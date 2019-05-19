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Автор Сергей Бухранский

Экономия топлива: в городе не нужен огромный внедорожник

Авто

Как показывает практика, есть несколько способов, чтобы сэкономить топливо. Причем экономия эта может быть довольно существенная. 

Экономия топлива: в городе не нужен огромный внедорожник

Автомобиль и топливо

Те, кто только решает приобрести автомобиль, должен понимать, что его надо брать согласно потребностям. Например, в городе совершенно не нужен огромный внедорожник, который будет просто пожирать топливо десятками литров. Можно обойтись небольшим седаном с экономичным двигателем. Но не следует забывать, что многое зависит и от качества топлива. Поэтому надо найти хорошую заправку, где вы будете уверены, что в бак попадут качественные бензин или дизель. Это напрямую влияет на расход: чем лучше и чище топливо, тем меньше будет его расход.

Техническое состояние и шины

Очень многое, что касается расхода, зависит от технического состояния автомобиля. Важно регулярно и вовремя проходить плановое ТО. От того, какого качества залиты сопутствующие жидкости и от состояния фильтров зависит и расход потребляемого топлива. Важно следить за тем, какое давление в шинах машины. Если они перекачаны или, наоборот, чуть приспущены, то это также может сильно влиять на расход и к тому же на само состояние резины.

Стиль езды и расход топлива

Большая доля экономии топлива зависит от манеры и стиля езды. Только определенная, нормальная манера движения может обеспечить минимальное потребление бензина.

Надо выбирать как можно более равномерный стиль езды, наибольший расход топлива происходит во время разгона. А это значит, что надо заранее планировать свои маневры. Это позволит свести торможение до минимума, а значит не надо будет сильно разогнаться.

Желательно использовать электронику и автомобильные приборы только по необходимости. Печка или кондиционер сильно увеличивают расход, поэтому если они работают напрасно, то и топливо буквально просто вылетает в трубу.

Чтобы снизить расход, надо сделать автомобиль более аэродинамичным. Для этого нужно освободить его от всего лишнего. Можно снять багажник или крепление для велосипеда. Также рекомендуется ездить по трассе с закрытыми окнами.

Если у автовладельца механическая коробка, тут будет идеально, если стараться ездить на повышенной передаче. Например, пятую использовать на скоростях в шестьдесят километров в час.

Также желательно снизить вес автомобиля. То есть надо избавится от всего ненужного хлама.

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Куратор: Игорь Моржаретто
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