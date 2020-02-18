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Автор Татьяна Ефремова

Хромирование деталей авто своими руками: материалы, инструменты, порядок покрытия

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Придать деталям красивый серебристый блеск и защитить их от коррозии  позволяет делать хромирование. Процесс не для торопливых!

Хромирование деталей
Хромирование деталей

Прежде чем приступить к хромированию, нужно вспомнить химию и запастись всеми необходимыми материалами и инструментами:

  • Пластмассовой ванной (или пропиленовой).
  • Калорифером, устойчивым к воздействию кислот.
  • Выпрямителем (максимальное напряжение 12 В, ток 50 А).
  • Термометром с диапазоном до 100°С.

Понадобятся также электролит для хромирования, раствор соляной кислоты, ацетон и растворитель, а также чистый листовой свинец.

Количество и размер деталей может влиять на размер оборудования. Роль ванны может выполнять обычное пластмассовое ведро. При наличии герметично закрывающейся крышки возможно обеспечить длительный срок хранения раствора (иначе он испаряется).

Для мелких деталей роль выпрямителя с легкостью выполнит зарядка аккумулятора автомобиля.

Порядок нанесения покрытия

Нанесение хрома допускается только на никелевые, латунные и медные поверхности. Если деталь сделана из стали, то на нее надо нанести предварительное покрытие из указанных металлов. Для этого требуется соответствующий электролит и технология:

  • Все детали должны быть предварительно очищены и обезжирены.
  • Затем в растворе соляной кислоты нужно активировать поверхность (время воздействия от 5 до 20 мин).
  • В ванночку для хромирования детали погружаются после промывания чистой водой, погружение осуществляется с помощью подвеса из проволоки.
  • К подвесу подводится "минус", а рядом на штанге из меди следует закрепить анод из свинца, к которому подводится "плюс".
  • Спустя 20-40 минут деталь нужно достать из ванночки и опять промыть в чистой воде. Как только нанесенный хромовый слой высохнет, его можно отполировать до идеального зеркального блеска.

Электролит готовится из хромового ангидрида и серной кислоты. Его рабочая температура до 45°С, сила тока зависит от размера той детали, которую необходимо обработать.

Если хромовое покрытие получилось некачественным, то его можно удалить, используя соляную кислоту. Затем детали следует опять промыть в воде, а процесс нанесения хромового покрытия повторить.

Наиболее часто встречаются следующие дефекты:

  1. Матовость покрытия. Температура была недостаточно высока, нужно повысить. Также можно уменьшить ток или добавить ангидрид.
  2. Хромовая пленка отслаивается. Значит, поверхность была недостаточно хорошо обезжирена. Нужно будет снять покрытие, опять тщательно зачистить и обезжирить поверхность, затем повторить процесс хромирования.
  3. Наросты в районе острых краев и углов. Края надо закруглить, если это возможно, или поставить экраны в районе проблемных участков.

Фото: piter-at.ru

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Как самому "Хромировать" деталь в гараже без оборудования!!!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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