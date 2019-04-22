GPS-навигатор: перед покупкой нужно изучить характеристики и комплект карт

В неизвестной области можно с легкостью заблудиться, не имея GPS навигатор. Благодаря ему появляется возможность ориентироваться на местности, добираясь от точки А до точки Б по максимально удобному маршруту. Главное, правильно выбрать устройство. Об этом и расскажем.

Схема работы навигатора

Непосредственно перед покупкой навигатора желательно понимать в общих чертах принцип его работы. Для определения местонахождения это устройство использует Глобальную Систему Позиционирования (группы спутников, от которых навигатор ловит определенные сигналы). Спутники должны находиться в зоне видимости аппарата и их должно быть несколько.

Ввиду этого точность определения координат зависит и от характера местности. Например, на цокольных этажах или узкой улочке с высотками сигнал может просто не дойти до устройства. Также оказывает влияние погода — облачность и дождь мешают точности определения.

Автомобильные GPS-навигаторы

Подобные устройства в основном всегда снабжены крупными дисплеями, которые нужны для комфортной навигации во время движения машины. Размеры навигатора не мешают удобству его применения.

Данные автомобильные аппараты можно разделить на съемные и инсталлируемые:

Первые — классические планшеты, которые можно с легкостью снять и забрать домой. Крепление навигатора в салоне происходит благодаря специальной подставке, которая присоской присоединяется к "торпеде" или лобовому стеклу. Питание происходит от прикуривателя, но устройство может некоторое время работать от встроенной батареи.

Второй вид навигаторов — инсталлируемые. Они создаются в виде стандартных магнитол, которые имеют функцию GPS. Их монтируют в обычный слот, который находится на центральной консоли. Питание происходит от сети. По дополнительному функционалу выбор автомобильных навигаторов широк, но устройства инсталлируемого типа чаще всего более модифицированы.

Что учесть при покупке навигатора

Вышеуказанное устройство обладает обширным перечнем особенностей и технических характеристик. Основными можно называть два пункта, на которые следует полагаться при выборе GPS-навигатора:

габариты дисплея — от данного критерия зависит общее удобство в эксплуатации. На крупном экране (5 дюймов и больше) четко видны все детали интерфейса, по которым удобнее тыкать пальцами. Лучше видна и сама карта;

удобство интерфейса — легкость в использовании, удобные режимы автоповорота карты в момент езды и масштабирование. У хорошего устройства процесс создания маршрута интуитивен. Помимо этого, навигатор включает в себя несколько режимов — оптимальный, кратчайший, учитывая пробки и прочее.

Все навигаторы продаются уже в наборе с картами — без них аппарат просто не сможет работать. Перед приобретением устройства рекомендуется тщательно изучить характеристики и комплект карт, а также убедиться, что в них есть необходимые регионы и города.

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