Бизнес на обмане: как Павел Сметана разорял российские производства

Подробностями миллиардных хищений, затронувших в период с 2017-го по 2018 год многих производителей алкоголя в России, сегодня завалены суды по всей стране. Москва, Санкт-Петербург, Курск, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Самара, Северная Осетия — это даже не полный список регионов, где арбитражи не первый год разбираются в последствиях деятельности Павла Сметаны, организатора крупнейшей финансовой пирамиды в современной России.

Суть схемы

Сметана управлял структурой из нескольких десятков юрлиц через полностью подконтрольных ему номинальных директоров. Некоторых из них он привозил из-за границы, чтобы потом их было проще "спрятать" от суда и следствия. Например, гендиректором "Статус-групп" он поставил гражданина Украины Сергея Гаджука, который не является ни в суды, ни на допросы, хотя у правоохранительных органов накопилось к нему немало вопросов.

Павел Сметана

В Курской области передано в суд уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере алкогольным предприятием ООО "ПК Кристалл-Лефортово". И опять гендиректором компании оказалось подставное лицо, не имевшее никаких реальных полномочий. Впрочем курские следователи быстро разобрались, что за махинациями с налогами стоит именно Сметана. Ему предъявлено обвинение, а сам он объявлен в федеральный розыск.

Пользуясь статусом владельца и руководителя крупнейшего алкогольного холдинга (Статус-Групп и Кристалл-Лефортово), обладающего долгосрочными контрактами с ключевыми ритейлерами страны, Сметана привлекал "к сотрудничеству" десятки региональных алкогольных предприятий.

Под обещания загрузить заводы заказами, он требовал от поставщиков отгрузку с отсрочкой платежа. Многие соглашались на такие условия и поставляли продукцию на сотни миллионов рублей в кредит. Далее продукция реализовывалась в федеральных сетях, а денежные средства поступали на счета подконтрольных Сметане фирм:

Статус-групп,

ГК Кристалл-Лефортово,

Нева-Лидер,

Паритет-групп

и др.

Сканы решений судов

Но Сметана, получив деньги, не спешил рассчитываться со своими поставщиками, а ссылаясь на временные финансовые трудности, просил "ещё немного подождать".

Он умело втирался в доверие, рассказывал о своём величии, рисовал радужные перспективы. Небольшую часть полученных средств Сметана направлял на "функционирование пирамиды": кому-то частично платил, кого-то подкармливал, действуя по всем правилам МММ. На эту удочку попали заводы из

Санкт-Петербурга,

Ставрополя,

Курска,

Самары,

Северной Осетии,

Кабардино-Балкарии.

Среди пострадавших от действий Сметаны оказалось даже госпредприятие ФГУП "Массандра", которое отгрузило на ООО "Паритет групп" алкогольную продукцию на сумму свыше 40 миллионов рублей, но так и не дождалось оплаты. Общий же список пострадавших исчисляется десятками предприятий и банков, а сумма ущерба составляет десятки миллиардов (!) рублей.

Как правило, жертвами Сметаны становились небольшие провинциальные заводы, которым было сложно выдерживать длительные юридические тяжбы и добиваться результата в банкротных процедурах.

Но в 2017 году Сметана позарился на один из крупнейших алкогольных заводов России — Самарский "ПК Родник". Через ряд фиктивных сделок Сметана вывел с "Родника" на подконтрольные юрлица более двух с половиной миллиардов рублей, чем обрёк градообразующее предприятие области на банкротство.

Все компании, которые управлялись Сметаной, пользовались единой схемой ухода от уплаты долгов — любых: налоговых, поставщикам, банкам.

Юрлица из его пирамиды просто банкротилось одно за другим, и кредиторы оставались ни с чем. Для этих целей Сметана содержал целый штат наёмных юристов, которыми руководил его правая рука Александр Довгань.

Александр Довгань

Их главной задачей было так провести процедуры банкротства, чтобы реальным кредиторам ничего не досталось. Например, за счёт фиктивных требований на сумму более 10 миллиардов рублей Сметана пытался взять под контроль процедуры банкротства в "Кристалл-Лефортово" и "Статус-Групп". Судом установлено, что он действовал незаконно с целью причинения имущественного вреда независимым кредиторам. По всей видимости, правоохранительным органам ещё предстоит дать оценку этим действиям. Судя по всему, и здесь может идти речь о мошенничестве в особо крупном размере.

Для того, чтобы как можно дольше избегать ответственности, Сметана использует один и то же тактический ход. На юридическом языке это называется "Злоупотребление правом".

Он пишет заявления и подаёт судебные иски против третьих лиц, которые не имеют никакого отношения к его махинациям.

В одном случае это бывшие работники его же компаний, в другом — это адвокаты и юристы поставщиков, у которых Сметана похитил деньги.

Трюк вроде бы дешёвый, но работает. Пока суды Осетии, КБР и других регионов разбираются с заведомо ложными заявлениями, проходят месяцы и годы, а это время как раз нужно, чтобы замести следы преступлений и надёжнее спрятать деньги.

В качестве иллюстрации можно привести дело о банкротстве ООО "Ракурс", в рамках которого Сметана подал иски о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые никогда не являлись ни учредителями, ни фактическими бенефициарами, ни даже сотрудниками компании. В то же время факт аффилированности самого Сметаны и ООО "Ракурс" зафиксирован в судебном акте.

Скан решения суда

Кстати, дело ООО "Ракурс" может привлечь внимание и правоохранительных органов. Примечательно, что интересы Павла Сметаны в этом деле представляет по доверенности упомянутый ранее Александр Довгань, который активно участвует в онлайн-заседаниях и пачками направляет различные ходатайства. Мало сомнений, что Довгань находится в постоянном контакте со своим шефом и может сообщить следствию местонахождение своего доверителя.

Однако, как говорится, "лёд тронулся" и приговором Мещанского суда города Москвы в отношении бывшего главы ОФК-Банка Николая Гордеева была наконец-то поставлена точка в вопросе о том, кто являлся реальным бенефициаром "Статус-групп" и "Кристалл Лефортово".

Так, в тексте приговора, который уже вступил в законную силу, указано, что "с ноября 2016 года Сметана П. Ю. являлся управляющим директором ООО "Статус Групп", что "…Сметана прекратил исполнение принятых на себя кредитных обязательств, сокрыл заложенное имущество…", "…в результате чего в 2018 году ООО "Статус Групп" стало банкротом".

В этом же приговоре приводится длинный список юрлиц, которые в разное время находились под контролем Сметаны. Здесь фигурируют алкогольные заводы в Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии, которые сейчас также находятся в процедуре банкротства, а суды исследуют вопрос, кто же являлся реальным контролирующим лицом этих предприятий.

Приговор Мещанского суда не оставляет никаких сомнений на этот счёт: реальным бенефициаром и лицом, ответственным за банкротство этих заводов, также является Павел Сметана.

О подвигах этого мавроди наших дней немало написано в прессе, а на днях он стал героем криминального сюжета на НТВ. И хотя сейчас главный фигурант уголовных дел о миллиардных хищениях, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов находится в федеральном розыске, его бизнес продолжает работать, а следствие получать всё новые улики. Основные участники созданного им холдинга, проходившие по многим делам в качестве свидетелей или соучастников, остаются на свободе и занимают руководящие посты в структурах, контролируемых Сметаной через офшоры.

Александр Довгань,

Алексей Беликин,

Светлана Хотченкова,

Марина Погодина —

все они остаются ближним кругом Сметаны, и кто знает, какую схему они сейчас разрабатывают.