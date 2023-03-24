2023 BMW XM — не столько деликатес, сколько мешанина функций

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Как сплав стиля, роскоши и скорости, дополненный электрификацией BMW XM 2023 года требует некоторого времени для переваривания. Будучи плагин-гибридным внедорожником, он уже приобрел вкус.

BMW XM 2023 года

Однако как новый флагман подразделения M Performance — не говоря уже о том, что это первая модель, созданная на заказ со времен суперкара M1 1970-х годов — XM привлекает внимание с момента своего дебюта в качестве концепта в 2021 году, и не только благодаря подсвеченной решетке радиатора и ослепительным украшениям кузова.

Нам не терпелось попробовать серийную версию с тех пор, как в прошлом году мы побывали за рулем опытного образца. Теперь это произошло, и мы задаемся вопросом, не слишком ли много ингредиентов в его составе.

Чтобы попробовать XM, вам придется заплатить за базовую цену в 159 995 долларов. Это богатый жиром двухрядный внедорожник, который весит примерно 6100 фунтов, что на несколько сотен фунтов больше, чем последний трехрядный X7.

Механически родственный этой модели, а также более компактным X5 и X6, XM имеет общую 122,2-дюймовую колесную базу со своим более крупным собратом, но при этом на 2,4 дюйма короче, немного шире и с крышей на 3,1 дюйма ниже. Это большой автомобиль, но он хорошо справляется со своей визуальной тяжестью, особенно если вы выберете темный цвет и откажетесь от бесплатной отделки экстерьера NightGold Metallic.

Несмотря на броские фотографии и широкий выбор вариантов окраски BMW Individual, при желании XM может выглядеть привлекательно сдержанно.

Самый мощный внедорожник BMW — 644 "лошадки"

Летние шины ступенчатого размера, надетые на массивные 23-дюймовые колеса, которые также могут быть отделаны золотом, входят в стандартную комплектацию, а 22-дюймовые — опционально. Как и для других моделей M, всесезонные шины не предлагаются.

Построенный в Спартанбурге, Южная Каролина, XM в настоящее время поставляется только в одном варианте: с 644 лошадиными силами и 590 фунт-фут крутящего момента, что делает его самым мощным внедорожником BMW.

Более эксклюзивная версия Label Red с мощностью не менее 735 лошадиных сил и начальной ценой более 185 000 долларов будет добавлена позднее в этом году. Пока что рецепт включает 483 лошадиные силы от 4,4-литрового V-8 с двойным турбонаддувом, а также дополнительные 194 лошадиные силы от электромотора, установленного между двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Вся эта отдача передается через систему полного привода с переменным задним приводом и задний дифференциал с ограниченным скольжением с электронным управлением. С помощью системы контроля старта, предполагаемое время разгона до 60 миль/ч, составляющее 3,8 секунды, делает XM примерно таким же стремительным, как X7 M60i, который обходится всего 523 лошадьми. Как и следовало ожидать от современного BMW, вы можете изменить вкус XM с помощью множества настроек трансмиссии, подвески, усилия на руле и реакции на нажатие педали тормоза.

Хотя многие производительные внедорожники еще более быстры, лишь немногие из них могут работать только на электротяге. Большая (для PHEV) литий-ионная батарея с 19,2 кВтч полезной емкости находится под полом и должна обеспечивать около 30 миль хода на электротяге.

От "жажды" до "бережливости"

Данные EPA еще не опубликованы, но экономия топлива будет варьироваться от "жажды" до "бережливости" в зависимости от того, как вы будете управлять автомобилем. .

Максимальная скорость в режиме EV составляет заявленные 87 миль/ч, в то время как на полном ходу — 155 или 168 миль/ч, в зависимости от того, приобрели ли вы пакет M Driver's за $2500. Рекуперативное торможение имеет две настройки — очень мало и много, при этом большая часть рекуперации энергии аккуратно встроена в педаль управления большими шестипоршневыми передними и однопоршневыми задними тормозами. Забудьте о вождении на одной педали, но, по крайней мере, V-8 в XM не нужен для коротких поездок по городу. Бортовое зарядное устройство мощностью 7,4 кВт может пополнить заряд батареи с нуля до 100 процентов примерно за три часа от 240-вольтовой розетки.

