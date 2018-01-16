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Автор Айдын Мехтиев

Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги

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Руководство Казахстана в шоке от заморозки 22 млрд долларов на счету республиканского Национального фонда на счетах в Bank of New York Melon по соответствующему решению суда. Это произошло еще в конце декабря, но даже три недели спустя у официальной Астаны нет уверенности в том, что эта астрономическая сумма к ней вернется.

Тревожная участь казахских активов вызвала панику в других странах СНГ, власти которых держат огромные суммы в американских банках. За минувшую четверть века им ничто не угрожало, но теперь, похоже, безмятежности пришел конец, пора снимать розовые очки и выводить капиталы из США в Европу — в Швейцарию, например.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опасается, что часть денег будет в итоге конфискована, как это случилось с авуарами правительства Иранской Исламской Республики, которые в разные годы были заморожены в американских банках в рамках санкций, наложенных на Тегеран: после их снятия из 120 млрд долларов осталось лишь 56 млрд. Большая часть якобы была потрачена странами Запада на погашение санкционных издержек, которые понесли компании США и ЕС.

Авуары правительства Казахстана арестованы в счет обеспечения иска молдавского олигарха Анатолия Стати, обвинившего власти Казахстана в рейдерском захвате его инвестиций в экономику этой республики. Через суд Нью-Йорка он потребовал возместить ему убытки, которые оценил в 4 млрд долларов.

Казалось бы, в ответ Казахстан мог арестовать часть средств более 500 работающих на его территории американских и западных компаний с капиталами из США. Но понятно, что Назарбаев не решится на такой смелый шаг. В Астане понимают, что нельзя щекотать нервы заокеанской ядерной державе, которая уверовала в собственную вседозволенность.

Однако и Вашингтон, и лично Дональд Трамп очень злопамятны. И если крошечный по размерам своего ВВП Казахстан попытается наказать США, то месть будет страшной: американцы могут создать ему образ страны-изгоя и обрушат на Астану всю экономическую мощь своей сверхдержавы.

Вот почему Назарбаев хочет решить вопрос полюбовно и приехал встретиться с американским коллегой в Овальном кабинете.

"Большое спасибо за приглашение, господин президент. Пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с годовщиной вашего президентства и огромными успехами в экономике. Я первый президент нашего региона, и то, что я здесь нахожусь — большая честь. Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Сегодняшний визит является этому доказательством.

Надеюсь, мы поговорим обо всем, что интересует вас и нас в регионе. Двусторонние экономические отношения поднимутся еще на новый высокий уровень. Я благодарен вам и желаю дальнейших успехов", — сказал Назарбаев Трампу при встрече под прицелом журналистских камер.

"Я очень рад, что вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас действительно замечательные взаимоотношения. Между нашими странами идут закупки различных товаров, в частности Boeing и т.д. И вообще Казахстан сейчас находится в хорошей ситуации: у вас все меняется к лучшему, хотя многие ваши соседи находятся в довольно серьезном положении.

Для нас большая честь вас здесь принимать. Мы с вами уже встречались в Саудовской Аравии. То, что вы сделали, действительно замечательно. Спасибо большое", — ответил гостю президент США.

Но, скорее всего, Назарбаев переоценивает возможности своего визави. Это в Советском Союзе генеральный секретарь ЦК КПСС мог позвонить из Кремля в любое учреждение или предприятие и дать поручение, порой даже абсурдное. А у Трампа ответ один: "Извини, мой друг Нурсултан, но Америка — демократическая страна, и суды не зависят администрации президента. Так что решайте свой вопрос с Банком Нью-Йорка сами, без меня".

Примечательно, что еще за месяц до заморозки авуаров Казахстана министр финансов России Антон Силуанов размышлял по поводу возможности наложения со стороны США ареста на российские авуары. Он тогда предупредил американцев: "Если в рамках санкционных ограничений будут арестованы золотовалютные резервы РФ (на территории США — прим.ред.), то это будет расцениваться как "объявление финансовой войны". Это будет финансовый терроризм. Самый настоящий".

Однако, судя по всему, администрация Трампа настроена решительно: она замораживает авуары правительства Казахстана, как бы намекая России, что ее золотовалютные резервы может постичь та же участь. В рамках финансовой войны с Россией американцы также могут пойти на отключение SWIFT. На первый взгляд, это было бы безумием для Трампа.

Однако непредсказуемость нынешней администрации США — ни для кого не секрет. В прошлом году Трамп, не моргнув глазом, дал добро на рейдерский захват зданий российского консульстве в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. На такой рискованный шаг США не могли пойти даже в самые худшие годы "холодной войны".

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Назарбаев-Трампу: «Дональд, верни мои 22 млрд. долларов»
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Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
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