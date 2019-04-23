Дизельный двигатель: экономичный расход, большая мобильность и экологичность
На сегодняшний день автомобили с дизельным двигателем продаются наравне с бензиновыми "собратьями". Но все еще остались люди, которые боятся отдать предпочтение такому мотору, ввиду некоторых устоявшихся мнений на этот счет. Ниже предлагаем ознакомиться с особенностями устройства, а также положительными и негативными сторонами.
Особенности мотора
В механизме дизельных моторов отсутствуют:
- свечи зажигания;
- высоковольтные провода;
- катушки зажигания или модуль зажигания.
Исходя из этого не требуется тратить деньги на замену этих элементов.
Характерные отличия в моторе обуславливаются присутствием:
- топливного насоса высокого давления;
- форсунки, благодаря которой происходит впрыскивание солярки;
- свечей накаливания.
Достоинства
Существует ряд неоспоримых положительных качеств моторов цикла Дизеля. Сюда входят:
- экономичный расход, что является главным плюсом данного мотора. Такая машина может "есть" на 25-30% меньше топлива, чем бензиновые "коллеги";
- эффективность — при одинаковом объеме дизельный ДВС с турбиной будет демонстрировать больший крутящий момент, нежели атмосферная "бензинка";
- ресурс, который выигрывает перед большей частью бензиновых моторов;
- большая мобильность. Залив всего один бак, машина на солярке сможет проехать гораздо больше километров, чем транспорт, работающий на бензине;
- экологичность. Меньшие выбросы СО2, а присутствие сажевого фильтра минимизирует выбросы сажи и серы.
Недостатки
Естественно, двигатель цикла Дизеля обладает также и рядом недостатков. Сюда можно отнести:
- сложность механизма. В большинстве субъектов нашей страны сложно найти специалиста, который смог бы провести качественный ремонт данной аппаратуры;
- изначальная разница в стоимости. За положительные качества дизельного мотора придется выложить на 10-15% больше финансов;
- шум от рабочей деятельности. Двигатель на бензине всегда проводит свою работу тише и передает на кузов меньше вибраций;
- пониженная теплоотдача. Солярку довольно сложно прогреть в зимнее время года, на что придется потратить больше времени;
- высокая стоимость ремонтных работ, если случится поломка;
- вероятность остаться обездвиженным, если человек заправится плохой соляркой в мороз;
- завышенные требования к топливу и маслам;
- большие пробеги у поддержанных машин.
Приобретать или нет?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Окончательный вердикт зависит от ряда факторов. В нашем случае остается только дать несколько советов:
- не нужно переплачивать за дизельный мотор, приобретая новую машину, если человек планирует проехать на ней меньше 100 тыс. км. Такой мотор будет выгоден к покупке только при больших пробегах;
- следует внимательно относиться к покупке машин на солярке, которые имеют большой пробег. Рекомендуется проверить рабочую функцию турбины и тщательно осмотреть ДВС. С недоверием нужно относиться к машинам, чей возраст больше 10 лет. В таком случае новые элементы топливного механизма будут стоить баснословных денег.
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