Как "дешево и практично" выбрать тормозные колодки для своего автомобиля?

Во время эксплуатации транспортного средства следует уделять больше вниманию техническому обслуживанию. Один из важнейших элементов ТО — это тормозная система, колодки и диски. Большинство владельцев авто не знают, какие разновидности колодок существуют и как их правильно подбирать под автомобиль.

Эксперты утверждают, что замена тормозных колодок происходит тогда, когда остаточная толщина у фрикционов составляет менее 3 мм. При игнорировании проблемы могут появиться неприятные звуки при торможении, что в итоге приведет к неисправности тормозного диска.

В таком случае управлять транспортным средством категорически запрещается. Обычно процедура проверки тормозной системы проводится каждые 20 тысяч километров.

Виды тормозных колодок

Классификация тормозных колодок в основном зависит от изготовленного материала. Всего выделяют 4 базовых вида колодок: металлические, полуметаллическое, органические и керамические.

Металлические и полуметаллические тормозные колодки, как правило, изготавливаются из более эластичных элементов. Такие варианты являются самыми доступными на рынке за счет вполне адекватной цены и качества.

Благодаря использованию более упругому сплаву стали, полуметаллическое колодки могут обеспечить плавное торможение с большой интенсивностью во время нажатия педали тормоза.

Органические тормозные колодки имеют в своем составе достаточно мягкие и упругие элементы. Обычно такие варианты используются для торможения в экстремальных условиях, поэтому их часто используют на внедорожниках и иногда для спортивных автомобилей.

К сожалению, из-за попадания влаги органические колодки быстро теряют свою форму, что делает их неэффективными на длительный период времени. При этом цена на такие агрегаты превышает стоимость полуметаллических колодок.

Керамические тормозные колодки являются самым дорогостоящим вариантом. Керамическое покрытие имеет высокую плотность, за счет чего материал не теряет форму и практически не может перегреться.

Помимо этого, повышенная влага не способна оказывать отрицательное влияние на керамическое покрытие. Обычно керамика употребляется для машин премиум-сегмента, а также для гоночных авто.

Оригинальные или неоригинальные варианты

Во время покупки тормозных колодок специалисты часто рекомендуют рассматривать оба варианта. Как правило, большинство автовладельцев покупают оригинальные запчасти не задумываясь. Однако у них есть существенный минус, заключающийся в их высокой стоимости.

Если же владелец авто хочет сэкономить, то приобретение неоригинальных запчастей станет идеальным вариантом. Однако, здесь придется потратить больше времени на изучение отзывов реальных владельцев, поскольку существует множество подделок.

Более оптимальным вариантом по мнению специалистов считается выбор тормозных колодок исходя из производителя. Для этого можно воспользоваться услугами автосервисов или интерне-площадок, которые размещают фирменные колодки от известных компаний.

Для корректности выбора эксперты рекомендуют подбирать тормозные колодки в соответствии с VIN-кодом кузова автомобиля. Таким образом, при заказе в интернет-магазине у покупателя не возникнет путаницы во время подбора нужных деталей. При этом замену колодок рекомендуется производить в автосервисах.

Фото: ballooningireland. ie