Что говорит фэншуй про год Огненного Петуха

Какие обряды помогали древним китайцам привлечь удачу, любовь и благосостояние в год Петуха? Что говорит фэншуй о 2017 годе? Будет ли благосклонен Петух к предпринимателям? Поможет ли он в романтической сфере или в семейных отношениях? Об этом Pravda.Ru рассказала мастер фэншуй Татьяна Мизгирева.

Фото: Архив Pravda.Ru

— Есть ли какие-то обряды с точки зрения фэншуй, которые помогут нам привлечь удачу в разные сферы нашей жизни?

— На Востоке Новый год традиционно празднуется не один день или одну ночь, как это делаем мы. Поскольку речь идет о переходе одного временного цикла, которым является год, в другой, то это переход с одного типа энергий на другой, и он не происходит в одночасье. Поэтому в Древнем Китае его праздновали в течение двух недель, и в эти две недели вкладывалось несколько разных важных ритуалов.

Начиналось все с очищения. Конечно же, очищали квартиру, дом, все старое выносилось, выбрасывалось. Таким образом мы освобождаем пространство в нашем помещении для чего-то нового, свежего и более актуального, что может быть полезным в нашей жизни.

Второй ритуал заключался в том, что создавался шум. Хлопушки и взрывы делались для того, чтобы застоявшуюся в доме энергию разогнать, прогнать и наполнить жилье более яркой "яньской" энергией.

Также одним из ритуалов было поминание родных и близких, которые уже не с нами. Для этого делался алтарь с их изображением или с написанием их имен, и им подносился огонь, зажженные свечи, символические деньги. Таким образом, люди желали всего хорошего своим умершим родным и близким, где бы они ни были. Так вкладывалась энергия в своих предков, в тех, кто дал нам жизнь.

Еда, которая готовилась для праздничного стола, тоже вся была символической. Например, белые рисовые шарики были связаны с пожеланием хорошей энергии, красные блюда — с пожеланием сильной энергии, и даже сам процесс приготовления был организован таким образом, что женщины, готовя еду, говорили мантры, или благопожелания, чтобы эта еда была максимально наполнена хорошей энергией. Запрещалось категорически во время приготовления праздничной еды сплетничать, сквернословить или иметь плохие мысли.

— Какое полезное правило!

— Да, и мы, готовя праздничную еду, тоже можем сконцентрироваться на том, чтобы делать хорошие, добрые, сильные пожелания. Таким образом, наша еда будет не просто вкусной, а еще и полезно заряженной положительными эмоциями, которые мы подарим нашим окружающим в праздник.

Также китайцы писали на листе отчет о проделанной работе за год. Они фиксировали, что произошло важного, потом этот лист бумаги сжигался, и отчет, вместе с дымом поднимаясь вверх, отправлялся в небесную канцелярию.

Таким образом, мы отчитались за то, что мы сделали. Точно так же писался лист с пожеланиями на следующий год. А какие же цели у нас есть в следующем году? Что мы хотим достичь? Куда стремимся продвинуться? И этот написанный текст с пожеланиями также сжигался для того, чтобы отправить эту энергию наверх, как запрос, что в этом году нужно, чего мы хотим достичь, в чем именно нужна помощь от высших сил.

— То есть можно взять листочек, написать то, что мы хотели бы получить и чего достичь в наступившем году, сжечь и рассчитывать, что мы получим некую поддержку свыше?

— Да, при условии, что мы и сами будем вкладывать какую-то энергию в нашу цель. Потому что, как известно, под лежачий камень вода не течет. Но сам факт, что мы это записали и таким образом актуализировали наши желания, тоже важен. Мы можем закрепить в своем сознании, что высшие силы будут нам помогать.

Также в китайской традиции была еще такая история: они выходили после Нового года из дома, начинали веселое гульбище, игрища на улице, это было коллективным занятием, взрывались петарды, хлопушки. Вы знаете, что именно в Китае был произведен порох, и они родоначальники всех этих пиротехнических празднеств. И в этом был не только смысл порадоваться и повеселиться, но в первую очередь в этом был ритуальный смысл. Таким образом прогонялись все духи, все застоявшиеся энергии, которые могли расположиться в каких-то закоулках. И таким образом само поселение, сам город очищался от негативных энергий, наполнялся яркой и веселой энергией для позитивной жизни.

— Что касается символа наступившего года — Огненного Петуха, что он обычно приносит с собой людям? Каких событий стоит ожидать в разных сферах жизни?

— Год очень непростой. Иньский огонь — это свеча. Ее пламя трепещет от любого дуновения ветра, и это символизирует очень чуткую натуру человека чувствительного, ранимого. То, что это элемент иньский, отсылает нас к внутренним переживаниям. То есть это такой год, когда люди будут больше сфокусированы на своих внутренних чувствах.

