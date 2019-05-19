Как показывает практика, есть несколько способов, чтобы сэкономить топливо. Причем экономия эта может быть довольно существенная.
Те, кто только решает приобрести автомобиль, должен понимать, что его надо брать согласно потребностям. Например, в городе совершенно не нужен огромный внедорожник, который будет просто пожирать топливо десятками литров. Можно обойтись небольшим седаном с экономичным двигателем. Но не следует забывать, что многое зависит и от качества топлива. Поэтому надо найти хорошую заправку, где вы будете уверены, что в бак попадут качественные бензин или дизель. Это напрямую влияет на расход: чем лучше и чище топливо, тем меньше будет его расход.
Очень многое, что касается расхода, зависит от технического состояния автомобиля. Важно регулярно и вовремя проходить плановое ТО. От того, какого качества залиты сопутствующие жидкости и от состояния фильтров зависит и расход потребляемого топлива. Важно следить за тем, какое давление в шинах машины. Если они перекачаны или, наоборот, чуть приспущены, то это также может сильно влиять на расход и к тому же на само состояние резины.
Большая доля экономии топлива зависит от манеры и стиля езды. Только определенная, нормальная манера движения может обеспечить минимальное потребление бензина.
Надо выбирать как можно более равномерный стиль езды, наибольший расход топлива происходит во время разгона. А это значит, что надо заранее планировать свои маневры. Это позволит свести торможение до минимума, а значит не надо будет сильно разогнаться.
Желательно использовать электронику и автомобильные приборы только по необходимости. Печка или кондиционер сильно увеличивают расход, поэтому если они работают напрасно, то и топливо буквально просто вылетает в трубу.
Чтобы снизить расход, надо сделать автомобиль более аэродинамичным. Для этого нужно освободить его от всего лишнего. Можно снять багажник или крепление для велосипеда. Также рекомендуется ездить по трассе с закрытыми окнами.
Если у автовладельца механическая коробка, тут будет идеально, если стараться ездить на повышенной передаче. Например, пятую использовать на скоростях в шестьдесят километров в час.
Также желательно снизить вес автомобиля. То есть надо избавится от всего ненужного хлама.
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