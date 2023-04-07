VW Jetta 2023 года — качественный пригородный автомобиль для экономных

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Volkswagen Jetta 2023 года — не совсем то, что мы назвали бы лучшим в своем классе, но у него есть много качеств, которые все же заставляют обратить внимание на авто. У него очень низкая стартовая цена, замечательная топливная экономичность, резвый двигатель, много места и впечатляющая утонченность.

Volkswagen Jetta 2023 года: приоритет отдаётся комфорту, а не удовольствию

Что удерживает его от того, чтобы стать одним из наших фаворитов, так это скучный интерьер и опыт вождения, в котором приоритет отдается комфорту, а не удовольствию. Но эта утонченность может быть привлекательной для многих покупателей, а если вы захотите вернуть часть этого удовольствия, то для этого автомобиля предлагается редкая в наше время опция: шестиступенчатая механическая коробка передач.

И есть одна версия Jetta, которая обладает настоящей энергией, — GLI. Она оснащена более мощным двигателем, а также практически всеми доступными функциями комфорта и удобства.

Все это сочетается достаточно хорошо, чтобы быть почти таким же хорошим, как GTI, но без раздражающей информационно-развлекательной системы. Это отличный вариант для тех, кто хочет получить удовольствие от Honda Civic Si или Subaru WRX, но с более взрослым внешним видом и большей утонченностью, чем они.

Вернемся к продаваемой Jetta. В конечном итоге она не попала в наш список фаворитов, потому что Mazda3 и Honda Civic — настоящие генераторы водительского удовольствия. Но, как мы уже говорили, ее ключевые компетенции при разумных ценах все равно делают ее автомобилем, который стоит иметь в виду.

Jetta и GLI были обновлены в середине цикла в 2022 году. Так что в 2023 году практически ничего не изменилось. Единственное заметное дополнение — дистанционный запуск двигателя для уровня отделки SE.

Интерьер и автомобильные технологии Jetta

Интерьер Jetta — это классика Volkswagen. Он прост и удобен в использовании, выглядит профессионально и сделан по себестоимости. Вы не найдете в нем бликов или роскоши Mazda3, манящего стиля Civic, но в Jetta очень мало того, что может оскорбить. У нее нет интерьера нового GTI, что является плюсом. В GLI все немного приятнее благодаря обновленной обивке, спортивным сиденьям и спортивному рулю.

Стандартный сенсорный экран имеет размер 6,5 дюйма, что немного, но вполне конкурентоспособно по сравнению с другими базовыми моделями седанов. Модернизация 8-дюймового экрана значительно увеличивает функциональность, но оба варианта достаточно просты в использовании.

Стандартный беспроводной Apple CarPlay хорошо интегрирован (беспроводной Android Auto также входит в комплект), а сенсорные тактильные элементы управления действительно просты в использовании. Нам нравится наличие физического регулятора громкости, а все остальные элементы управления просты и хорошо расположены.

GLI также получает свою собственную информационно-развлекательную систему. Это 10-дюймовый сенсорный экран, но функционально он работает так же, как и 8-дюймовый экран на обычной Jetta. VW также оснащает Jetta GLI сенсорным рулевым колесом с тактильным управлением, таким же, как в новых GTI и Golf R. Оно относительно безболезненно в использовании, но определенно имеет более крутую кривую обучения, чем руль обычной Jetta.

GLI также получил много красных акцентов в интерьере, которые лучше всего видны справа внизу. Черная кожа — единственный выбор, причем красные акценты переходят на перфорацию. В остальном это практически тот же интерьер, что и в Jetta SEL, но с педалями из нержавеющей стали и боковыми порогами с подсветкой.

Насколько велика "Джетта"

Jetta — это большой "компактный" автомобиль снаружи и один из самых больших внутри. Пространство для ног на задних сиденьях огромное, а детские сиденья, устанавливаемые сзади, легко помещаются, что делает Jetta хорошим вариантом для семей с ограниченным бюджетом (или просто для тех, кому реально не нужно еще больше пространства от все более гигантских среднеразмерных автомобилей).

Ее багажник объемом 14,1 куб. футов также широкий и глубокий, хотя и не такой большой, как в Kia Forte или Honda Civic. Компактный седан и хэтчбек Honda также не уступают Jetta по простору на заднем сиденье, но благодаря более высоко расположенному сиденью VW вам, скорее всего, будет удобнее.

Все это относится и к GLI, что делает его еще более выгодным приобретением. Он не кажется таким компактным и маневренным, как GTI или Honda Civic Si, но это не слишком заметная разница.

Характеристики экономии топлива и производительности Jetta

Volkswagen Jetta 2022 года выпуска в стандартной комплектации оснащается 1,5-литровой рядной "четверкой" с турбонаддувом. Его мощность в 158 лошадиных сил типична для сегмента, но крутящий момент в 184 фунт-фут, который он передает на передние колеса, больше. Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной для комплектаций S и Sport.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач является стандартной для всех остальных. Экономия топлива для механической коробки передач составляет 29 миль в час по городу, 43 миль в час по шоссе и 34 миль в час в сочетании. Базовая автоматическая версия имеет показатели 31/41/35 миль в час, но если перейти на комплектации SE или SEL, то эти показатели снизятся до 29/40/33 миль в час.

Какова Jetta GLI в управлении

В Jetta GLI все становится намного лучше. Задняя подвеска представляет собой более совершенную независимую многозвенную конструкцию, лучше подходящую для резкого прохождения поворотов, и хотя настройка немного мягче, чем у GTI, с дополнительными кренами и продольным наклоном, она действительно способствует улучшению устойчивости на неровных дорогах.

Еще лучше то, что GLI оснащен адаптивными амортизаторами. Спортивный режим довольно жесткий, в то время как обычный режим обеспечивает более сбалансированный баланс между управляемостью и комфортом.

Рулевое управление GLI стало значительно лучше — оно отличается большим усилием и достаточной обратной связью. Тем не менее оно все еще немного искусственное и могло бы передавать больше чувства дороги.

Среди других усовершенствований — электронная блокировка дифференциала, которая умело распределяет мощность так, что GLI дружелюбно и услужливо выходит из поворотов. Мы также были впечатлены его тормозами при интенсивном использовании, и никаких жалоб на дроссельную заслонку тоже не было.

Volkswagen Jetta 2022 | Обновленная внешность и новый мотор!