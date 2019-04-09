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Автор Ирина Гусакова

Заслуженная роскошь: автомобили из коллекции Конора Макгрегора

Авто

Как и всякая знаменитость прославленный боец Конор Макгрегор не смог избежать того, чтобы позволить себе заслуженную роскошь. Для мужчины, обладающего значительными денежными средствами, роскошь рано или поздно воплощается в дорогих автомобилях. Не смог избежать этого и Макгрегор.

Заслуженная роскошь: автомобили из коллекции Конора Макгрегора

Rolls Royce Dawn

Одной из особенностей автомобилей этой марки является ручная сборка, на которую уходит шесть месяцев. Это позволяет создать изящную и безупречную машину. Несмотря на свой несколько громоздкий вид, она имеет двенадцатицилиндровый турбированный двигатель объемом 6,5 литра мощностью 563 лошадиные силы. Все это выглядит весьма впечатляюще, но не следует забывать, что машина тяжелая и предназначена для величественных неспешных поездок, а не для гонок.

Lamborghini Aventador

В отличие от предыдущего автомобиля из гаража прославленного спортсмена, единственным назначением этой спортивной машины является скорость. В ней тоже таится двигатель объемом 6,5 литра с двенадцатью цилиндрами. Но его мощность 690 лошадиных сил, а легкий обтекаемый корпус позволяет машине выглядеть так, будто она несется по трассе, даже когда она стоит на месте. Эта модель одна из самых дорогих, какие когда-либо производила Lamborghini. Ее стоимость составляет 440 тысяч долларов. Даже для того, кто может зарабатывать миллионы за одну ночь, как Макгрегор, это значительная сумма, чтобы потратить ее на машину.

Rolls Royce Ghost

Самым простым способом уничтожить Rolls Royce будет хоть чуть-чуть изменить его чопорный внешний вид. Макгрегор сделал это, нанеся на машину надпись — свое прозвище The Notorious (Печально известный). Помимо этого, он добавил на машину изображение себя самого. У этой машины двигатель в 6,6 литра с двенадцатью цилиндрами и 603 лошадиными силами. Стоимость машины — 320 тысяч долларов.

McLaren MP4-12C

Эта марка автомобилей является отличным способом для богатых людей потратить деньги на нечто редкое и впечатляющее. Восьмицилиндровый турбированный двигатель имеет мощность 592 лошадиных силы и разгоняет автомобиль до 100 километров в час за 3,1 секунды. Максимальная скорость машины составляет 330 километров в час. Макгрегор выбрал для своей машины оранжевый цвет. Ее цена — 230 тысяч долларов.

Lamborghini Huracan Avio

Эта машина является своеобразным воздаянием почести военно-воздушным силам, имеет мощность в 602 лошадиных силы и ограниченную серию в 250 экземпляров. Каждая машина имеет табличку, указывающую ее номер, так что хозяин точно знает, которым по счету автомобилем он владеет.

Rolls Royce Phantom Drophead

Большинство знаменитостей, купив один Rolls Royce, начинают так любить эту марку, что не могут удержаться, чтобы не приобрести еще одну машину. Даже владея моделями Ghost и Dawn, Макгрегор не смог удовлетворить свою страсть к роскоши на колесах и купил Phantom Drophead. Эта машина является кабриолетом, имеет двигатель объемом 6,75 литров мощностью 500 лошадиных сил и стоит 550 тысяч долларов, что делает ее одной из самых дорогих во всей линейке Rolls Royce.

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Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора: У Кого Машины Круче?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль конор макгрегор
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