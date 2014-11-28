Ученые: судьбы нет, есть свобода выбора

Существуют две противоположные точки зрения. Одна утверждает, что все события в мире предопределены заранее и фатальны, а другая — что все зависит от случайности или от нашего выбора…

Но рассуждают на тему судьбы чаще всего на дилетантском уровне. Интересно, а что говорят о судьбе представители официального научного мира, да еще из разных областей?

Наш мозг принимает решения раньше, чем сознание

Оксфордский профессор математики Маркус ду Сотой провел эксперимент, который вроде бы отрицает проявление человеком свободной воли и подтверждает существование судьбы. Во время съемок передачи на канале Би-Би-Си он попросил профессора Джона Дилана Хайнса из Центра нейроинформатики Бернстайна просканировать его мозг в то время, как он должен был нажать на кнопку прибора. Ему предстояло делать выбор — использовать для нажатия правую или левую руку.

Сканирование показало, что за шесть секунд до того, как происходило осознание решения, в мозгу активизировались отдельные участки, причем в случае выбора правой руки зоны активности отличались от тех, которые были задействованы в случае выбора левой. Получается, что решение, какой рукой нажать на кнопку, принималось не сознанием, не собственным "я" Сотоя, а "серым веществом" мозга.

"Разум осознает вашу мозговую активность, — прокомментировал автор эксперимента. — А бессознательная активность мозга осознает некоторые аспекты вашей личности. Она пребывает в гармонии с вашими убеждениями и желаниями".

С другой стороны, а так ли уж много мы знаем о процессах мышления, происходящих в нашем мозгу, чтобы судить об этом так безапелляционно?

Будущее неопределенно, судьбы не существует

В первой половине прошлого столетия Вернер Гейзенберг обнаружил, что далеко не все физические явления являются детерминированными, то есть их ход определен какими-то происходившими ранее процессами. В свою очередь, Альберт Эйнштейн был убежден, что даже преступления серийных убийц предопределены заранее (хотя это, разумеется, не спасает последних от наказания)… Ну, а как же тогда квантовые микрочастицы, положение которых в пространстве так трудно зафиксировать?

"Эйнштейн ошибался, — считает известный физик-теоретик Мичио Каку. — Каждый раз, когда мы смотрим на электрон, он двигается. Существует неопределенность в положении электрона".

Если существует неопределенность на уровне частиц, то, скорее всего, она существует и на других уровнях, полагает Каку. Так, когда мы смотримся в зеркало, то мы уже не такие, как на самом деле выглядим в данный момент…

"Это я одну миллиардную секунду назад, потому что свету требуется время, чтобы позволить мне отразиться в зеркале и увидеть себя", — делает вывод ученый.

Следовательно, говорит он, нельзя определять ничье будущее, исходя из прошлого, а судьбы не существует.

Неизбежность, судьба — понятия относительные.

Философ-когнитивист Дэниэл Клемент Деннет полагает, что сама постановка вопроса о свободном выборе и предопределенности (или судьбе) некорректна.

"Странно, что, хотя люди рассуждают о свободном выборе и детерминизме, мало кто задумывается о смысле этих слов, — констатирует он. — Что означает неизбежность, судьба?"

Ну, к примеру, есть вещи, которых человек может избежать, такие, как

удар падающего сверху кирпича

или брошенного копья —

от этих предметов можно попросту увернуться… Гораздо сложнее увернуться от молнии, которая вдруг решит вас сразить в определенный момент в определенном месте… Поэтому в разных случаях можно говорить о разной степени неизбежности.

С другой стороны, откуда мы знаем, что ситуации, когда мы, к примеру, избегаем какой-то ситуации, также не предопределены заранее некими высшими силами и не являются частью судьбы?

Мы уверены, что сами выбрали ту или иную дорогу, повернули свою жизнь в верном или неверном, с нашей точки зрения, направлении… Но разве можно судить о том, что вам действительно было суждено? А может быть, вам суждено было именно избежать того или иного выбора…

"Вы собираетесь изменить будущее, судьбу: изменить что на что?… Погодите, вы считаете, что будущее неизбежно?" — спрашивает Деннет своих оппонентов.

Одним словом, и утверждения о том, что человек — хозяин своей судьбы, и о том, что судьбу не изменить, пока остаются совершенно бездоказательными. Даже

физические

и биохимические

процессы порой в одних и тех же исходных условиях могут развиваться совершенно по-разному и по непредсказуемым "сценариям". Да, жить в мире, где нельзя ни в чем быть абсолютно уверенными, нелегко. С другой стороны, жить в мире, где все абсолютно предсказуемо и не зависит от нас, довольно скучно…

Читайте также:

"Письмо к Богу": о вере и человеческих судьбах

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.