Какие цифры приносят удачу. Секреты нумеролога

На человека влияет даже его номер телефона

Какую роль играют цифры в нашей жизни? Как влияют на судьбу и характер? Как назначить дату важных событий? Как выбрать имя ребенку? Что подсказывают цифры? Действительно ли стоит опасаться пятницы 13-го? Об этом корреспондент Pravda.Ru поговорила с автором уникальных методик по нумерологии, автором книги "Оцифрованный мир" Сергеем Кузнецовым.

Источник: REX

— Как влияют цифры на нашу жизнь и на наш характер? Как действует механизм влияния цифр?

— Вся технология у нас выстроена на математике. Не зная вашего дома, номера квартиры, мы не знаем, как туда попасть. Фактически каждый номер квартиры и номер дома фиксируется, на этом акцент ставится, и это дает определенную вибрацию. То же самое — ваш номер телефона, то же самое — ваш номер машины, то же самое — номер вашего паспорта, то же — номер вашей кредитной карточки.

Все говорит о тех вибрациях, в которых вы живете. Числа включаются в пространстве, особенно когда мы начинаем считать. Например, деньги мы считаем. Очень важно даже то, в какое время мы просыпаемся. Это фактически является отправной точкой. Поэтому и время начала бизнеса, и время окончания бизнеса тоже имеет большое значение.

Большинство людей это не фиксируют, а я начал фиксировать это в 90-х годах. Мне сказали, что цифры влияют на этот мир, об этом говорил сам Пифагор. Он говорил, что числа управляют миром. И очень много известных философов это знали, особенно китайских. Чу Шу тоже говорил, что цифры управляют миром.

И в течение уже 25 лет я вижу, что цифры на самом деле влияют на людей, на окружение, на пространство. То есть каждую мысль, каждое движение руки — вообще все, что вы делаете, можно оцифровать.

Русский язык оказался тем самым языком, который позволил мне расшифровать. Взяв алфавит, переводя его в цифру, я увидел, что многие слова русского языка подтверждают наши мысли и наши чаяния. Я просчитал по цифрам слово "человек", и у меня получилось 36. Температура тела тоже 36. И когда суммировал слова "душа" и "тело", у меня получилось, что "душа" — это 17, а тело — 19. Человек состоит из души и тела, и эта цифра — 36.

Доказательства я получил. После этого я начал уже анализировать дату рождения, фамилию, имя, отчество и понял, что мой день фактически уже расписан по цифрам. Я выделил один очень интересный момент: в датах рождения есть определенные вибрации. Дата рождения не просто влияет, к ней еще нужно добавлять имя, фамилию и отчество. И тогда мы получаем полный ответ, что человека в этот день ждет.

Представьте себе, что даже номер сотового телефона, который у нас есть, входит в резонанс. Уже десять лет назад я выявил, что номер телефона показывает психологическую атмосферу данного человека, можно по самому номеру телефона прогнозировать его состояние. Я это увидел и начал рассказывать: "Ребята, у вас такой-то номер телефона, у вас такие-то проблемы". И получалось полное совпадение, то есть это стопроцентная информация о человеке. То есть фактически человек, который имеет номер телефона, имеет уже кодировку.

Надо понимать, что у нас есть тонкое и твердое поле. Твердое — то, что мы видим, это наше физическое тело. Кроме физического тела, конечно, у нас есть энергетическое поле, оно существует, его никто не отвергал. И когда попадают туда определенные вибрации сотового телефона, человек под этими вибрациями находится. И, соответственно, под такими вибрациями человек принимает людей, которые его окружают.

Из этого я делаю выводы, что цифры являются тонким планом. Язык цифр универсален, то есть он во всех сферах может попадаться.

— Как тогда выбрать номер телефона, который привлечет положительные события в нашу жизнь?

— В номере телефона нежелательные числа — это нули, четверки и восьмерки. Ноль — это пустота, ноль вас всегда опустошает. Четверка всегда заставляет очень много думать, иногда мошенничать, иногда человек может обмануть, иногда темнить может. А восьмерка человека привязывает, зависимым делает от денег. В течение десяти лет я стольких консультировал, и стопроцентно выявил, что это влияет. Еще плохие числа — это 19 и 26. 19 — это постоянная война, это всегда агрессивность, 26 — это элемент депрессии.

