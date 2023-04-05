Обзор 2023 Toyota Corolla Cross: Corolla среди кроссоверов

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Toyota Corolla Cross 2023 года — это определение того, как выглядит совершенно прекрасный и приемлемый среднеразмерный внедорожник. Он и меньше, и дешевле RAV4, но не выглядит причудливо или странно, как отмененный C-HR. Это Corolla, но в форме внедорожника, и это имеет определенный смысл для тех, кто ищет базовый и утилитарный вид транспорта.

Toyota Corolla Cross 2023 года — это компетентные технологии

Автомобиль обладает компетентными технологиями, вместительным задним сиденьем и грузовым пространством, а также одними из лучших показателей экономии топлива в сегменте. В конце этого года в модельный ряд будет добавлен гибрид, который еще больше улучшит экономичность и придаст автомобилю X-фактор в сегменте, в котором есть только один другой гибрид — Kia Niro.

Существует множество других автомобилей, которые более интересны в управлении, обладают лучшими технологиями, выглядят более стильно и просто являются более приятными в повседневной жизни, чем Corolla Cross. Возможно, гибридная версия изменит общую динамику, но трудно найти много интересного в унылой стандартной версии.

Toyota обновила информационно-развлекательную систему Corolla Cross новейшей мультимедийной системой Audio Multimedia, которая также принесла на вечеринку больший 8-дюймовый экран.

Кроме того, в стандартную комплектацию входит новейший набор систем помощи водителю Toyota, перейдя от TSS 2.0 к TSS 3.0. Гибридная Corolla Cross Hybrid также присоединится к партии в 2023 году, и она принесет гибридную силовую установку AWD для лучшей экономии топлива, уникальный дизайн, чтобы выделить ее, и эксклюзивные спортивные уровни отделки.

Интерьер Corolla Cross и автомобильные технологии

Если внешне Corolla Cross совсем не похожа на Corolla, то интерьер — это точная копия, с довольно минималистичной приборной панелью и информационно-развлекательным экраном, выступающим из середины. Как это обычно бывает в сегменте среднеразмерных внедорожников, пластик салона представляет собой смесь.

Мягкий пластик с некоторыми вставками находится на передней и центральной панели, но в большинстве других мест встречаются более твердые сорта. Все хорошо собрано вместе с плотными зазорами, а отделка XLE выглядит немного более премиальной, чем базовая модель. Однако в нашем тестовом автомобиле были некоторые дребезжания, а включение аудиосистемы вызывало раздражающие вибрации.

Новейшая информационно-развлекательная система Toyota, которой Corolla Cross оснащена в этом году, работает гораздо быстрее и плавнее, чем старая, но ее пользовательский интерфейс может оказаться сложным для навигации. В стандартную комплектацию входят беспроводной Apple CarPlay и беспроводной Android Auto, а если вам нравится разговаривать со своим автомобилем, то голосовое управление на базе Amazon Alexa работает быстро и хорошо понимает команды. Стандартная панель приборов в основном аналоговая и ужасно простая по сегодняшним стандартам, но в более высоких комплектациях устанавливается полностью цифровая панель с современной графикой.

Насколько велика Corolla Cross

С точки зрения размеров, Corolla Cross — это то, что мы бы назвали среднекомпактным внедорожником, и в этом смысле он имеет такие же размеры, как Mazda CX-30, VW Taos, Kia Seltos и Subaru Crosstrek. Примечательно, что он имеет достаточный дорожный просвет — 8,1 дюйма, что почти соответствует полноприводному Jeep Renegade и больше, чем у Kia Seltos, но меньше, чем у Crosstrek или Renegade Trailhawk.

С точки зрения пространства для пассажиров, Corolla Cross находится где-то в середине сегмента, но представляет собой значительный шаг вперед по сравнению со своими тезками Corolla (опять же, они едва ли родственники). Спереди есть хорошее пространство во всех направлениях и удобная посадка, но заднее сиденье по простору занимает лишь среднее место.

Передние сиденья имеют толстые подушки, которые удобны, хотя они не обладают особой формой или поддержкой. Задние сиденья твердые и плоские, а спинки сидений расположены более вертикально, чем нам бы хотелось.

Грузовое пространство находится на большой стороне для среднекомпактных кроссоверов — 24,3 кубических фута с полным приводом и 25,5 с передним приводом.

