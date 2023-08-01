31 июля стало известно, что в поселке Смолино Челябинской области обнаружили пропавшую 14 лет назад девушку. Выяснилось, что девушку похитил россиянин Владимир Ческидов еще в 2009 году, ей удалось сбежать из плена, найти сестру и обратиться в правоохранительные органы. Pravda.Ru рассказывает об этой истории и публикует комментарий клинического психолога и юриста Анны Левченко.
31 июля телеграм-канал Baza опубликовал историю 33-летней девушки, которая была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет.
"В 2009 году она познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним (тогда ещё) Владимиром Ч. Тот пригласил её к себе домой в посёлок Смолино, где, угрожая ножом, сообщил, что она похищена. После этого он закрыл девушку в отдельной комнате своего дома. На окна комнаты он установил решётки, а также закрывал её на навесной замок. По предварительным данным, все эти 14 лет Екатерина жила в этой комнате. По словам женщины, Владимир периодически насиловал её под угрозой убийства", — говорилось в публикации.
Позднее девушка рассказала о деталях своего побега также телеграм-каналу Baza.
"Сбежать Екатерине помог случай. Мужчина долго и много пил и в один из дней начал вести себя слишком агрессивно. В итоге его мать (она проживала в том же доме) вызвала бригаду скорой помощи. Скорая госпитализировала Владимира в больницу, а тот забыл закрыть дверь в комнату с пленницей на замок. Оставшись одна в доме, Екатерина сбежала. Она смогла разыскать свою сестру, которая и отправилась в полицию", — уточнялось в посте.
1 августа, в своем телеграм-канале Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в Челябинской области следователи предъявили обвинение в похищении людей, убийстве и изнасиловании Владимиру Ческидову и его матери-пенсионерке. Позднее решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 30 сентября, о чем сообщило РИА Новости.
Сама мать челябинского маньяка Валентина Чискидова, обвиняемая в том, что она вместе с сыном на протяжении 14 лет удерживала в плену молодую россиянку, рассказала об отношениях сына с девушкой. Пенсионерка заявила журналистам, что женщина жила в их доме добровольно и могла покинуть его в любой момент. Позднее Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте матери челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании россиянки.
Детали плена также опубликованы телеграм-каналом Baza. Так, девушка сообщила следователям, что преступник убил другую пленницу.
"Сбежавшая Екатерина рассказала, что однажды Владимир познакомил её с другой девушкой, которую представил своей "женой". Правда, позже та призналась Кате, что он наврал. По словам Кати, как-то у Владимира и девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь, — и в ходе него мужчина несколько раз ударил её ножом. После чего расчленил и закопал останки на участке.
По словам Екатерины, Владимир почти всё время держал её в комнате. Часто бил по голове — причём так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристёгивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому: девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила", — информирует Baza.
Уточнялось также, что соседи не могли узнать о происходящем, так как вокруг дома был забор, а Владимир вел затворнический образ жизни. Сама девушка о помощи не просила и боялась бежать, так как Владимир ходил за ней с ножом, а девушка боялась, что с ней произойдет то же, что и с другой убитой пленницей.
"Последнее время Владимир сильно пил, часто угрожал убийством не только Кате, но и своей матери. В какой-то момент нервы пожилой женщины не выдержали: она решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать, потому что другого шанса не будет", — так объясняется причина побега.
Об этом Pravda.Ru рассказала Анна Левченко, лидер общественного движения «Сдай педофила», юрист, клинический психолог.
"Это очень сложно предугадать. У нас же не прецедентное право. И даже если вот мы будем брать какие-то аналогичные ситуации, то далеко не факт, что в этой ситуации будет именно так, потому что следствие — это достаточно многокомпонентная очень долгая процедура, в процессе следствия должны быть изучены абсолютно все факторы, должны быть найдены все жертвы этого преступника, а вполне возможно, что их не две. То есть не эта девушка, которая выжила и сбежала, погибшая, а, возможно, еще кто-то есть. Поэтому тут еще судить о приговоре рано. Но, опять же, если он вменяем, то он точно получит много. Я думаю, что там больше 20 лет лишения свободы точно. И если он невменяемый, то принудительное лечение однозначно", — сказала она.
При этом она отметила, что в данном случае существенное влияние может иметь общественный резонанс.
"Я не знаю никого, кто бы пытался защищать вот эту женщину и ее сына-маньяка, кроме совсем невменяемых людей. Потому что всякие педофилы, конечно, к нам пришли, уже начали в комментариях писать, что «А что такого? Девушка сама могла бы убежать. Если она не убежала, значит она хотела жить с этим товарищем». Но, опять же, психов полно, на них ориентироваться не будем, но общественное мнение адекватных людей всё сводится к тому, что эти люди, конечно, не должны оставаться на свободе, вообще ходить по этой земле. Преступление вообще чудовищное. Такое происходит не так часто. Дело резонансное. На него обратили внимание журналисты, на него обратило внимание общество. И я думаю, что все будут внимательно за этим следить. И от того, как это дело будет освещаться в медиа в дальнейшем, тоже зависит, в том числе, и компетентное отношение суда к этому делу, потому что бывает, что абсолютно "на отвали" дела рассматриваются. А когда какой-то серьезный общественный резонанс, и все понимают, что за каждой буквой в этом деле следит огромное количество людей, то тогда отношение, конечно, другое. Поэтому, конечно, всегда помогает общественный резонанс в таких делах", — заключила Левченко.
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