На извилистых горных дорогах XM управляется как автомобиль M, следуя семейным традициям. Мы хотели бы, чтобы больше новых BMW имели такое плавное, прогрессивное рулевое управление, с приятной обратной связью и мягким нарастанием усилия в поворотах.

Хотя огромная масса XM не дает ему почувствовать себя слишком резвым, адаптивные амортизаторы, 48-вольтовые активные стабилизаторы поперечной устойчивости и рулевое управление задней осью помогают ему оставаться ровным и уверенным на поворотах.

В целом, в режиме Sport обеспечивается высокая мощность, а непосредственная помощь электромотора придает XM дополнительную тягу на крутых поворотах и помогает заполнить паузы крутящего момента между переключениями трансмиссии. Однако те, кто надеется на глубокий гул V-8, могут быть разочарованы, поскольку активный выхлоп издает раскатистый рык, более подходящий для V-6 (дополнительные звуковые эффекты V-8, наложенные на свист, похожий на EV, передаются через стереодинамики).

Однако решение использовать обычные спиральные пружины, а не более податливые пневматические — выбор в пользу точности шасси, а не комфорта — является проблематичным для автомобиля, который также оснащен просторным задним сиденьем, которое BMW называет M Lounge.

Несмотря на то что XM далеко не жесткий, он ощущается на мелких высокочастотных неровностях, даже в режиме Comfort на гладком асфальте Аризоны, по которому мы ехали. Растянувшись на удобной задней скамье (отдельные капитанские кресла не предлагаются) с подушками и обширным пространством для ног 40,3 дюйма, мы почувствовали дрожь в шасси, что испортило атмосферу.

Аналогичным образом, отсутствие боковой поддержки на плоском заднем сиденье означает, что вам придется держать себя в руках, если ваш водитель решит повеселиться за рулем.

Салон

Это не значит, что прекрасно отделанный салон XM не источает богатства. Искусные формы, мягкая кожа и доступные контрастные цветовые схемы со вкусом перетекают от сидений к дверным панелям и до геометрически рельефной обивки салона, окольцованной подсветкой.

Роскошные удобства окружают уютные передние сиденья, и каждая функция помощи водителю в арсенале BMW присутствует, как и изогнутый приборный дисплей новейшей информационно-развлекательной системы iDrive 8 с тандемом 12,3- и 14,9-дюймовых экранов под одним стеклом. Откройте люк (обратите внимание на круги BMW, выгравированные на заднем стекле), и за задними сиденьями окажется приличное грузовое пространство объемом 19 кубических футов.

Однако недостаток внимания к деталям второго ряда подчеркивает компромиссы XM. Хотя обогрев задних сидений и подлокотников входит в стандартную комплектацию, здесь нет ни регулировки сидений, ни функции массажа, ни шторок для боковых окон, ни специальной развлекательной системы.

Далекие органы управления климатом в задней части центральной консоли кажутся заимствованными у массового X5. И в отличие от практически любого другого роскошного внедорожника за большие деньги, вы не можете изменить интерьер XM, не ограничиваясь четырьмя стандартными цветовыми и отделочными комбинациями.

Мы думаем, что предполагаемая клиентура XM — 80 процентов из которой BMW рассчитывает найти в США и Китае, причем многие из них являются новыми клиентами марки — не будет слишком расстроена тем, что она не так быстра и сибаритна, как могла бы быть.

Многие поблажки XM, включая его достойные возможности EV, можно приобрести на тысячи дешевле, чем, скажем, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Но как вершина бренда M, XM — это не столько деликатес, сколько мешанина функций, оставляющая непонятное послевкусие. Мы бы подождали более роскошную модель Label Red, прежде чем бронировать.