Доливка масла в двигатель: советы, как это правильно сделать

Продолжаем нашу статью, где рассказываем читателю о том, почему масло уходит из двигателя, а главное, как его правильно доливать.

Как часто следует доливать масло в мотор?

Идеальным считается тот случай, когда автомобиль вообще не теряет масло или делает это в крайне малом количестве. То есть во время плановой замены масла из двигателя извлекается столько масла, сколько следует залить нового, согласно указаниям производителя данного автомобиля. Это верно для атмосферных и не форсированных моторов.

Если двигатель автомобиля работает с усиленными нагрузками и при этом на повышенных оборотах, то, соответственно, будет несущественный угар масла. Это приведет к необходимости иногда доливать небольшое количество масла. Но если подобную процедуру приходится проводить каждую тысячу пробега, это повод всё-таки поехать на СТО и сделать диагностику. В любом случае подобная диагностика выйдет в разы дешевле, чем последующие ремонтные работы по восстановлению мотора, который может заклинить из-за того, что ему не хватало масла.

Как следует доливать масло?

Любой опытный автомобилист хоть раз в жизни имел опыт долива в двигатель масла. Но не все знают, как это надо правильно делать. И можно ли использовать для долива масло другой марки. Так как же надо это делать?

Следует запомнить главное. Масло, которое доливается в двигатель, должно соответствовать тому, которое в нем находится. Именно поэтому во время плановой замены следует оставлять немного масла на долив. А если замена масла проводится на специализированном СТО, надо выяснить у мастеров, масло какой марки используется, чтобы в случае необходимости приобрести нужное в автомагазине.

Часто водители интересуются, можно ли доливать другое масло в мотор? Действительно, доливать другое масло в двигатель иногда можно, но делать это надо только в экстренной ситуации, когда нет иного выхода. И если пришлось это сделать, сразу по прибытии на место, надо срочно полностью сменить всё моторное масло. Если этого не сделать, смешивание масел разных марок неизменно приведет к потере смазочных характеристик, начнется повышенный износ деталей двигателя автомобиля.

Дело в том, что масло неоднородно по своему составу. Это смесь масла и большого количества различных присадок. Именно эти присадки имеют определенные химические свойства. Некоторые присадки в разных маслах не подходят друг к другу и при смешивании вступают в реакцию, что крайне негативно сказывается на смазочных характеристиках.

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