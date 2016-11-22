На берегу Пулемецкого озера на Волыни обнаружена свинцовая печать князя Рюрика. Не того варяга, к которому возводили свой род русские князья, — довольно темной исторической фигуре, окутанной мраком легенд и преданий. Владельцем печати был князь Рюрик Ростиславович, правнук знаменитого Владимира Мономаха и один из персонажей "Слова о полку Игореве".
Печать Рюрика нашел неподалеку от села Пульмо Шацкого района Волынской области бывший археолог. На страницах газеты "Шацький край" сообщалось, что сохранивший инкогнито мужчина передал находку в экспозицию Любомльского краеведческого музея (поскольку в Шацке нет своего музея). На этот шаг его подтолкнули публикация в газете "День" и возмущение местных жителей. Первоначально он передал печать по договору лишь на временное хранение и мог забрать свой артефакт в любой момент.
В свою очередь директор Любомльского музея Александр Остапюк заявил, что такого подарка музей не получал, а приобрести печать, если бы она даже и продавалась, музей не в состоянии.
Последний раз, признался Остапюк, музей в Любомле покупал раритеты семь лет тому назад. По сей день на Украине действуют "черные" археологи, которые находят интересные предметы, представляющие собой огромный археологический и исторический интерес, но их несут не в нищий государственный музей, а предлагают частным коллекционерам.
По словам Остапюка, хорошо уже то, что человек, который нашел печать Рюрика, по крайней мере выложил ее фотографию в интернет, таким образом вещь пошла в научный оборот. Возможно, когда-нибудь она станет музейным экспонатом.
На фрагменте, где сохранились надписи на кириллице, изображены святые Михаил и Василий. Находка относится к XIII веку. Именно тогда жил великий князь Киевский Рюрик Ростиславович, который был сыном великого князя Ростислава Мстиславича, внуком Мстислава Великого и правнуком Владимира Мономаха. Помимо того, что князь являлся обладателем довольно редкого имени среди правителей Русского государства — известны всего три человека с этим именем, включая легендарного основателя династии — Рюрик Ростиславич поставил другой своеобразный рекорд среди представителей своего семейства. Он неоднократно (1173, 1181, 1194-1201, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1210) занимал киевский престол.
Этот князь эпохи княжеских междоусобиц на Руси упоминается в "Слове о полку Игореве". Именно Рюрик Ростиславович подверг Киев самому жесточайшему разгрому, какой только "мать городов русских" переживала за всю свою более чем 250-летнюю историю вплоть до Батыева нашествия. И последнее отличие Рюрика Ростиславича от всех прочих князей: он оказался единственным в истории, кто побывал монахом в монастыре, а затем опять вернулся на княжество.
Историки не располагают сведениями, где и когда родился Рюрик, а также кем была его мать. Большую часть своей жизни его отец Ростислав Мстиславич княжил в Смоленске. Возможно, Рюрик здесь и появился на свет. Рюрик Ростиславич родился примерно в 1138 году. В юношеском возрасте ему был выделен город Овруч (ныне райцентр Житомирской области Украины). В ранней молодости князь уже участвовал во многих вооруженных столкновениях, в том числе и в походах против половцев.
Одно время Рюрик Ростиславич был близок к владимирскому князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому. Последний отвел ему для княжения Новгород, но довольно быстро новгородцы повздорили с Рюриком. Князь снова отправился на юг Руси. Андрей Боголюбский заподозрил в отравлении своего брата Глеба, посаженного им в Киев, братьев Рюрика Ростиславича. Конечно, он уже не мог в полной мере доверять и самому Рюрику.
Среди гримас истории есть издевательско-символические. Легендарный основатель Рима и последний император Римской империи были тезками. Обоих звали Ромулами. Первым в династии Романовых был Михаил, своему брату Михаилу поручил опекунство над сыном Алексеем император Николай II. На заре Киевской Руси появился легендарный Рюрик, незадолго до ордынского нашествия Киев разграбил Рюрик Ростиславич.
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