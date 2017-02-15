Похождения Вороненкова: как разоблачитель глупости Украины стал ее героем

Ситуация с бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым Кремль не интересует. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не вопрос Кремля вообще", — так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о получении Вороненковым украинского гражданства.

Напомним, ранее экс-депутат в интервью одному из украинских изданий сделал несколько резких заявлений, в том числе сравнив Россию с нацистской Германией, назвав присоединение Крыма грубой ошибкой, о массовой фальсификации выборов и так далее. Ну и разумеется, в России "всем управляет ФСБ".

В подтверждение этого тезиса Вороненков сообщил, что ФСБ использует для подавления воли и подчинения людей в СИЗО в Лефортове психотропные вещества.

Свободолюбие проснулось у экс-депутата не вдруг: ничто так не стимулирует стремление к разоблачениям, как уголовное дело. Денис Вороненков объявлен в федеральный и международный розыск. Бывшего депутата заочно обвинили в организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью пять миллионов долларов. Дело было возбуждено в октябре того же года, однако пока Вороненков был депутатом, Следственный комитет не смог добиться решения о снятии с него неприкосновенности.

В Компартии обещают рассмотреть об исключении Вороненкова в марте, если подтвердится, что у него двойное гражданство.

"У нас по закону о политических партиях человек, который получил гражданство другого государства, автоматически теряет членство в рядах политических партий. Мы рассмотрим этот вопрос, и с момента получения им второго гражданства будет принято решение о его исключении из рядов КПРФ", — заявил ТАСС секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Сам Вороненков между тем утверждает, что получил украинское гражданство 6 декабря прошлого года. Если это так, то в Киеве весьма оперативно подошли к рассмотрению вопроса. Иные горемыки, бежавшие от преследований из России, годами не могут добиться не то что гражданства соседнего государства, а даже вида на жительство. А ведь такую непримиримую борьбу здесь вели…

Чем же Вороненков отличился? Судя по имеющейся информации, гражданство — это такого рода благодарность за показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Комментарии российский политиков относительно экс-депутата особым политесом не отличаются. Владимир Жириновский, назвав Вороненкова "позором России", не преминул проехаться по КПРФ.

"Мы еще раз увидели подбор кадров у левых партий. Вороненков, коммунист, бежит за границу и просто позорит страну, принимая украинское гражданство", — заявил лидер либерал-демократов.

При этом Жириновский подчеркнул, что ЛДПР — "единственная партия, в которой не было и нет предателей".

"В ЛДПР чистота, но этого не замечают", — полагает он.

Ну а депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") в эмоциональном порыве назвал Вороненкова "нечестным жуликом".

"Все эти слова, которые были сказаны Вороненковым, Максаковой во время избирательной кампании — всё оказалось фигнёй на постном масле. Где-то там Вороненков набедокурил, продал ворованную недвижимость и так далее. Люди скрываются от следствия — это главная причина. Он нечестный жулик, получается. Он ещё и предатель Родины! Он потерял не только честь и должность, он потерял совесть и право называть себя русским офицером", — заявил Милонов Национальной службе новостей.

По его мнению, Марии Максаковой не нужно было ехать за мужем на Украину.

"Максакова — это типичная служительница Мельпомены. Вопрос политической проституции существует с момента существования обычной проституции. Если супруг хотел бежать, она не должна была этого делать. К сожалению, она посчитала, что Родину, которая ей помогла, где она стала звездой мирового масштаба, можно поменять", — сказал Милонов.

А зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин предрек своему пока еще однопартийцу участь бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. "Возможно, его ждет участь Саакашвили, он принимал гражданство не ради душевного порыва, а ради определенного блага, в том числе и амбициозного", — сказал Кашин.

При этом, однако, в компартии не намерены форсировать события и обещают досконально разобраться в вопросе с исключением Вороненкова из партии — хотя многие коммунисты и считают экс-депутата предателем.

Ну и в завершение — комментарий Дениса Вороненкова, данный "Правде.Ру" в апреле 2015 года. Тогда Верховная рада приняла постановление об "Отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий" (это к его нынешним рассказам про то, что за присоединение Крыма к России он не голосовал).

"Вызывает крайние негодование то, что это пытаются повесить на нас. Тем более что наш президент заявил, что никаких наших вооруженных сил там нет, не было никогда, и даже нет намерений", — сказал тогда Денис Вороненков.

Перекладывать свои внутренние проблемы на Украине вошло в моду, подчеркивал он. "Поэтому с юридической точки зрения это ничтожный документ, очередная глупость. Это внутренний акт Украины, который свидетельствует о том, что они хотят посеять вражду между нашими народами, не более того", — отмечал Денис Вороненков.

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