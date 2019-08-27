Правила вождения беременных женщин за рулём

Некоторые будущие мамы с первых дней перестают садиться за руль автомобиля, боясь навредить ребёнку. Другие же наоборот предпочитают автомобили вместо тесного салона маршрутных такси и автобусов. Если нет никаких врачебных противопоказаний, то вождение автомобиля беременным не запрещено, следует всего лишь соблюдать несколько правил безопасности.

1. Спокойствие

Гормональный фон беременной женщины может отреагировать весьма неожиданно на любой даже минимальный раздражитель, поэтому уберите из автомобиля любые вещи, которые могут отвлекать или раздражать — ароматизаторы, игрушки и т. д. Если не можете ездить в тишине, то лучше слушать спокойную или классическую музыку.

2. Самочувствие

Не стоит садиться за руль или продолжать поездку даже при небольших признаках недомогания — тошнота, головокружение и т. д. Есть большой риск создать аварийную ситуацию на дороге, не стоит рисковать здоровьем и жизнью будущего ребёнка.

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3. Аптечка и еда

Беременность часто сопровождается такими неприятными симптомами как головокружение, тошнота, головная боль и т. д. Поэтому в автомобиле должен быть минимальный набор лекарств, которые помогут быстро избавиться от неприятных ощущений. Обязательно держите рядом с собой бутылку с питьевой водой и продукты для перекуса — сухофрукты, орешки, фрукты, шоколад и др.

4. Экстренные номера

Сохраните в записной книжке телефона все необходимые номера — муж, подруга, эвакуатор, скорая помощь, лечащий врач и т. д. Надежнее их выписать в записную книжку и положить в бардачок, т. к. гаджеты могут подводить в самый неожиданный момент!

5. Документы

Беременной женщине всегда необходимо иметь при себе следующие документы — СНИЛС, полис медицинского страхования, паспорт, результаты анализов и справки из больницы. На последних месяцах беременности — родовой сертификат и обменная карта.

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6. Комфорт

Забудьте о каблуках, выбирайте удобную обувь. В одежде откажитесь от обтягивающих элементов, отдайте предпочтение комфортной свободной одежде из натуральных тканей — одежда не должна стеснять движения.

7. Подстраиваем сиденье под себя

Руль должен "смотреть" не в живот, а в грудную клетку. Даже на поздних сроках пользуйтесь ремнём безопасности, тем более что сейчас можно приобрести специальные адаптеры, которые позволяю не испытывать дискомфорта при пристёгивании.

8. Неспешная езда

Даже любительницы быстрой езды должны снизить обороты, и отдать предпочтение более спокойному стилю вождения. При длительных поездках старайтесь почаще делать остановки, пройтись и даже сделать небольшую зарядку.

9. Запрет на вождения

Стоит отказаться от поездок за рулём при угрозе выкидыша, сильном токсикозе, резких скачков давления. Есть риск преждевременных родов при многоплодной беременности — в этом случае лучше не садиться за руль начиная с 30 недели беременности.

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Фото: lilove.ru