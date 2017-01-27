Летающий автомобиль: Может, не стоит?

На днях сотрудники Фонда перспективных исследований сообщили об организации конкурса на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок. Который для простоты именуются руководителями проекта "летающим автомобилем".

Фото: Архив Pravda.Ru

Основные требования — грузоподъемность от 100 кг до тонны и наличие у такого "авто-самолета" вертикального либо сверхкороткого взлета — с площадки размером не больше 50 на 50 метров. По большому счету, устройство, способное поднять в воздух не больше центнера (вес не самого толстого мужчины), логичнее было бы назвать "летающим мотоциклом". А если серьезно, то похожие летательные аппараты чаще проходят по классу "ранцевых вертолетов", которые нередко фигурируют в приключенческих и фантастических фильмах в качестве экипировки то ли шпионов, то ли спецназа. Хотя в действительности они тоже существуют, причем уже несколько десятилетий, как минимум.

Руководитель конкурса Ян Чибисов озвучил для СМИ и некоторые другие желательные параметры будущего летательного аппарата. "Нам нужен "летающий автомобиль" — по доступности, по возможности управления. Речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача. Пилотом должен быть простой человек, уровень подготовки которого составляет всего несколько часов".

Сами итоги конкурса должны быть подведены к 5 мая, а на конкретную разработку, пригодную для летных испытаний, дается еще год. Но тем, кто ожидает превращения российских городов в подобие мегаполисов будущего, по образцу голливудского боевика "Пятый элемент", где автомобили по большей части летают по воздуху, придется такой светлой перспективы подождать.

Первая причина этого — бюджет проекта, составляющий три миллиона. Не долларов, — рублей. То есть целых аж 50 тысяч "вечнозеленых" — стоимость внедорожника, выпускающегося серийно. Экспериментальный образец по определению обходится в разы, если не на порядки дороже. Насколько — можно судить по открытым публикациям в прессе, ведь идее "летающих автомобилей" уже, пожалуй, добрая сотня лет. Причем даже не идее, а попыткам ее воплощения в жизнь. Подобное устройство было, кстати, описано в романах знаменитого французского писателя Жюля Верна и англичанина Герберта Уэллса еще на рубеже ХХ века.

Всего одна небольшая цитата из статьи в журнале для российского спецназа "Братишка":

"В рамках проекта "Трансформер" (Transformer или ТХ), бюджет которого был определен в 65 миллионов долларов, специалисты агентства должны были разработать к 2015 году опытный образец четырехместного "летающего автомобиля", способного взлетать вертикально и на одной заправке совершать перелет на дальность до 450 километров. "Трансформер", по мысли американских военных, должен существенно повысить мобильность воинских подразделений, особенно — групп сил специальных операций. Высокий интерес к разработке уже на начальном этапе проявили ВВС, корпус морской пехоты, командование специальных операций ВС и руководство национальной гвардии США…Стоимость серийного образца планировалась в районе одного миллиона долларов".

Нет, в принципе те же американские компании сообщали о выводе на рынок и более дешевых моделей для "гражданки", ценой так около 100 тысяч долларов. Но суметь создать всего за 50 тысяч американских денег "пилотный" экземпляр — это уже звучит как фантастика, покруче голливудских сценариев. Особенно, если вспомнить о других словах упоминавшегося выше Яна Чибисова: "Мы рассчитываем, что у нас будет не один победитель, и были бы рады, чтобы из конкурса вышло несколько проектов, каждый из которых занимает свою нишу".

Вот как, проектов может быть и много! И все они, судя по всему, должны вложиться в общее финансирование в три миллиона рублей. Чтобы каждому достался эквивалент стоимости уже не внедорожника, а подержанной "Лады".

Удивительно, что никто из организаторов конкурса не догадался расширить его условия. Вдруг получилось бы в рамках данной сметы получить еще и действующий образец корабля для полета на Марс. А что, в популярном советском фильме для подростков "Москва-Кассиопея" звездолет "Заря" был построен по проекту школьника Вити Середы, на котором тот с друзьями и отправился спасать от порабощения роботами дружественную человеческую цивилизацию.

И ведь действительно тогда время было такое — творческое. Телепрограмма "Это вы можете" в содружестве с журналом "Техника — молодежи" знакомила аудиторию с такими крутыми изделиями, подготовленными едва ли не "на коленке", что все просто диву давались. Тут и машины футуристического вида, и самодельные самолеты. И даже вполне приличный одноместный вертолет с двумя пропеллерами, каждый из которых двигали по четыре моторчика от бензопилы "Дружба". Причем, этот вертолетик поднимался на высоту до километра, имел скорость до 100 километров в час и стокилометровую дальность полета.