— 7 июля 2007 года в России было очень много свадеб, потому что молодые люди считали, что эта комбинация цифр из трех семерок обязательно принесет удачу и счастье в семейной жизни. Как вы считаете, действительно ли три семерки способны осчастливить всех и каждого?

— Да, три семерки являются хорошим числом, это означает вообще "семья и счастье". Этим людям сам Бог помогает, поддерживает. Единственная проблема, что семерка в цифровом варианте является самым сильным числом. То есть, если брать от нуля до девяти, то семь считается самым сильным числом. У нас семь цветов радуги, семь чакр у человека. Поэтому я считаю, что те люди, которые 7 числа 2007 года замуж выходили, женились, они получили тройного ангела-хранителя. И также они должны путешествовать, их задача это осознавать, принимать всю жизнь.

— Многие из нас слышали о том, что имя тоже определенным образом влияет на характер, на судьбу человека. Как взаимодействуют эти два фактора — дата рождения и имя человека?

— Есть личности, которые хотели бы, чтобы у них ребенок был удачливый, и мне приходилось выбирать этим детям даты рождения. То есть мы можем выбрать и показать, насколько желательно в тот или иной день появиться на свет. И потом, после рождения ребенка, возникает вопрос имени. И мне приходится иногда заниматься этим вопросом, иногда даже три дня ребенку не дают имени, потому что столько его надо просчитывать!

Например, имя "Инна" — это вопрос всегда. Инны не живут настоящей жизнью, они живут только прошлым или будущим. У них две проблемы. И у Анн то же самое. Или Анны живут прошлым, копаются, или будущим живут. Вот два имени, которые не существуют сами по себе. Или Нина, например, у Нины выходит борьба за власть, и возникает некая проблема, связанная с тем, что у нее нет настоящей жизни, она или в прошлом копается, или в будущем.

Есть имена успешные, например, Владимир, Сергей. Женские имена хорошие, я считаю, - это Елена, Ирина. Ирины более продвинутые эмоционально, они двигаются по своему направлению. Елена — путешественница, Лены — самые успешные, продвинутые в бизнесе, в личной жизни, с детьми все хорошо, то есть они более практичные, в своей жизни многого добиваются. Само имя даже Елена в сумме чисел дает 21 — "семья и счастье". Света дает, например, значение "дух". Светлана дает "любовь".

— Насколько я знаю, когда родители усыновляют ребенка, они имеют право по закону изменить дату рождения в документах. Если в документах стоит не настоящая дата рождения, это отразится на судьбе и характере ребенка?

— Естественно. Поэтому желательно, когда ребенка усыновляете, удочеряете, дату выбрать самим. Потому что программа рождения этого ребенка уже неизвестна, родителей мы не знаем. Представьте себе, какие это были родители, какие отношения были. Естественно, если ребенок оставлен в детдоме, его не желали, естественно, у ребенка остается осадок, что он не нужный никому, он брошенный. Естественно, ему всю жизнь приходится с этим жить. Поэтому чтобы как-то сгладить эту проблему, я стараюсь давать ребенку другую дату, чтобы он соединялся со семьей, с родителями, чтобы не было негативного плана, который в ребенка заложили при рождении. Это исправимо.

— Последний вопрос — пятница 13-е — это действительно опасный день?

— К числу 13 я хотел бы, чтобы вы относились хорошо, потому что число 13 — это число бога, число духа, число аскета, число лба, число флага, число ужаса. Естественно, бояться ничего не надо, но в то же время, если вы неуравновешенны, если вы неспокойны, если вы все время психуете или у вас негатив есть, число 13 этому человеку запрещено. Хочу сказать, что 13 — это самое сильное число, это самое хорошее число. Здесь нельзя просто думать о плохом, надо думать в позитиве, о хорошем думать, и все будет хорошо.

Беседовала Марина Архипова

К публикации подготовила Мария Сныткова

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