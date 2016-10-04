Французский эксперт: "Ваши самолеты и ПВО нас просто поражают!"

Филипп Миго является военным аналитиком Института стратегических и международных исследований Генштаба Франции. Он специализируется на изучении российского военно-промышленного комплекса и, в частности, потенциала российских ВКС. Вот что он поведал в эксклюзивном интервью "Правде.Ру".

— Сейчас нередко заходит речь о сверхзвуковом оружии, которое разрабатывается или, может быть, уже разработано в России.

— Все очень просто! Мы неожиданно поняли расширенные возможности российских ПВО, способных противостоять любой угрозе с неба будь то крылатые ракеты, вертолеты, БПЛА и даже баллистические ракеты.

И вот так получилось, что система ПВО настолько хороша, что проникнуть в воздушное пространство, находящееся на попечении таких систем, практически невозможно. Это как отдельная полностью безопасная сфера для современных боевых самолетов, а также для тех крылатых ракет, коими мы располагаем. Может быть, возможно как-то нарушить безопасность этих зон, но ценой слишком больших усилий.

— Когда вы говорите, что проникновение невозможно, это означает…

— Давайте оперировать конкретными примерами: если вы возьмете одну из лучших российских ракет — С-400, помноженную на платформу "Панциря", чтобы отрабатывать еще и низкие высоты, то есть С-500, то в итоге вы получите систему, которая в радиусе действия 400 километров и вплоть до высоты в 40 тысяч метров перехватит 90 процентов воздушных целей с уверенностью в 100 процентов.

Получается, что ваша система ПВО создаст такой уровень потерь для вероятного противника, что просто ни один оппонент на это не пойдет, так как ни одного государство такое кровопускание своих вооруженных сил просто не перенесет!

Единственная возможность справиться с такой системой ПВО — идет ли речь о российской или о западной системах — это подавить оборону, оставаясь не в зоне поражения ракет ПВО. Причем такие ракеты-убийцы должны быть максимально маневренными и быстрыми, то есть сверхзвуковыми. Именно это и вызвало спрос на сверхзвуковые разработки.

Также существует и американская военная концепция, вменяющая нанесение максимального количества сверхскоростных ударов при максимальном разнесении на карте зон поражения, чтобы под ударом находился весь мир!

— Согласно тому, что преподается в военных академиях, существует возможность применения разделяющихся головных частей (РГЧ) на ракетах. Справится ли система ПВО с такой высокой нагрузкой?

— Тут смысловая ошибка. Мы говорим сейчас о сверхзвуковом оружии. Такую ракету нельзя сделать с РГЧ — она для этого слишком маленькая. Разделяющуюся головную часть ставят на межконтинентальные баллистические ракеты наземного или подводного базирования. Мы же говорим о сверхзвуковых малых ракетах, которые, конечно, тоже могут быть носительницами ядерного оружия.

С другой стороны, уже идут разработки по созданию для таких ракет космической платформы, что позволит им наносить сверхскоростные удары, стартуя с околоземной орбиты. Согласно имеющейся информации, такая платформа уже разрабатывается россиянами. Ее подъем на орбиту будет осуществляться при помощи ракеты класса "Сармат".

Такая российская платформа будет способна нанести удар по нескольким целям одновременно. Такой замысел позволяет заменить классическую РГЧ на средство доставки в космос — межконтинентальную баллистическую ракету — которая, в свою очередь, будет использована в качестве стартовой площадки для сверхскоростных и крайне маневренных малых форм.

Но сами по себе конечные средства, то есть сверхзвуковые ракеты, не могут получить РГЧ из-за недостаточно продвинувшейся в области миниатюризации фундаментальной науки ракетостроения. В будущем, вполне допускаю, что для того, чтобы превысить разрешающую возможность компьютеров системы ПВО, одновременно с пуском сверхзвуковых и гиперподвижных ракет, будет выпускаться множество болванок, оставляющих также сигнатуру на радарах перехвата.