Показатели топливной экономичности и производительности Corolla Cross

Toyota Corolla Cross поставляется только с одним двигателем и трансмиссией. Он оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с естественным всасыванием, который производит 169 лошадиных сил и 150 фунт-фут крутящего момента. CVT входит в стандартную комплектацию, и есть возможность выбора переднего или полного привода. Выбор ведущих колес также повлияет на экономию топлива, хотя она будет одной из самых эффективных в сегменте, несмотря ни на что… С передним приводом Corolla Cross расходует 31 mpg в городе, 33 mpg на шоссе и 32 mpg в сочетании. С полным приводом эти показатели снижаются до 29/32/30.

Corolla Cross Hybrid оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, дополненным трехмоторной гибридной системой привода Toyota, что обеспечивает стандартный полный привод. Комбинированная мощность составляет 196 лошадиных сил, что, по словам Toyota, обеспечивает разгон от 0 до 60 за 8,0 секунд. Данные EPA не были доступны на момент публикации, но Toyota предполагает 37 миль в час в сочетании.

Каково управлять Corolla Cross?

По большинству параметров Corolla Cross просто прекрасна в управлении. У нее немного мягкий ход, но не плавный. Рулевое управление мягкое, но точное. Шум ветра, дороги и шин громкий, но на ожидаемом уровне для этого сегмента. Если вы придаете большое значение управлению автомобилем, Corolla Cross не для вас. Это контрастирует с Mazda CX-30 и турбированными Kia Seltos, которые удивительно забавны в управлении.

В конечном итоге то, что действительно подводит Corolla Cross, — это стандартный силовой агрегат. Четырехцилиндровый двигатель грубоват, и ему приходится сильно крутиться, чтобы выдать мощность, достаточную для того, чтобы не отставать от движения. Из-за CVT он имеет тенденцию зацикливаться на определенных оборотах для ускорения, что приводит к громкому, неприятному гулу. Чтобы разбудить Corolla Cross, нужно серьезно нажать на педаль, так как большую часть времени она работает на пониженных оборотах и медленном разгоне для максимальной экономии топлива.

Сколько стоит Corolla Cross 2023 года и какие функции доступны?

Базовая Corolla Cross — это комплектация L, и ее цена начинается от $24 395 с учетом сбора за доставку до места назначения в размере $1 335. Добавление полного привода увеличивает цену на 1300 долларов для всех комплектаций. Удобства в комплектации L скудны.

Она включает в себя 17-дюймовые стальные диски, светодиодные фары, однозонный климат-контроль с ручным управлением, тканевые сиденья с ручной регулировкой, электрические стеклоподъемники и замки, дистанционное запирание и 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводным Apple CarPlay/Android Auto. В стандартную комплектацию входит ряд полезных для водителя усовершенствованных систем, о которых мы расскажем в следующем разделе.

Над комплектацией L находятся LE и XLE. В LE добавляются рейлинги на крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски, зеркала с подогревом, бесключевой доступ/кнопочный запуск, автоматический климат-контроль, беспроводная зарядка телефона, обтянутое кожей рулевое колесо и еще два USB-разъема.

Что касается комплектации XLE, то в нее добавлены светодиодные фары/сигналы поворота, светодиодные задние фонари, противотуманные фары, хромированная отделка решетки радиатора и оконных рам, двухзонный автоматический климат-контроль, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка, обивка из кожзаменителя, подогрев передних сидений, регулируемое с усилием сиденье водителя, задний складной подлокотник с двумя дополнительными подстаканниками и 7-дюймовый экран панели приборов.

Hybrid доступен в комплектациях S, SE и XSE. Они имитируют тот же набор оборудования, что и версии с бензиновым двигателем, но в комплектации S и SE имеется дополнительное оборудование, такое как 17-дюймовые легкосплавные диски, спортивно настроенная подвеска, светодиодные фары головного и заднего света и бесключевой доступ/кнопочный запуск. Цены на гибрид не были доступны на момент публикации этой статьи.

Ниже приведены полные цены на Corolla Cross с бензиновым двигателем, включая стоимость доставки. Мы обновим этот список ценами на гибрид, когда они станут доступны.

L: $24,395

LE: $26 725

XLE: $28 500

Toyota Corolla CROSS 2023 - обзор и цены в Дубае