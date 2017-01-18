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Автор Редакция рубрики "Мир"

Без внешней поддержки киевская власть обречена

Мир » Бывший СССР » Украина

Дональд Трамп ставит во главу угла внутреннюю политику Соединенных Штатов. "Украинский вопрос", вероятно, при новой американской администрации постепенно отойдет на второй план. Что будет ожидать Украину в этом случае? Об этом Pravda.Ru расспросила израильского аналитика, бывшего руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми. 

Украина

Какое будущее ждет Украину в свете смены команды в Белом доме и предстоящих выборов в Евросоюзе?

— Нынешняя власть на Украине была установлена американцами даже в пику европейцам, у которых была своя кандидатка вместо Порошенко. Вмешательство Соединенных Штатов на Украине постепенно заканчивается, а европейское будет намного слабее. Я не думаю, что у Меркель, если она останется у власти, не хватит ни сил, ни возможностей, чтобы поддержать нынешнюю майдановскую власть, самой не увязнув в этом болоте. Как из этого будет выходить Украина, я не знаю, но в любом пространстве есть закономерность. Так было в Сирии, так будет и на Украине, и так уже там случалось: когда центральная власть слабеет или исчезает, тогда на первые роли выходят местные бандформирования.

Мне кажется, что произойдут два процесса. Первый — сойдет с политической арены нынешняя форма майдановской власти. Второй — на Украине будет пролито намного больше крови во внутренних разборках бандитских формирований или того, что останется от нынешней украинской армии. Если это произойдет по инициативе какого-нибудь местного командира или тех, которые подтолкнут власть на открытый конфликт с Донбассом в надежде, что это поможет получить политическую поддержку, как это было с Саакашвили в Грузии, кровопролитие будет более тяжелое. Но оно в любом случае не закончится победой Киева, наоборот. Они от этого потеряют еще больше. Потеряют ли они от этого Украину вообще? Да, потеряют. И экономическое положение Украины будет еще хуже.

В целом, очевидно одно: в наступившем году страну ожидает дестабилизация власти, а какая Украина родится из этого и родится ли вообще, я не знаю, очень много случайностей. Завтра олигарх, у которого отберут очередной банк, подкупит двадцать головорезов, и они устроят какое-нибудь нападение. В конце концов, Первая мировая война началась из-за того, что три сербских националиста решили взять судьбу в свои руки. Если ситуация взрывоопасна, то любая вспышка может вывести из равновесия. То же самое на Украине. Россия может не хотеть войны, но у нее может и не остаться другого выбора. Соединенные Штаты тоже не хотели вмешиваться во Вьетнам, но они оказались там на многие годы.

— Чтобы остановить Советский Союз?

— Нет! Там это была серия мелких неудач, пьяные моряки из военно-морской разведки Соединенных Штатов вместе с представителем ЦРУ по пьянке открыли огонь ночью по вьетнамскому судну. Почему — черт его знает, пьяные были. Чтобы оправдаться, они сказали, что их атаковали вьетнамцы. Раз атаковали — потребовалась реакция. И когда президенту и министру обороны положили на стол документ, что не было атаки вьетнамцами, что это ложь, было уже поздно. Соединенные Штаты оказались втянутыми в войну из-за нескольких пьяных моряков.

— Но сейчас, в век информации, разве такое будет возможно?

— Возможно. Советский Союз влез в Афганистан, хотя КГБ предупреждало: "Не лезьте, нельзя лезть в Афганистан". Не послушали, влезли. Есть взрывоопасные ситуации, могут быть совершенно глупые вещи, совершенно непредвиденные, случайные, но которые могут все взорвать.

— С приходом Трампа такие ситуации больше не повторятся?

— Шансы могут уменьшиться, но совсем они не исчезнут. После случая со сбитым самолетом у России было много вариантов для реагирования. Если бы не была выбрана разумная реакция, все могло скатиться куда угодно. Это зависит от того, кто у власти. Вот, в Китае есть устойчивая система власти, в России есть устойчивые президент…

— Но не система…

— Не система, систему еще не выстроили. Поэтому будущее России зависит от одного человека — от его благоразумия, от того, насколько он владеет ситуацией, насколько в состоянии заставить подвластную ему систему делать то, что необходимо. Хорошо, что такой человек есть, но плохо, что это один человек.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовил к публикации Сергей Валентинов


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