Это время задуматься: что происходит внутри меня, внутри моей пары, моей семьи или моей страны. И, конечно, если здесь есть какие-то трудности и проблемы, то не стоит их игнорировать. Нужно быть внимательным к своим эмоциям, которые могут принести большие проблемы. Но также и буквально, в физическом смысле, нужно быть внимательным к огню и стараться не допускать пожаров.

Что касается оружия, стрельбы из пистолетов — это все тоже иньский огонь. Люди, у которых есть оружие, должны еще больше работать со своей психикой. И те, кто по работе, по закону связаны с этим, тоже должны обратить на это внимание.

Кроме того, Петух — это металл, а металл — это драгоценные украшения. Я думаю, что все дорогое, качественное будет в этом году востребовано, будут в тренде дорогие подарки, дорогие украшения. Ювелирная промышленность будет, я думаю, очень востребована. И вообще, это такой очень романтичный образ — иньский огонь на Петухе. Это вечер, поэтому год будет очень романтичным, и у всех, у кого есть потребность в романтике, могут здесь дать себе волю.

Это также связано с сексуальностью, и все отрасли бизнеса, которые связаны с развлечениями, с путешествиями, с ресторанным бизнесом, будут развиваться, процветать, будут в тренде.

Иньский огонь — это также звезды, это красивое звездное небо, и в этом году будут, наверняка, сделаны какие-то очень важные открытия в науке, в космосе. Но из негативных событий можно ожидать каких-то взрывов — не только эмоциональных, но и таких взрывов, которые могут понести большие жертвы. Например, взрыв в Хиросиме и Нагасаки был произведен именно в день иньского огня на Петухе.

Что касается рождения детей, с точки зрения китайской астрологии считается, что этот год очень благоприятный, что дети будут очень умные и одаренные.

— С точки зрения фэншуй, Петух принесет разные события людям, рожденным в разные годы? Или фэншуй не делит людей по такому принципу?

— Конечно же, делит. В фэншуй есть место астрологии, которая опирается и на двенадцать животных и на пять стихий, которые окрашивают эти двенадцать животных.

Если начать с неприятностей, то их могут ожидать те люди, которые сами рождены в год Петуха. Петух для Петуха является конкурентом, и, встречаясь друг с другом, они пытаются друг друга устранить. Защититься поможет талисман Дракона. То есть нужно найти какой-то амулет, носить его на ключах, на телефоне или даже разместить картинку на экране мобильного. В общем, каким-то образом нужно весь год носить с собой изображение дракона. Это поможет ослабить этот негатив.

То же самое можно сказать о тех, кто рожден в год Кролика, потому что Петух находится ровно напротив Кролика и нападает на него. Петух относится к стихии "металл", а Кролик относится к стихии "дерево", и металл, как известно, рубит дерево.

Дракон с Петухом находится в слиянии, поэтому для тех, кто был рожден в год Дракона, этот год будет гармоничным, и все будет течь легко и естественно. Также для тех, кто родился в год Змеи, год будет хороший, гармоничный.

Для родившихся в год Козы, Кролика и Свиньи этот год будет наполнен путешествиями и движением. Но нужно быть внимательными, потому что эти передвижения могут быть небезопасны.

Что касается романтической удачи, в особенности она будет актуальна для людей, рожденных в год Обезьяны, Дракона и Крысы — это так называемый водный треугольник.

А у тех, кто родился в год Лошади, эта романтическая удача может быть под градусом женитьбы или замужества, потому что для Лошади Петух — это так называемый "красный луань", это элемент, связанный не просто с любовью, а именно с семейным знаком, знаком семейного тепла. Но хочу сказать, что вообще Петух в этом круге из 12 животных один из четырех животных, который отвечает за романтическую удачу.

— Хотелось бы затронуть еще такую сферу, как финансовое благополучие и карьера. Что нас ждет?

— В этом году годовая звезда богатства находится на Востоке. Поэтому все, кто хочет ее усилить, должны расположить в восточном секторе дома или комнаты водное устройство или пышное напольное растение. Тогда она будет активизирована и актуализирована. А если мы хотим активизировать деньги на будущее, хотим какие-то радостные события, праздники, то тогда мы должны использовать юго-восточный сектор.

Если мы хотим использовать романтическую и академическую удачу, нам нужно поставить водное устройство в северо-восточном секторе. Если говорить вообще о финансовой удаче, то она будет способствовать нам первые полгода. Элемент "огонь" связан с хорошим настроением, и это будет влиять на рынок акций и на биржи. Но во второй половине года нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что та эйфория, которая будет первые полгода, пойдет на спад, и, если какие-то наши вклады были сделаны эмоционально, без серьезных расчетов, то мы можем оказаться в сложной ситуации, потому что 2016-2017 годы — это последние годы, когда у нас есть какая-то эйфория, рост. Скорее всего, за этим последует многолетний спад. Поэтому сейчас нужно сделать какие-то усилия по укреплению и стабилизации своей финансовой ситуации, чтобы не оказаться на дне в последующие годы.

Беседовала Марина Архипова

Подготовила к публикации Марина Сныткова

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