Но только ведь и время тогда было несколько другое! Многие материалы и агрегаты буквально "валялись под ногами" или приобретались за символическую цену после списания. А отдельные энтузиасты собирали свои шедевры годами — после работы, в период отпусков и выходных. Ныне же и зарплаты россиян пониже американских (пусть не на порядки, а в разы, но все же), а "железо" что в США, что в Африке, что в России продается по сходным, мировым ценам.

Так неужели же в XXI веке перспективный проект должен разрабатываться на уровне кружка "Юный техник" районного Дома технического творчества школьников? Тем более, если его организатором выступает государственная организация, Фонд перспективных исследований. Официально "целью деятельности Фонда является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, разработки и создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения".

Да уж, много перспективных образцов вышеуказанной продукции наделают при таком "щедром" финансировании! Чем-то это напоминает мечты героя гоголевских "Мертвых душ" помещика Манилова, который тоже мечтал о высоких башнях, мостах, связывающих целые города, и других замечательных самих по себе вещах. Да вот беда, все эти мечты только мечтами и оставались, что и получило с тех пор ироничное название "маниловщина".

Впрочем, если внимательнее вчитаться в то, как авторы представляют себе использование результатов описываемого проекта, то даже не знаешь, надо ли грустить по поводу его малоосуществимости — или, наоборот, радоваться.

Как-то немножко страшновато становится от намерения сажать за руль крылатой машины, пусть даже и напичканной всякой умной автоматикой, "обученного за несколько часов человека". При том, что курсы вождения на обычном автомобиле требуют трехмесячного обучения минимум, не меньше (обычно дольше) готовят и пилотов легкомоторных самолетов.

Только ведь последние достаточно редко используются в качестве обычно-повседневного средства передвижения, они же к аэродромам привязаны. Так, прийти, полетать для души — приземлиться обратно. Подобно тому, как любители конного спорта прогуливаются верхом на своих лошадках в специально выделенных для этого местах, но никак не на оживленных городских улицах.

А теперь представим, что как минимум часть автомобилей обрела способность летать, при этом не потеряв возможности ездить по обычным дорогам. Это ведь только в фантастических фильмах летающие авто — это красиво и упорядоченно. В реальной жизни нарушение правил дорожного движения, "опасная езда" — увы, печальная повседневность. Только для обычных автомашин самым худшим последствием становится ДТП на земле — а если авария случится в воздухе? То, что пилоты "костей не соберут", еще полбеды. Но что будет при падении с высоты на чьи-то головы горящих обломков? Или если кто-то "не впишется в поворот" и влетит в окно чей-то квартиры?

Тем более, что это может быть сделано и намеренно — в руках террористов такой автомобиль станет дешевым аналогом даже не самолета-камикадзе, а малоскоростной крылатой ракеты. Не надо даже специально взрывчатку добывать — взять с собой побольше бензина, и взрыв, при небольшом усовершенствовании, получится немногим хуже, чем при использовании термобарических боеприпасов.

Специалисты ФПИ говорят, что их потенциальное детище предназначено для поисково-спасательных операций. Но ведь с такими задачами куда лучше справляются обычные вертолеты! Да и некоторые самолеты, вроде знаменитой "Аннушки" 1970-х годов, имеют взлетный разбег всего 40 метров. Заметим, создатель первого действующего вертолета Игорь Сикорский тоже верил, что его машины будут лишь эвакуировать раненых и больных, перевозить пассажиров. В реальности же винтокрылые машины гораздо чаще используются в военных, нежели в мирных целях.

Спрос на летающие автомобили наверняка будет, несмотря на дороговизну. Только, вероятно, покупать их будут подражатели какой-нибудь Мары Багдасарян. Они и на обычных-то автомобилях представляют смертельную опасность для себя и окружающих. А если их допустить за руль (или штурвал) "крылатого авто"? Может, для начала создать специальное подразделение воздушной полиции? Разработать "Правила воздушного дорожного движения", прописать в УК ответственность за его нарушения? Словом, хотя и не хочется "подрубать крылья" техническому прогрессу, но создание летающего автомобиля за три миллиона рублей не внушает оптимизма.

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