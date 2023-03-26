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Даниил Полоников

2024 GMC Hummer EV SU рождён из позиции "Какого чёрта, давайте сделаем это!"

7:14
Авто

Каждые несколько лет дебютирует автомобиль, который, казалось бы, рождается из позиции "Какого чёрта, давайте сделаем это!" Такой подход обычно приводит к созданию спортивных автомобилей, готовых к треку. Давать дизайнерам и конструкторам то, что они хотят, может быть неэффективно с точки зрения затрат, но с правильными людьми это может привести к созданию чего-то интересного.

2024 GMC Hummer EV SU рождён из позиции "Какого чёрта, давайте сделаем это!"

GMC Hummer EV 2024 года

В данном случае такой подход привел к сборке внедорожника GMC Hummer EV 2024 года. Это братский близнец пикапа Hummer, и всё, начиная с задних дверей, идентично.

Уменьшение колесной базы на 8,9 дюйма сократило грузовое пространство по сравнению с пикапом, но сохранило пространство для задних сидений. Колесная база может быть короче, но давайте представим некоторую перспективу: 126,7-дюймовая колесная база внедорожника все еще огромна, она на полдюйма меньше, чем у Lincoln Continental 1973 года.

Пикап Hummer весит 9640 фунтов (4372 килограмма), но GMC утверждает, что внедорожник не такой тяжелый. Тем не менее, вы можете дважды подумать, прежде чем пересекать мосты, рассчитанные на четыре тонны.

Снижение веса происходит в основном за счет меньшего блока батарей внедорожника. Вместо 24 батарейных модулей, у внедорожника всего 20, расположенных под полом, и эта низкая масса обеспечивает устойчивость. GMC пока не готов объявить официальные цифры дальности хода, но предполагаемый аккумулятор емкостью 177,3 кВтч должен обеспечить не менее 400 километров.

Зарядка

При подключении к сети 2-го уровня внедорожник Hummer может заряжаться с мощностью до 19,2 киловатт. При подключении к быстрозарядному устройству постоянного тока — пивному бонгу в мире EV — Hummer отдаст почти 300 киловатт, остановившись на 270 киловатт в течение 10 минут и в среднем 180 киловатт в течение 30 минут.

GMC обещает, что запас хода в 160 километров увеличится за 14 минут. Между тем входящий в комплект поставки домашний шнур может выдавать до 7,7 киловатт при использовании сменного 240-вольтового штекера NEMA 14-50. Hummer также может поделиться своим электричеством с нуждающимися EV с помощью доступного дополнительного кабеля, который может передавать электроны со скоростью 6,0 кВт, обеспечивая около 10 миль в час.

Этот меньший блок батарей ограничивает суммарную мощность трех двигателей с 1000 лошадиных сил в пикапе до 830 лошадей здесь. (Двухмоторная установка мощностью 625 л. с. появится позже.)

Трехмоторная трансмиссия

Имеет режим управления стартом, который GMC называет Watts to Freedom или WTF, потому что, ну, WTH. Он опускает кузов внедорожника на 3,5 дюйма, подготавливает батарею и позволяет разогнаться до 60 миль/ч за 3,5 секунды. При резком ускорении с подвеской в более высоком режиме задняя часть приседает, а нос устремляется в небо.

Лишенная кузова, конструкция построена вокруг модуля батареи с точками крепления подвески, которые крепятся к рычагам управления неравной длины.

Шины

Внедорожные Hummers оснащаются 35-дюймовыми шинами на 18-дюймовых дисках, в то время как при выборе версии для бездорожья вы получаете 22-дюймовые колеса и шины LT305/55R-22 Goodyear Wrangler Territory all-terrain. Чтобы увеличить артикуляцию задней подвески, которая удерживает колеса на земле на неровной поверхности, внедорожные модели избавляются от заднего стабилизатора поперечной устойчивости, но получают пару камер под днищем, которые могут записывать все, что происходит с передними и задними шинами.

Независимо от того, какое шасси вы выберете, вы получите пневматические рессоры с регулируемым ходом 13,0 дюймов и клиренсом до 15,9 дюймов. Все модели, кроме базовой, имеют рулевое управление на четыре колеса, которое помогает скрыть массу, которой вы управляете. На низких скоростях задняя часть автомобиля подтягивается, обеспечивая радиус разворота 35,4 фута, что меньше, чем у Chevy Bolt EUV.

На более высоких скоростях рулевое управление задней осью стабилизирует управляемость, хотя пределы сцепления шин с дорогой невелики. Расслабьтесь немного, и вы обнаружите, что система Super Cruise от GM работает великолепно. Это не агрессивный водитель, но он будет самостоятельно менять полосу движения (проезжая только слева), а затем возвращаться в правую полосу после завершения проезда.

Салон

Внутри внедорожник практически идентичен пикапу. Кабина широкая, как и ожидалось от Hummer, а пол ровный. Жесткий пластик в нижней части приборной панели разочаровывает в таком дорогом автомобиле, но перед водителем расположен 12,3-дюймовый цифровой индикатор приборов, а центральный 13,4-дюймовый сенсорный экран, которым может пользоваться как водитель, так и пассажир.

GMC разумно сохранил некоторые физические переключатели для функций климат-контроля и все еще явно строит интерьер с учетом рук в перчатках. В отличие от пикапа, большой центральный экран не отражается в заднем стекле. Пространство на задних сиденьях отличное. Грузовой отсек достаточно велик для багажа пяти пассажиров, но высокий пол означает, что для погрузки тяжелых сумок придется потрудиться.

Внедорожник Hummer EV опровергает многие ожидания. Он разгоняется, как спортивный автомобиль, управляется, как будто он на тысячи фунтов легче, и очаровывает невероятностью всего этого. Сцепление с дорожным покрытием невелико, но он способен преодолевать бездорожье, и вам никогда не придется беспокоиться о засасывании воды в воздухозаборник. Здесь много веса, но также много всего. Внедорожник Hummer EV, рожденный в духе и, соответственно, полный духа, оставил нас в полном восторге.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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