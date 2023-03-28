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Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя

2:45
Авто

Компания Lucid Motors отзывает несколько сотен своих недавно выпущенных седанов Air для устранения механической проблемы, которая может привести к потере мощности привода.

Lucid отзывает седаны Air из-за возможного отключения двигателя

Компания-производитель электромобилей (EV) считает, что эта проблема затронет лишь небольшое количество ее автомобилей, с уровнем уверенности 99,999%.

Lucid использует свою систему обновления по воздуху (OTA), чтобы помочь устранить проблему, как Tesla и другие ведущие автопроизводители.

Проблема связана с движущимся компонентом автомобиля под названием контактор, который представляет собой электрически активируемый переключатель, управляющий подачей энергии в систему электропривода.

Внутри контактора находится пружина, которая удерживает его в открытом состоянии, что отключает электродвигатели от источника питания. Когда автомобиль включается, компьютер активирует электромагнит, который притягивает выключатель к замку, включая электродвигатели. Однако в некоторых случаях сила пружины может пересилить магнит, в результате чего контактор остается открытым, что приводит к потере движения без предупреждения.

В отчете о дефектах Lucid предупреждает, что если контактор неожиданно разомкнется во время движения, электромоторы автомобиля перестанут получать питание, что увеличит риск аварии. Однако усилитель руля, усилитель тормозов и дисплеи автомобиля будут продолжать работать, поскольку они не питаются от высоковольтной системы.

Для решения этой проблемы компания Lucid добавила в недавнее OTA-обновление диагностический инструмент, который может обнаружить электронную подпись, созданную, когда пружина перегружает магнит внутри контактора.

С помощью этой информации Lucid может определить, какие автомобили требуют внимания технического специалиста. Компания уведомит владельцев автомобилей, затронутых этой проблемой, начиная с апреля, а тех, кто еще не обновил бортовое программное обеспечение Lucid до последней версии, попросят сделать это в качестве первого шага в проведении отзыва.

В заключение следует отметить, что проактивное использование компанией Lucid обновлений OTA и диагностических инструментов свидетельствует о ее приверженности безопасности и удовлетворенности клиентов.

Оперативно решая эту проблему, компания предпринимает необходимые шаги для того, чтобы ее клиенты могли продолжать наслаждаться своими седанами Lucid Air без каких-либо проблем. 

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D3 Lucid Air Dream Edition Непобеждённый Волоколамск!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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