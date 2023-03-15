Обзор интерьера и мультимедийной системы Ford Mustang 2024: экраны не так уж плохи

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Было много шума по поводу нового дизайна интерьера, который избавился от большинства жестких кнопок, но, несмотря на цифровое преобразование, новый Mustang все еще чувствует себя знакомым внутри.

Как и в предыдущем Mustang, посадка в салоне слишком высокая даже в самом низком положении сиденья. Обзорность по-прежнему намного лучше, чем у Chevrolet Camaro, но это еще не все. Качество материалов примерно такое, какое можно ожидать от Mustang, построенного по соответствующей цене. Некоторые пластики выглядят приятнее, чем раньше, но этот Mustang нельзя назвать роскошным на ощупь или внешне.

Явное отсутствие кнопок на центральной панели контрастирует с практически подавляющим количеством кнопок на рулевом колесе. С каждой стороны руля их по девять. Даже если считать "кнопками" на центральной панели старт/стоп и ручку регулировки громкости, в этой области все равно меньше половины количества элементов управления, расположенных на рулевом колесе.

Хорошо, что сенсорный экран информационно-развлекательной системы, работающей под управлением Sync, довольно приятен в использовании. Ford поместил все необходимые элементы управления климатом в нижнюю часть экрана, где они остаются 100% времени.

Даже когда Apple CarPlay или Android Auto переходят в полноэкранный режим, элементы управления климатом остаются на экране, обеспечивая мгновенный доступ к изменению температуры, подогреву/охлаждению сидений, настройкам разморозки и многому другому. Однако, если вы хотите изменить направление воздушного потока, для этого необходимо дополнительно зайти в меню климат-контроля.

Эти основные функции управления автомобилем в целом приемлемы, но удовольствие от этой информационно-развлекательной системы появляется, когда вы заходите в меню MyMustang. Нажмите на кнопку с изображением скачущей лошади под экраном, и перед вами откроется сотрудничество Ford с Unreal Engine. Этот инструмент компьютерного 3D-творчества позволил Ford привнести на экран анимацию, похожую на видеоигру, и интерактивность. Это круто, если вы ботаник, постоянно погружающийся в последние новинки игровых технологий, но в противном случае вам может быть все равно.

Преимуществом этого причудливого программного обеспечения является безошибочно плавное управление сенсорным экраном с графикой, которую можно ожидать от современной видеоигры. Когда вы проходите и настраиваете пользовательские режимы вождения, конкретные детали автомобиля, которые вы меняете, будут выделяться в шокирующих деталях в анимации Mustang на экране. Это похоже на настройку автомобиля в Forza Horizon или Gran Turismo 7, но вместо этого вы настраиваете параметры амортизаторов и шум выхлопных газов на своем настоящем Mustang.

Другие интересные возможности Unreal Engine — это новые вспомогательные датчики, приложения для трека Mustang, настройка MyColor и темы для цифровых комбинаций приборов.

На нынешнем Mustang, который оснащен сравнительно примитивной системой Sync 3, эта новая технология откроет вам глаза. Неважно, выберете ли вы большую единую стену из экранов или отдельный экран, установленный в Mustang, — оба получат интеграцию Unreal Engine. Единственное разочарование заключается в том, что постоянно меняющаяся графика Mustang, с которой вы можете играть, не может менять цвет. Ford утверждает, что все они серебристые, чтобы лучше сочетаться с фоном, но мы бы предпочли, чтобы графика Mustang соответствовала цвету экстерьера именно того Mustang, в котором вы находитесь.

Чтобы еще больше расширить возможности персонализации, Ford должен подобрать колеса, цвет тормозных суппортов и аэропакет, отображаемые на экране, в соответствии с конкретным автомобилем, в котором вы находитесь. В нынешнем виде обычный серебристый автомобиль выглядит скучновато в контексте такого мощного игрового программного обеспечения.

Остальная часть информационно-развлекательной системы является довольно стандартной для Ford Sync. Ее радио легко использовать. Навигационная система не представляет собой ничего особенного, но она работает быстро и имеет понятный интерфейс.

Apple CarPlay и Android Auto могут быть настроены на полноэкранный или частичноэкранный режим. Режим частичного экрана позволяет выбрать один из нескольких других дисплеев для крайней правой части экрана. Кроме того, в левой части экрана постоянно находятся значки меню, что позволяет легко переключаться между интерфейсами Sync и Apple/Android. В Sync 3 и 4 этого нет, и это расстраивает.

Ford ориентирует экран на водителя, что заслуживает одобрения, поскольку это придает салону ориентированную на водителя компоновку, подходящую для автомобиля с высокими техническими характеристиками.

И, наконец, кнопка "звезда" в одном ряду кнопок под экраном — это настоящая рок-звезда. На нее можно назначить множество элементов управления, но самое главное — на нее можно назначить режим выхлопа. Достаточно одного нажатия, чтобы перевести выхлопную систему Mustang в режим "трек", а учитывая типичную клиентуру Mustang, это очень важная функция.

Последняя изюминка этого интерьера — цифровая панель приборов. В частности, Ford добавил специальную схему расположения приборов для Mustang 2024 года выпуска 1987-1993 Fox Body Mustang, и это здорово.

Вы можете сделать ее постоянным дисплеем независимо от режима движения, а можете привязать ее к пользовательскому режиму движения, чтобы использовать только по случаю. Любой любитель истории Mustang будет в восторге, а приборы с белой подсветкой становятся еще круче, когда вы включаете фары, и они переключаются на зеленый цвет, имитируя подсветку с зеленой подсветкой на старых Mustang.

Другие режимы отображения похожи на цифровые кластеры предыдущего поколения, но они выглядят более современно и соответствуют элегантной информационно-развлекательной системе. Все анимации между режимами движения особенно интересны, так как Ford полностью посвятил себя созданию плавной и привлекательной графики.

В целом интерьер этого Mustang больше понравится тем, кто предпочитает цифровые, а не аналоговые технологии. Нам жаль, что исчезли милые тумблеры в стиле самолетов, но по большей части сенсорный экран Ford — это приятная эволюция. Как и в Mustang Mach-E, это интерьер с экранным управлением, выполненный с мыслью и заботой о пользователе.