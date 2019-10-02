Бензин против дизеля: почему не нужно боятся солярки

При выборе автомобиля потенциальные владельцы обращают пристальное внимание на тип двигателя. Как правило, выбор ограничивается бензиновым или дизельным ДВС. Раньше у большинства автовладельцев были весьма негативные впечатления от дизельного мотора, но сегодня он становится наиболее выбираемым типом двигателя.

В конце прошлого века появилось множество мифов и историй о недостатках дизельных моторов. Однако, современные технологии добились повышенного уровня качества топлива. Конструкция самого двигателя кардинально поменялась, а цена солярки не превышает стоимости бензина.

Все проблемы дизельных двигателей, связанные с зимой, уже давно были решены на производстве. Как показывают исследования, солярка имеет свойство замерзать уже при минус 10 градусах. Вскоре формула топлива была видоизменена, что позволило данному типу горючего выдерживать температуры до минус 50 градусов.

Тогда дизельное топливо, выдерживающее предельно низкие температуры, назвали арктическим горючим. Достаточно скоро этот вид топлива одобрили, и он получил стандарт Евро-5.

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Также ранее был всеми известный факт, что дизельный мотор долго заводится при холодных температурах и нестабильно работает при холостых оборотах. Сегодня же весь процесс полностью контролируется автоматикой. Двигатель входит в работу достаточно быстро и не испытывает проблем при длительной эксплуатации.

Дизель не требует большого времени на прогрев двигателя. Технологии продвинули дизельное топливо на новый уровень, что позволяет набрать рабочую температуру за 3 минуты. Помимо этого, у дизельного двигателя очень большой ресурс, позволяющий использовать автомобиль на протяжении долгого периода времени.

Еще 10 лет назад дизельные моторы имели характерный громкий звук работы, напоминающий трактор. Сегодня же это одни из самых тихих двигателей. Вибрация ДВС также исчезла и сравнить его с бензиновым аналогом по звучанию будет практически невозможно.

За счет электронного впрыска, характеристики дизельных двигателей улучшились в разы. Позже был добавлен балансировочный вал и улучшенная система звукоизоляции. Таким образом, дизельный мотор имеет высокое качество комфорта, что непременно сказывается при длительной езде.

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Помимо этого, дизельные двигатели получили адекватное ценообразование. Если раньше приобретать дизели никто не хотел по причине дорого обслуживания, то сегодня диагностика и любые ремонтные работы дизельного мотора не отличаются по цене от бензинового агрегата.

С появление турбонадува в дизельном агрегате многое изменилось для бензиновых двигателей. Во-первых, дизель обрел большую надежность, а, во-вторых, увеличилась мощность их моторов. Теперь дизельные варианты применимы даже для спортивных вариантов и могут нередко показывать лучшие результаты по сравнению с бензином.

Последнее изменение коснулось вредоносности газов, исходящих из солярки. Ранее это было топливо с неприятным запахом, но после получения стандарта Евро-5 дизель стал одним из экологических видов топлива с меньшим количеством вредных веществ. Помимо этого, запах солярки практически не чувствуется, что добавляет комфорта водителю.

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Фото: fair.ru