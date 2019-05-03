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Автор Ксения Беловецкая

Как избавиться от царапины на авто

Авто

Каждому автовладельцу важен внешний вид авто. Мелкие царапины могут появляться из-за различных погодных явлений, а крупные — от дорожно-транспортных происшествий. Как исправить ситуацию своими силами?

автомобиль

Подготовка

Осмотрите машину на наличие разного рода царапин, чтобы оценить масштаб повреждения. Снимите остатки краски, удалите ржавчину и грязь с царапины с помощью влажной салфетки и наждачки. Пытайтесь задействовать как можно меньшую площадь, чтобы не увеличивать размер царапины. В конце отполируйте.

Выравнивание

Приобретите заранее в магазине двухкомпонентную смесь для выравнивания поверхности. Разведите ее и тонким слоем покройте царапину с помощью шпателя (резинового, чтобы не повредить кузов авто). После высыхания необходимо пройтись наждачкой и отшлифовать поверхность.

Покраска

После того, как царапина заделана, можно приступать к ее покраске. Подбирайте такой же оттенок, что и у вашего автомобиля. В этом поможет номер цвета, указанный в брошюре автомобиля. Если вы совершали покраску авто после его приобретения, обратитесь в салон с целью выяснения точного названия цвета. Можно подобрать тон и самому, взяв в магазин, например, крышку бензобака. После окрашивания, место царапины необходимо покрыть лаком.

автомобиль

Как убрать царапины

Мелкие

Неглубокие царапины можно убрать с помощью неабразивной полироли, которую стоит нанести на место повреждения с помощью чистой салфетки и немного подождать. Потом усиленно втирать в течение нескольких минут.

Для едва заметных царапин, которые можно увидеть только глазом, но не ощутить рукой, можно использовать очищающую полироль, которую можно приобрести в любом магазине для автовладельцев.

Средней глубины

Удалить средние царапины можно с помощью специального карандаша против царапин. Очищенную и обезжиренную поверхность царапины стоит замазать карандашом, а после высыхания отполировать. Правда, минусом этого способа является ограниченный цветовой диапазон карандашей, а также недолговечный результат — операцию придется повторять раз в несколько недель.

Глубокие

Если царапина достала по глубине металлическую часть кузова, можно прибегнуть к флакончику со стекловолоконной краской, она хорошо замаскирует достаточно глубокую царапину, если ее цвет совпадает с цветом вашего авто. Однако такой флакон обычно применяется одноразово и не на большой площади.

Крайне глубокие

Слишком глубокие повреждения стоит устранять исключительно в автосервисах, чтобы не допустить появления коррозии впоследствии. Прибегать к самостоятельному устранению проблемы стоит лишь, если вы обладаете подобным опытом и знакомы с техниками грунтовки и шлифования бруском. В таком случае отшлифовывается вся зона вплоть до металла, сама царапина сравнивается с прилежащей поверхностью, а потом наносится шпатлевка и грунтовое покрытие. В конце место красится и покрывается лаком.

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Как удалить царапину на авто без покраски своими руками
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы царапина автомобиль советы автолюбителям
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