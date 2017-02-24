Киев отбился от рук: какова будет реакция Германии?

Посол ФРГ в Киеве Эрнст Райхель дал интервью, в котором допустил проведение выборов на Донбассе до передачи Украине контроля над донецко-российской границей. Реакция Киева была откровенно истерической — вплоть до требования к Берлину убрать своего посла, а также попутного осквернения немецкого посольства. Последнее уже требует адекватной реакции от немецкого правительства, иначе оно потеряет лицо.

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Скандальное интервью появилось в издании "РБК-Украина" и было посвящено 25-летию установления дипломатических отношений Незалежной с ФРГ (кстати, первой из западных стран открывшей в Киеве свое посольство). На вопросы журналиста относительно его видения выполнения минских соглашений дипломат сначала довольно иронично охарактеризовал подход Киева касаемо последовательности необходимых шагов. "Представления о том, что сначала одна сторона должна выполнить практически все и только после этого другая сторона начнет отвечать взаимностью, — не реалистичны", — заявил он.

А дальше попытался подсластить пилюлю наципатриотам, успокоив их примером из новейшей истории Германии: "Без сомнения, это достаточно сложно себе представить — проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене.

Я, конечно же, не утверждаю, что ситуация на Донбассе идентичная, я просто хочу сказать, что все зависит от обстоятельств. Поэтому мы должны сделать обстоятельства такими, чтобы выборы стали возможными… Но необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Разумеется, полной аналогии ситуации на Донбассе с событиями в Германии нет, поскольку присутствие там российских войск пока не подтвердила ни одна серьезная международная структура. Об этом вещают только киевские кликуши, пытаясь выбить слезу из западных патронов. Это хороший аргумент для выбивания финансовых преференций якобы для "отражения российской агрессии", а на самом деле — для пополнения кошельков своей насквозь коррумпированной горе-элиты. На полях Донецкой и Луганской областей карателей сдерживают лишь местные ополченцы, пусть им и помогает небольшое количество добровольцев из России, приехавших в борющийся за свободу край в качестве частных лиц.

Однако понятно, что немецкий посол озвучил вышеупомянутый тезис не просто так, а с намеком, что такое понимание минских соглашений и есть консолидированная позиция его гарантов — Германии и Франции. Эта позиция, по словам дипломата, "лежит примерно посредине между российской и украинской".

Впрочем, представитель Берлина ненавязчиво показал, что эта середина все же куда ближе к последовательности пунктов конкретного документа, подписанного в Минске, где пункт контроля над границей находится в самом конце. А в начале — то, что упорно игнорируется правительством Порошенко: "Отдельный аспект — установление полноценного перемирия и разведение сторон от линии соприкосновения. Следующий вопрос — законодательное обеспечение особого статуса Донбасса, вопрос амнистии. И, конечно же, что очень важно, проведение там местных выборов".

Вот эти-то моменты и вызвали форменный взрыв мозга у киевских политиков. Самым мягким предложением со стороны депутатов Верховной рады был призыв бойкотировать прием в немецком посольстве в связи с четвертьвековой годовщиной установления дипломатических отношений. Первый вице-спикер Рады Украины Ирина Геращенко (бывшая пресс-секретарь экс-президента Ющенко) даже призвала Германию задуматься о смене своего посла на Украине. А незалежный МИД даже вызвал на ковер немецкого посла, потребовав от него объяснений.

Но самым показательным был решительный протест депутата Алексея Гончаренко — одного из палачей Одессы 2 мая 2014 года. Он в прямом эфире разрисовал из баллончика с краской фрагмент знаменитой Берлинской стены, расположенный у здания немецкого посольства.

Акт вандализма и вызвал наиболее резкую реакцию немецкого МИДа. "Мы очень, очень сожалеем, что украинский депутат сегодня на территории немецкого посольства разрисовал исторический фрагмент Берлинской стены. Мы твердо убеждены, что, даже если это было реакцией на высказывание немецкого посла, это поведение в высшей степени неподобающее", — сказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер журналистам. Он также сообщил, что не видит никакого противоречия в позиции, озвученной послом Райхелем, и "стремлением Германии к восстановлению суверенитета".

Собственно, для нормальных людей никакого противоречия в данной ситуации действительно нет. Минские соглашения, по сути, всего лишь в общих чертах повторяют дейтонские, примененные для урегулирования гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Тогда каждая из враждующих национальных общин получила реальную автономию в рамках единого федеративного государства. Коим, кстати, является и та же Германия, равно как и Великобритания, Нидерланды, ряд других европейских государств, а также заокеанские США и Канада.

Но то государства состоявшиеся, а не "великая европейская держава", чья бандеровская горе-элита спит и видит, как сломать через колено русскоязычную часть населения во имя создания единой украинской нации. Поэтому этим персонажам слова Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на Донбассе при сохранении там противостоящих бандеровцам ополченцев показались утонченным троллингом. Особенно в выражении надежды, что жители Донбасса, как восточные немцы в 1990-м, могут проголосовать за объединение с Украиной.

Каратели отлично знают об истинных чаяниях тех, кого они якобы "освобождают от российских агрессоров". В ноябрьском интервью все тому же "РБК-Украина" лидер печально известного нацистского полка "Азов" Андрей Билецкий признал: "В Днепропетровской области сейчас, наверное, 60 процентов проукраинского населения, в Харьковской — не больше 30-40 процентов, в Мариуполе — тоже не больше 30 процентов". Что с позиций элементарной арифметики неопровержимо показывает — оставшаяся непроукраинская часть населения составляет конституционное большинство даже на занятых карателями территориях Новороссии, не говоря уже об ЛДНР.

Соответственно, демократические выборы там приведут к вполне ожидаемому результату, помешать которому Киев видит лишь один способ — тотальный террор с тюрьмами и концлагерями для тех противников нацистского путча на Майдане, кто не сможет или не захочет уйти в Россию. Ради этого лидеры "революции гидности" с маниакальным упорством и добиваются пресловутого контроля над границей, чтобы никто не помешал повторять "подвиги" своих дедов, вроде сожжения Хатыни украинским батальоном "Нахтигаль" под командованием гауптмана Шухевича, будущего командующего УПА и нынешнего "героя Украины".

Однако главное в вышеописанном скандале другое. Официальный Киев всерьез уверовал, что рулит "великой европейской державой", а потому "не тварь дрожащая, а право имеет" давать откровенные пощечины даже настоящим лидерам Евросоюза.

Ведь кусок Берлинской стены не зря был привезен к немецкому посольству в Киев — это не только для немцев, но и для других европейцев важнейший символ единой Европы. Его содержание почти сакрально, сродни, например, частице Креста Господня для христиан. И осквернение его жалким клоуном из не менее жалкой труппы путчистов, мнящих себя парламентом, — это для серьезных политических игроков должно быть оскорбительно вдвойне.

Тем более, что разрисовывание куска стены — это ведь тоже символ, должный продемонстрировать европейским партнерам Украины, что их мнение для Незалежной особо ничего и не значит. А это еще более оскорбительно, ведь ЕС для Украины не партнер, а патрон.

Последует ли на демарш Киева сколь-нибудь заметная реакция Берлина и Парижа? Ведь это планы их руководства и дипломатических ведомств киевские политики откровенно послали по известному адресу аккурат в преддверии выборов-2018 французского президента и германского парламента.

Инструментов влияния у евростолиц на Киев более чем достаточно — от выделения кредитов до пропагандистской поддержки нацистов, которая в любой момент может смениться внезапным прозрением. Так что будем наблюдать за развитием ситуации.

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