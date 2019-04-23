Дизельный двигатель: экономичный расход, большая мобильность и экологичность

На сегодняшний день автомобили с дизельным двигателем продаются наравне с бензиновыми "собратьями". Но все еще остались люди, которые боятся отдать предпочтение такому мотору, ввиду некоторых устоявшихся мнений на этот счет. Ниже предлагаем ознакомиться с особенностями устройства, а также положительными и негативными сторонами.

Особенности мотора

В механизме дизельных моторов отсутствуют:

свечи зажигания;

высоковольтные провода;

катушки зажигания или модуль зажигания.

Исходя из этого не требуется тратить деньги на замену этих элементов.

Характерные отличия в моторе обуславливаются присутствием:

топливного насоса высокого давления;

форсунки, благодаря которой происходит впрыскивание солярки;

свечей накаливания.

Достоинства

Существует ряд неоспоримых положительных качеств моторов цикла Дизеля. Сюда входят:

экономичный расход, что является главным плюсом данного мотора. Такая машина может "есть" на 25-30% меньше топлива, чем бензиновые "коллеги";

эффективность — при одинаковом объеме дизельный ДВС с турбиной будет демонстрировать больший крутящий момент, нежели атмосферная "бензинка";

ресурс, который выигрывает перед большей частью бензиновых моторов;

большая мобильность. Залив всего один бак, машина на солярке сможет проехать гораздо больше километров, чем транспорт, работающий на бензине;

экологичность. Меньшие выбросы СО 2 , а присутствие сажевого фильтра минимизирует выбросы сажи и серы.

Недостатки

Естественно, двигатель цикла Дизеля обладает также и рядом недостатков. Сюда можно отнести:

сложность механизма. В большинстве субъектов нашей страны сложно найти специалиста, который смог бы провести качественный ремонт данной аппаратуры;

изначальная разница в стоимости. За положительные качества дизельного мотора придется выложить на 10-15% больше финансов;

шум от рабочей деятельности. Двигатель на бензине всегда проводит свою работу тише и передает на кузов меньше вибраций;

пониженная теплоотдача. Солярку довольно сложно прогреть в зимнее время года, на что придется потратить больше времени;

высокая стоимость ремонтных работ, если случится поломка;

вероятность остаться обездвиженным, если человек заправится плохой соляркой в мороз;

завышенные требования к топливу и маслам;

большие пробеги у поддержанных машин.

Приобретать или нет?

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Окончательный вердикт зависит от ряда факторов. В нашем случае остается только дать несколько советов:

не нужно переплачивать за дизельный мотор, приобретая новую машину, если человек планирует проехать на ней меньше 100 тыс. км. Такой мотор будет выгоден к покупке только при больших пробегах;

следует внимательно относиться к покупке машин на солярке, которые имеют большой пробег. Рекомендуется проверить рабочую функцию турбины и тщательно осмотреть ДВС. С недоверием нужно относиться к машинам, чей возраст больше 10 лет. В таком случае новые элементы топливного механизма будут стоить баснословных денег.

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