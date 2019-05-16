При покупке подержанной машины можно нарваться на бывшее такси

Каждого потенциального покупателя подержанного автомобиля поджидает масса неприятных сюрпризов. По сути, покупка подержанной машины — это настоящая рулетка. Причем жертвой недобросовестного продавца может стать любой, даже очень подготовленный и осведомленный человек. Рынок подержанных автомобилей — это многомиллиардная индустрия и в ней, как и в любой другой, существует целая система обмана и фальсификаций.

Металлохлам — в конфетку

Если любой, даже самый пропащий автомобиль попадет в руки умельцев, которые хорошо с ним поработают, то может получится настоящая конфетка, на которую клюнет незадачливый покупатель. И горе тому, кто поддавшись на уговоры и поверхностный осмотр, приобретет автомобиль, который практически всю свою жизнь отработал извозом пассажиров.

Чтобы потенциальный покупатель осознал, что ждёт его после такого сомнительного приобретения, надо хорошо разобраться и понять, как такие автомобили эксплуатируются, как обслуживаются и содержатся, а также каким образом их потом втюхивают ничего не подозревающему обывателю.

Как правило, автомобили, которые работают в качестве такси, эксплуатируются на протяжении целых суток. И хорошо, если мотор за эти сутки работает 15-17 часов. Но есть и те случаи, когда автомобильный двигатель вообще не выключается. Представьте себе такую ситуацию и состояние автомобиля. Возьмем для примера аккумулятор, или стартер. Вероятно, скоро придет время, когда такая машина просто откажется заводится.

В зависимости от размера города, времени суток и других показателей средний суточный пробег автомобиля-такси примерно 300-600 километров. Такая машина только за один год может пройти 150 тысяч км. И, естественно, каждый понимает, что после такой эксплуатации, если придется выставлять машину на продажу, одометр обязательно будет скручен.

На убитых дорогах убитые такси

Также следует сказать и о том, что редко кто из таксистов бережет автомобиль. Дороги в стране оставляют желать лучшего, и в погоне за клиентом и временем таксист совершенно забывает притормаживать на ямах, ухабах и лежачих полицейских. Его задача скорее взять клиента, а состояние подвески уже не берется в расчет.

Автомобили, эксплуатируемые как такси, практически никогда не проходят технические осмотры. Если бы они это делали, то им приходилось бы вставать на ремонт и техническое обслуживание раз в два месяца. Единственное, что можно ожидать от таксиста, это замену дешёвого масла в двигателе после пробега в 10 тысяч километров. И то они это делают, чтобы двигатель не застучал раньше времени.

Если такси попало на СТО, поломка серьёзная

Но если подвеска дребезжит, пищат тормозные колодки, свистит подшипник, вылетают передачи, это совершенно не является поводом для особого беспокойства и тем более посещения автосервиса. Такая машина точно не будет снята с маршрута и уж точно не будет ремонтироваться.

В работе таксистов, как правило, редко соблюдается режим труда, в праздничные дни таксисты работают буквально сутками. Поэтому так велик процент ДТП с участием таксистов. Постоянная спешка и усталость ведут к тому, что такие детали, как:

фонари,

бампера,

габариты,

крылья

являются обычными расходниками. И понимая, что такая машина вряд ли долго проживет, в ней используются самые дешёвые запчасти, привезенные из Китая.

Средний срок жизни автомобиля-такси примерно 3-4 года

Как только машина будет "выжата", от нее постараются поскорее избавиться. Если автомобиль оказывается в убитом состоянии, его разберут на запчасти, но если он более-менее нормально выглядит, ему сделают косметический ремонт, перекрасят и продадут как обычный автомобиль, принадлежащий одному хозяину. И, соответственно, заявляют при этом, что машина очень бережно эксплуатировалась.

Нередко большие таксопарки реализуют списанные автомобили через свои партнерские автосалоны. Таким образом они ещё и получают с этих машин хорошую прибыль. Схема проста: покупатель, надеясь на авторитет салона, не станет проверять автомобиль на независимом сервисе. Считая, что раз машина продается в салоне, то там уж точно устранены все неприятные моменты. Но по факту покупатель получает "дрова", а сам салон изначально не несёт никакой ответственности за то, в каком состоянии продаются у него подержанные автомобили.

Автосервис

Поэтому даже если покупка будет осуществляться в салоне, обязательно следует посетить сторонний автосервис. Там опытные мастера должны обратить внимание на ходовую и лакокрасочное покрытие кузова. Если выяснится, что автомобиль перекрашен, то можно начинать торг или лучше всего отказаться от сомнительного приобретения.

Каков шанс нарваться на бывшее такси?

Увы, но ответить на этот вопрос очень сложно. Наш совет: перед приобретением подержанного автомобиля надо найти такую мастерскую, где спецы "собаку съели" на диагностике машины. Найти таких специалистов можно по отзывам в интернете на тематических форумах. Также можно обратится к дилеру марки автомобиля, который собираетесь приобретать. В любом случае следует подготовится заранее. И только внимательность и осторожность помогут избежать покупки кота в мешке.

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