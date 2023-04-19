"АнтиДилер" Дмитрия Носова опять фигурирует в уголовном деле

7:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону представителей Общероссийского общественного антинаркотического движения "АнтиДилер" подозревают в связях с фигурантами очередного уголовного дела.

"Они работали все вместе. Сначала приходили "антидилеры", писали заявление — якобы продажа суррогатного алкоголя, табачного контрафакта. Или делали "контрольную закупку" и вызывали полицию на место. Потом приходила полиция, магазин выворачивала. Потом приходил гражданский и говорил: "Я буду вам оказывать юридические услуги, вас ни полиция, ни активисты не тронут”, — приводит слова своего источника 1rnd.ru.

Стоимость таких "услуг" составляла 20 тыс. рублей в месяц. По словам собеседника издания, личные данные "общественников" есть в распоряжении правоохранительных органов. По всей видимости, среди фигурантов уголовного дела есть и высокопоставленные чиновники. Всего было задержано не менее 33 человек.

Движение "АнтиДилер" официально было зарегистрировано в 2015 году, хотя появилось в Красноярске еще в 2013-м. Главным объектом нападок этой организации стали рэперы и вэйперы. Представители движения устраивали облавы на концерты Гуфа, Паши Техника и Птахи. Последний, кстати, однажды публично предложил Дмитрию Носову сдать тест на наркотик, но спортсмен отказался.

За два дня до скандальных публикаций в СМИ у "АнтиДилера" сменилось руководство: одного ставленника Носова — Дениса Терскова — сменил другой — Игорь Омельченко. Разумеется, де-факто лидером был и остается Дмитрий Носов. Широкому кругу общественности не совсем ясны и понятны структура и механизмы работы "АнтиДилеров". Денис Терсков является учредителем и директором самой ценной компании в структуре "АнтиДилер” — это Межрегиональное общественное движение по борьбе с контрафактной продукцией, которую сейчас, похоже, всеми силами стараются вывести из-под удара и возможного расследования в связи с участием "АнтиДилера” в резонансном уголовном деле. Оно, скорее всего, закончится громкими разоблачениями и посадками.

Статьи в СМИ о связях "АнтиДилера" с задержанными по этому делу Дмитрий Носов прокомментировал следующими словами: "Никто из сотрудников "АнтиДилера" не имеет никакого отношения к этому делу", — выглядят, мягко говоря, неубедительно, так как он уже говорил то же самое в 2019 году, когда был задержан и осужден пермский куратор движения "АнтиДилер" Иван Мочалов. К слову, после отбытия срока он вернулся в "АнтиДилер". Напомним, Иван Мочалов был задержан за вымогательство 500 тыс. рублей.

Денис Терсков до скандала в Ростове-на-Дону был учредителем и директором "АнтиДилера" и учредителем и директором Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией. В связи с этим, скорее всего, и были вызваны перестановки в руководстве "АнтиДилера".

На сайте Всероссийской системы проверки контрагентов есть ничем не приметная организация, и у этой организации очень низкий рейтинг.

У движения, которое возглавлял до сегодняшнего дня Терсков, всего два источника финансирования: британская транснациональная компания British American Tobacco и американская Philip Morris International. В 2021-м и 2022-м годах движение получило от табачных компаний ни много ни мало более 85 млн рублей.

В октябре 2022 года Межрегиональное общественное движение по борьбе с контрафактной продукцией заявилось на президентский грант. Главным поводом стала борьба с новомодными электронными сигаретами, а на деле с конкретным китайским брендом HQD, который быстро начал завоевывать позиции на российском рынке. На это "общественники" запросили через президентский грант 4,9 млн рублей, но поддержки не получили.

В свете этой информации любопытны нападки Носова на рэпера Моргенштерна* (включен минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента). Артист часто светился с HQD, хотя обе стороны и отрицали всякую связь. Но это и не важно. Главное, похоже, было в другом — приструнить не в меру языкастого, как сейчас модно говорить, инфлюенсера, который двигает в массы поклонников продукт конкурента.

Если внимательно изучить расходы Фонда Носова, многочисленных "АнтиДилеров" и Межрегионального общественного движения по борьбе с контрафактной продукцией, то можно заметить, что у всех этих организаций денежные расходы проводятся через ИП, которые отмечены на сайте Школы боевых искусств Носова как тренеры. Платежи стандартные для всех обналов через ИП — по 300-700 тыс. рублей в месяц.

В последнее время фигура Дмитрия Носова выглядит неоднозначно: с одной стороны, борец с преступностью и общественный деятель, с другой стороны, неприкрыто токсичная деятельность "АнтиДилера" и постоянные конфликты и проблемы с законом. Так, в прошлом году на острове Бали Дмитрий Носов напал на сотрудника отеля и избил его. В результате чего в Индонезии ему предъявлено обвинение и его ждет суд. В связи с этим Дмитрий Носов больше не приезжает на Бали, где имеет четыре объекта элитной недвижимости.

Также можно вспомнить, как Дмитрий Носов угрожал блогеру и бойцу MMA Артёму Тарасову, пытался посадить рэперов Гуфа и Птаху, оскорблял бойца MMA Сергея Харитонова. Казалось бы, все эти действия обычному гражданину РФ не могут сойти с рук. Но у Носова когда-то была депутатская неприкосновенность, и, видимо, привычки остались. Напомним, в 2016 году его выгнали из ЛДПР с формулировкой "за предательство".

Все вышеперечисленные факты могут говорить о том, что Дмитрию Носову снова понадобился мандант депутата Государственной Думы, который он пытается получить последние 10 лет. Как раз скоро будут довыборы в Госдуму по новым территориям, и Носов, похоже, ищет возможность пропиариться, он участвует в волонтерских движениях, ездил два раза в ДНР и ЛНР, появляется на телевидении. По-видимому, все это делается ради получения депутатской неприкосновенности. Очень может быть, что скоро Носов станет депутатом и получит этот статус.