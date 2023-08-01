В России судят челябинского маньяка. Что грозит похитителю — отвечает юрист

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31 июля стало известно, что в поселке Смолино Челябинской области обнаружили пропавшую 14 лет назад девушку. Выяснилось, что девушку похитил россиянин Владимир Ческидов еще в 2009 году, ей удалось сбежать из плена, найти сестру и обратиться в правоохранительные органы. Pravda.Ru рассказывает об этой истории и публикует комментарий клинического психолога и юриста Анны Левченко.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

14 лет в плену у извращенца

31 июля телеграм-канал Baza опубликовал историю 33-летней девушки, которая была похищена в 2009 году, когда ей было 19 лет.

"В 2009 году она познакомилась на Железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним (тогда ещё) Владимиром Ч. Тот пригласил её к себе домой в посёлок Смолино, где, угрожая ножом, сообщил, что она похищена. После этого он закрыл девушку в отдельной комнате своего дома. На окна комнаты он установил решётки, а также закрывал её на навесной замок. По предварительным данным, все эти 14 лет Екатерина жила в этой комнате. По словам женщины, Владимир периодически насиловал её под угрозой убийства", — говорилось в публикации.

Позднее девушка рассказала о деталях своего побега также телеграм-каналу Baza.

"Сбежать Екатерине помог случай. Мужчина долго и много пил и в один из дней начал вести себя слишком агрессивно. В итоге его мать (она проживала в том же доме) вызвала бригаду скорой помощи. Скорая госпитализировала Владимира в больницу, а тот забыл закрыть дверь в комнату с пленницей на замок. Оставшись одна в доме, Екатерина сбежала. Она смогла разыскать свою сестру, которая и отправилась в полицию", — уточнялось в посте.

1 августа, в своем телеграм-канале Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в Челябинской области следователи предъявили обвинение в похищении людей, убийстве и изнасиловании Владимиру Ческидову и его матери-пенсионерке. Позднее решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 30 сентября, о чем сообщило РИА Новости.

Сама мать челябинского маньяка Валентина Чискидова, обвиняемая в том, что она вместе с сыном на протяжении 14 лет удерживала в плену молодую россиянку, рассказала об отношениях сына с девушкой. Пенсионерка заявила журналистам, что женщина жила в их доме добровольно и могла покинуть его в любой момент. Позднее Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте матери челябинского маньяка Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании россиянки.

Жизнь в плену

Детали плена также опубликованы телеграм-каналом Baza. Так, девушка сообщила следователям, что преступник убил другую пленницу.

"Сбежавшая Екатерина рассказала, что однажды Владимир познакомил её с другой девушкой, которую представил своей "женой". Правда, позже та призналась Кате, что он наврал. По словам Кати, как-то у Владимира и девушки случился конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь, — и в ходе него мужчина несколько раз ударил её ножом. После чего расчленил и закопал останки на участке. По словам Екатерины, Владимир почти всё время держал её в комнате. Часто бил по голове — причём так, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристёгивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал Екатерину только для работы по дому: девушка помогала его маме, ухаживала за ней, убиралась и готовила", — информирует Baza.

Уточнялось также, что соседи не могли узнать о происходящем, так как вокруг дома был забор, а Владимир вел затворнический образ жизни. Сама девушка о помощи не просила и боялась бежать, так как Владимир ходил за ней с ножом, а девушка боялась, что с ней произойдет то же, что и с другой убитой пленницей.

"Последнее время Владимир сильно пил, часто угрожал убийством не только Кате, но и своей матери. В какой-то момент нервы пожилой женщины не выдержали: она решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать, потому что другого шанса не будет", — так объясняется причина побега.

Возможная мера наказания

Об этом Pravda.Ru рассказала Анна Левченко, лидер общественного движения «Сдай педофила», юрист, клинический психолог.

"Это очень сложно предугадать. У нас же не прецедентное право. И даже если вот мы будем брать какие-то аналогичные ситуации, то далеко не факт, что в этой ситуации будет именно так, потому что следствие — это достаточно многокомпонентная очень долгая процедура, в процессе следствия должны быть изучены абсолютно все факторы, должны быть найдены все жертвы этого преступника, а вполне возможно, что их не две. То есть не эта девушка, которая выжила и сбежала, погибшая, а, возможно, еще кто-то есть. Поэтому тут еще судить о приговоре рано. Но, опять же, если он вменяем, то он точно получит много. Я думаю, что там больше 20 лет лишения свободы точно. И если он невменяемый, то принудительное лечение однозначно", — сказала она.

При этом она отметила, что в данном случае существенное влияние может иметь общественный резонанс.