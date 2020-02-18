Придать деталям красивый серебристый блеск и защитить их от коррозии позволяет делать хромирование. Процесс не для торопливых!
Прежде чем приступить к хромированию, нужно вспомнить химию и запастись всеми необходимыми материалами и инструментами:
Понадобятся также электролит для хромирования, раствор соляной кислоты, ацетон и растворитель, а также чистый листовой свинец.
Количество и размер деталей может влиять на размер оборудования. Роль ванны может выполнять обычное пластмассовое ведро. При наличии герметично закрывающейся крышки возможно обеспечить длительный срок хранения раствора (иначе он испаряется).
Для мелких деталей роль выпрямителя с легкостью выполнит зарядка аккумулятора автомобиля.
Нанесение хрома допускается только на никелевые, латунные и медные поверхности. Если деталь сделана из стали, то на нее надо нанести предварительное покрытие из указанных металлов. Для этого требуется соответствующий электролит и технология:
Электролит готовится из хромового ангидрида и серной кислоты. Его рабочая температура до 45°С, сила тока зависит от размера той детали, которую необходимо обработать.
Если хромовое покрытие получилось некачественным, то его можно удалить, используя соляную кислоту. Затем детали следует опять промыть в воде, а процесс нанесения хромового покрытия повторить.
Фото: piter-at.ru
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