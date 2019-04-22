В неизвестной области можно с легкостью заблудиться, не имея GPS навигатор. Благодаря ему появляется возможность ориентироваться на местности, добираясь от точки А до точки Б по максимально удобному маршруту. Главное, правильно выбрать устройство. Об этом и расскажем.
Непосредственно перед покупкой навигатора желательно понимать в общих чертах принцип его работы. Для определения местонахождения это устройство использует Глобальную Систему Позиционирования (группы спутников, от которых навигатор ловит определенные сигналы). Спутники должны находиться в зоне видимости аппарата и их должно быть несколько.
Ввиду этого точность определения координат зависит и от характера местности. Например, на цокольных этажах или узкой улочке с высотками сигнал может просто не дойти до устройства. Также оказывает влияние погода — облачность и дождь мешают точности определения.
Подобные устройства в основном всегда снабжены крупными дисплеями, которые нужны для комфортной навигации во время движения машины. Размеры навигатора не мешают удобству его применения.
Данные автомобильные аппараты можно разделить на съемные и инсталлируемые:
Вышеуказанное устройство обладает обширным перечнем особенностей и технических характеристик. Основными можно называть два пункта, на которые следует полагаться при выборе GPS-навигатора:
Все навигаторы продаются уже в наборе с картами — без них аппарат просто не сможет работать. Перед приобретением устройства рекомендуется тщательно изучить характеристики и комплект карт, а также убедиться, что в них есть необходимые регионы и города.
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