Существуют две противоположные точки зрения. Одна утверждает, что все события в мире предопределены заранее и фатальны, а другая — что все зависит от случайности или от нашего выбора…
Но рассуждают на тему судьбы чаще всего на дилетантском уровне. Интересно, а что говорят о судьбе представители официального научного мира, да еще из разных областей?
Оксфордский профессор математики Маркус ду Сотой провел эксперимент, который вроде бы отрицает проявление человеком свободной воли и подтверждает существование судьбы. Во время съемок передачи на канале Би-Би-Си он попросил профессора Джона Дилана Хайнса из Центра нейроинформатики Бернстайна просканировать его мозг в то время, как он должен был нажать на кнопку прибора. Ему предстояло делать выбор — использовать для нажатия правую или левую руку.
Сканирование показало, что за шесть секунд до того, как происходило осознание решения, в мозгу активизировались отдельные участки, причем в случае выбора правой руки зоны активности отличались от тех, которые были задействованы в случае выбора левой. Получается, что решение, какой рукой нажать на кнопку, принималось не сознанием, не собственным "я" Сотоя, а "серым веществом" мозга.
"Разум осознает вашу мозговую активность, — прокомментировал автор эксперимента. — А бессознательная активность мозга осознает некоторые аспекты вашей личности. Она пребывает в гармонии с вашими убеждениями и желаниями".
С другой стороны, а так ли уж много мы знаем о процессах мышления, происходящих в нашем мозгу, чтобы судить об этом так безапелляционно?
В первой половине прошлого столетия Вернер Гейзенберг обнаружил, что далеко не все физические явления являются детерминированными, то есть их ход определен какими-то происходившими ранее процессами. В свою очередь, Альберт Эйнштейн был убежден, что даже преступления серийных убийц предопределены заранее (хотя это, разумеется, не спасает последних от наказания)… Ну, а как же тогда квантовые микрочастицы, положение которых в пространстве так трудно зафиксировать?
"Эйнштейн ошибался, — считает известный физик-теоретик Мичио Каку. — Каждый раз, когда мы смотрим на электрон, он двигается. Существует неопределенность в положении электрона".
Если существует неопределенность на уровне частиц, то, скорее всего, она существует и на других уровнях, полагает Каку. Так, когда мы смотримся в зеркало, то мы уже не такие, как на самом деле выглядим в данный момент…
"Это я одну миллиардную секунду назад, потому что свету требуется время, чтобы позволить мне отразиться в зеркале и увидеть себя", — делает вывод ученый.
Следовательно, говорит он, нельзя определять ничье будущее, исходя из прошлого, а судьбы не существует.
Философ-когнитивист Дэниэл Клемент Деннет полагает, что сама постановка вопроса о свободном выборе и предопределенности (или судьбе) некорректна.
"Странно, что, хотя люди рассуждают о свободном выборе и детерминизме, мало кто задумывается о смысле этих слов, — констатирует он. — Что означает неизбежность, судьба?"
Ну, к примеру, есть вещи, которых человек может избежать, такие, как
от этих предметов можно попросту увернуться… Гораздо сложнее увернуться от молнии, которая вдруг решит вас сразить в определенный момент в определенном месте… Поэтому в разных случаях можно говорить о разной степени неизбежности.
С другой стороны, откуда мы знаем, что ситуации, когда мы, к примеру, избегаем какой-то ситуации, также не предопределены заранее некими высшими силами и не являются частью судьбы?
Мы уверены, что сами выбрали ту или иную дорогу, повернули свою жизнь в верном или неверном, с нашей точки зрения, направлении… Но разве можно судить о том, что вам действительно было суждено? А может быть, вам суждено было именно избежать того или иного выбора…
"Вы собираетесь изменить будущее, судьбу: изменить что на что?… Погодите, вы считаете, что будущее неизбежно?" — спрашивает Деннет своих оппонентов.
Одним словом, и утверждения о том, что человек — хозяин своей судьбы, и о том, что судьбу не изменить, пока остаются совершенно бездоказательными. Даже
процессы порой в одних и тех же исходных условиях могут развиваться совершенно по-разному и по непредсказуемым "сценариям". Да, жить в мире, где нельзя ни в чем быть абсолютно уверенными, нелегко. С другой стороны, жить в мире, где все абсолютно предсказуемо и не зависит от нас, довольно скучно…
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