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Автор Ксения Семенова

Что будет, если при включенном кондиционере открыть окно?

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Большинство автолюбителей уверены, что кондиционер и открытое окно — несовместимые вещи. На самом деле отчасти, это правда, ниже разберем, почему так.

Начать следует с того, что двигаться на машине с работающим кондиционером и открытым окном просто нерационально. Первый нацелен на охлаждение салона, а второе увеличивает количество теплого воздуха, который проникает внутрь машины.

Некоторым людям просто некомфортно, когда нет дополнительного притока свежего воздуха с улицы. В данной ситуации можно слегка приоткрыть окно: негативных последствий от щелочки не будет. Хотя остается вероятность, что вас продует тот самый теплый ветерок извне.

Правильный ответ на вопрос, поставленный в заголовке, зависит от того, какая система установлена в конкретном транспортном средстве.

Стандартный ручной кондиционер автоматическому поведению не обучен. Какие вводные данные даст водитель, те настройки и будут действовать на протяжении всего пути. Не беря во внимание то, что в реальности происходит в салоне. Такая система не обладает встроенным датчиком температуры, без которого ей не удастся понять, что ее усилия будут напрасными из-за открытого окна.

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Сломать компрессор кондиционера, ввиду сильной нагрузки на него, в силах сам владелец автомобиля, задавая постоянно максимальный показатель скорости вентилятора и минимальную температуру. Открытые окна тут совершенно ни при чем. Однако, при таком подходе подвержен риску не "кондей", а водитель, ведь от такой чрезмерной прохлады с легкостью можно заболеть.

Совсем другая история, если в машине установлен климат-контроль. В автоматическом режиме работы он выявляет температуру вне салона и внутри (чем новее модель авто, тем больше подобных датчиков). При одинаковых вводных данных и закрытом от внешней среды салоне система будет вести свою рабочую деятельность с гораздо меньшей эффективностью, нежели при открытом окне. Чтобы проверить этот факт, следует нажать кнопку "Auto" и сравнить скорость вращения вентилятора в двух ситуациях: с открытым и закрытым окном. 

С климат-контролем высока вероятность получить простуду или более серьезный недуг. Человеческий организм будет считать, что ему тепло, видя жаркую картину за окном, и не заметит холодные потоки воздуха из дефлекторов.

Ввиду этого совет, если автолюбитель никак не может ехать без открытого окна в машине, то отпускать его рекомендуется совсем чуть-чуть или не прибегать вовсе к автоматическому управлению микроклиматом.

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Фото: drive2.ru

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Что будет, если при включенном кондиционере открыть окно?
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