем типичный багажник.

Многие сумки не смогут расположиться по бокам. Однако стоит копнуть глубже, и вы обнаружите огромный отсек под полом, достаточно большой, чтобы вместить чемодан на колесиках и еще останется место.

Есть еще один уникальный багажник, доступ к которому осуществляется через капот с электроприводом. Сначала кажется, что это широкое, неглубокое пространство, но оно также имеет глубокое подпольное пространство, которое при снятом полу позволяет разместить два рулонных багажника.

Характеристики дальности и производительности Lucid Air

На момент написания этой статьи полные технические характеристики базового Lucid Air Pure были недоступны. У него будет один задний двигатель, но это практически все, что мы о нем знаем.

Модель Pure AWD (на фото ниже) оснащена двумя двигателями, которые вместе производят 480 лошадиных сил с предполагаемым временем 0-60 за 3,8 секунды. Это безумно быстро, несмотря на наличие как минимум четырех уровней производительности.

По оценкам EPA, запас хода составляет 410 миль. Максимальная скорость быстрой зарядки постоянным током составляет 250 киловатт, что чрезвычайно быстро (мало кто может быть лучше), теоретически, 200 миль пробега восстанавливаются всего за 15 минут.

Максимальная скорость зарядки переменным током в домашних условиях каждого Lucid составляет 19,2 кВт, что значительно превышает возможности типичного домашнего зарядного устройства. Air также может питать ваш дом или подзаряжать другой электромобиль.

Два двигателя Touring производят в совокупности 620 л. с., и Lucid утверждает, что он разгоняется до 60 за 3,4 секунды. В этот момент мы должны отметить, что время от 0 до 60 не передает должным образом количество ускорения при таких абсурдных уровнях мощности.

В конечном счете, они ограничены сцеплением с дорогой, обеспечиваемым шинами. Модель Touring имеет наименьший запас хода среди моделей Air — 425 миль (19-дюймовые колеса) или 384 мили (20- и 21-дюймовые колеса). Его максимальная скорость быстрой зарядки постоянным током также составляет 250 кВт.

Grand Touring производит 819 л. с. и разгоняется до 60 за 3 секунды. Важно отметить, что он также оснащен четырьмя аккумуляторными блоками, которые увеличивают запас хода до 516 миль с 19-дюймовыми колесами и 469 миль с 20- или 21-дюймовыми колесами. Недостатки этих дополнительных блоков описаны в разделе выше. Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током увеличивается до 300 кВт, что теоретически позволяет окупить 200 миль за 12 минут.

Grand Touring Performance производит 1 050 л. с. и может разогнаться до 60 миль/ч за 2,6 секунды. Запас хода составляет 446 миль, поскольку 21-дюймовые колеса входят в стандартную комплектацию. Он имеет такую же скорость быстрой зарядки.

Наконец, Lucid Air Sapphire развивает "1 200 л. с. плюс" и разгоняется до 0-60 "менее чем за 2 секунды". Дальность хода на момент написания статьи еще не была определена. Он имеет ту же скорость быстрой зарядки 300 кВт.

Каков Lucid Air в управлении?

Да, он быстрый. А когда вы включаете режим вождения "Спринт" (после согласия с тем, что вы признаете риск, присущий этому режиму), модель Touring. Grand Touring, Grand Touring Performance и Sapphire становятся еще более безумными.

Однако в конечном счете важнее остальные ощущения от вождения, и Air обеспечивает их в полной мере благодаря великолепно демпфированной езде, которая обеспечивает оптимальный баланс между комфортом и реакцией. Рулевое управление очень точное, хотя заявления Lucid о том, что в качестве эталона были взяты 911 GT3 и E39 BMW M5, заставляют думать, что оно намного лучше, чем есть на самом деле.

Это большой автомобиль с потрясающей управляемостью, но мы бы не рискнули назвать его спортивным седаном и это совершенно нормально. Одно из замечательных качеств Lucid Air — это то, насколько он аутентичен, то есть он не пытается подражать другой марке автомобиля. Он ощущается как нечто свое, причем в лучшую сторону.

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