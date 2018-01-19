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Автор Харун Яхья

До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране

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Мусульмане любят Иисуса Христа так же, как они любят и уважают других пророков. Стоит отметить, что Иисус упоминается в Коране чаще, чем пророк Мухаммед. В священной для всех мусульман книге арабское имя Иисуса Христа — Иса — встречается 25 раз. Также используются такие выражения, как: "сын Марии", "слово Божье", "Дух от Бога", "Мессия" и "Посланник Господа".

Благословенный пророк

Мусульмане верят, что Иисус — благословенный пророк, которому Бог даровал чудесную и почитаемую жизнь. Господь говорит о нем в Коране:

"…Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни и будет одним из приближенных". (Сура "Семейство Имрана", 3: 45).

Бог также обещал, что Иисус будет вознагражден за свои страдания в будущей жизни. Коран говорит, что Иисус проповедовал высшие моральные ценности и имел необыкновенный характер, который сразу притягивал к себе внимание людей. Он описывается как крайне преданный и мужественный человек с очень сильной верой в Бога. (Сура "Скот", 6: 83-87).

Жизнь Иисуса была полна чудес, которые начали происходить еще до его рождения, и свидетелями которых было множество людей. Некоторые из этих чудес записаны в Библии. В Коране говорится, что Мария получила благую весть об Иисусе и о том, что он будет отправлен посланником народу Израиля. Мария говорила с Господом о чудесном рождении ее сына:

"Она сказала: "Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?". Он сказал: "Вот так! Господь твой сказал: "Это для меня легко…""". (Сура "Мария", 19: 20-21).

Бог творил чудеса ради своих избранных пророков, чтобы оградить их от неверующих и лицемеров и помочь им передать веру в Бога людям. Благодаря чудесам, дарованным ему Богом, Иисус смог исцелять больных и калек; лечить людей, страдающих от проказы; возвращать зрение тем, кто был слеп от рождения, и даже воскрешать мертвых. Мы узнаем из Библии, что он всегда говорил тем, кого исцелял, которые, естественно, были под впечатлением: "Ваша вера спасла вас".

Некоторые из чудес, которые Иисус совершал с помощью Господа Бога, упоминаются как в Коране, так и в Библии.

Воскрешение мертвых

В соответствии со своими святыми книгами христиане и мусульмане верят, что Иисус воскрешал мертвых:

"Сказав это, Он воззвал громким голосом: "Лазарь! Иди вон". И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: "Развяжите его, пусть идет"". (Евангелие от Иоанна, 11: 43-44).

Вспомните, как сказал Господь:

"…О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери… по моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил…". (Сура "Трапеза" 5: 110).

Чудесное исцеление

Библия и Коран содержат описание исцелений Иисусом слепых и прокаженных.

"Когда Иисус и его ученики пришли в Вифсаиду, люди привели к нему слепого с тем, чтобы прикоснулся к нему…Он возложил на него руки и спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: "Вижу проходящих людей, как деревья…". И он исцелился и стал видеть все ясно". (Евангелие от Марка, 8: 22-25).

"Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими". (Сура "Семейство Имрана", 3: 49).

Ожившая из глины птица

Это чудо упоминается только в Коране:

"Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля). Он скажет: "Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха…". (Сура "Семейство Имрана", 3: 49).

Из Библии и Корана мы понимаем, что само сотворение Христа было чудом, и что вся жизнь Иисуса была полна чудес. Поэтому второе пришествие Христа, которого с нетерпением ждут как мусульмане, так и христиане, также будет чудесным и метафизическим событием, которое будет иметь благотворное влияние на весь мир.

Чудо Второго Пришествия

Многие ученые прошлого, а также многие исследователи нашего времени высказывались о втором пришествии Иисуса и рассказывали людям об условиях, с которыми он столкнется. Например, в "Мессианском наследии" говорится: "Как и во времена Иисуса, мы живем в тени надвигающегося апокалиптического события… Мы все являемся беспомощными заложниками реальности, которую мы больше полностью не контролируем… И среди общего беспокойства, безумного чувства бессилия, разочарования неумелыми или безответственными политиками, существует острая необходимость в настоящем духовном лидере,… который поймет, возьмет на себя ответственность и, конечно же, не нарушая установленные демократические свободы, возьмет на себя роль руководителя, чтобы вновь придать смысл жизни, которая становится все более пустой".

Кроме того, в Деяниях (1:11) приводятся свидетельства о его возвращении:

"…Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо".

Коран также радостно возвещает о его втором пришествии:

"…а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях". (Сура "Семейство Имрана", 3: 55).

В этом стихе Господь говорит, что группа истинных последователей Иисуса превзойдет неверующих до Дня Воскресения. У Иисуса не было много последователей во время его пребывания на Земле. Поэтому мы не можем сказать, что ранние христиане превосходили неверующих в том смысле, который приведен в стихе. Это станет возможным во втором пришествии Иисуса, которое станет великим благословением для всего человечества.

Люди сегодняшнего мира впервые в своей жизни предстанут перед пророком и смогут почувствовать его любовь, познать его мудрость. Верующие люди, будь то христиане или мусульмане, должны подготовиться к его приходу и ожидать его с радостью, волнением и энтузиазмом. Верующие должны размышлять о значении событий в мире и осознавать признаки последнего времени, чтобы они смогли проложить дорогу для самого важного гостя, которого верующие когда-либо ожидали.

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