— Боже нас от этого упаси, иначе равновесие будет в очередной раз нарушено! Но вопрос, который обязательно надо задать: считаете ли вы, что Россия уже поставила такое вооружение на конвейер или же речь идет об испытаниях первых прототипов?

— Мы внимательно следим за успехами российского ракетостроения. Могу, в частности, назвать главу Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Он ясно выразился, что собирается на базе совместной российско-индийской разработки ракеты "Брамос" (скорость 3 Маха) создать модификацию "Брамос-2", работающую на скорости 7 Махов. Ракета должна появиться уже в следующем, то есть 2017 году. Осталось только доказать всем, что-то, что раньше считалось недостижимым, будет достигнуто.

У вас есть и еще одна новая разновидность ракет для подводного и надводного палубного базирования — гиперзвуковая разработка "Циркон". Согласно заявленным ТТХ, ее скорость составит 6 Махов. Тем не менее, мы не уверены, что эта ваша программа продвинулась достаточно далеко.

Все же, при анализе гиперзвуковых ракет и космических бомбардировщиков, необходимо помнить, что будь то в России, США, Китае или же Франции — наиболее близкий срок их постановки на боевое дежурство это 2025 год для Штатов, 2030 для Франции.

Ваш же Обносов намерен довести ракеты до кондиции где-то на горизонте тридцатых-сороковых годов нашего столетия. По крайней мере, именно так он сказал три года назад в своем интервью на МАКСе-2013. Иными словами, мы говорим с вами о достаточно долгосрочной перспективе ракетостроения.

— Поговорим теперь о космических бомбардировщиках. На самом деле, разработка космических бомбардировщиков началась еще в советские времена. Но недавно я вычитал в американских технологических журналах, что "Локхид Мартин" возобновил исследования в области создания платформы и двигателя, способного работать попеременно в атмосферном и вакуумном режимах. Похоже, что не дожидаясь доработки гипера, американские конструкторы намерены восстановить стратегическое равновесие с новейшими разработками российских ВКС при помощи космических бомбардировщиков.

— Если, конечно, опереться на некоторые выводы из имеющихся у нас в наличии фактов, то можно заключить, что американцы УЖЕ создали космический бомбардировщик: у них есть мини-шаттл Х-37В, способный продержаться до 9 дней на низкой околоземной орбите на скорости 28 тысяч км/час.

Если принять его за платформу, то получается, что он относится к гиперзвуковым разработкам. У этого орбитального бомбардировщика есть, естественно, и бомболюк с грузовым отделением, где-то 2,13 метра на 1 метр ширины. Достаточно легко использовать его в военных целях. У вас не будет просто времени для организации обороны.

У американцев есть и другие космические разработки — например, SR-72, пришедший на смену SR-71. Крейсерская скорость — 6 Махов. Концепт космического бомбардировщика является ключевым в области дальнейшего развития американских ВКС. Не знаю, правда, сколько из этих программ будут доведено до финала.

И, кстати, пожалуйста, не путайте последние разработки с "Бураном" и его европейским аналогом "Гермесом".

— Если мы заговорили об инновационных оборонных разработках, то хотел вас спросить, что вы думаете о лазерном оружии?

— Мы во Франции говорим, что часто реальность перегоняет научную фантастику. Думаю, что вы пользуетесь многими перспективными разработками, замороженными после окончания советского периода.

Так, у вас был проект ВС А-60, базирующегося на фюзеляже "Илюшина" для достижения околоземной орбиты и поражения целей из околоземного космоса.

Кстати, американцы проводили аналогичные испытания с "Боингом-747".

Насколько мне известно, проект был расчехлен в 2009-м и даже получил новое кодовое название от МО РФ.

Но россиянам на пятки наступают американцы. Они уже имеют лазерные орудия палубного базирования на боевых судах.

Китайцы проводят аналогичные изыскания. Британцы тоже. На жаргоне ВПК мы это называем "оружием с управляемым энергетическим вектором". Правда, сегодня из этого класса у нас есть только лазер. Думаю, что поступление в войска надо прогнозировать лет эдак через десять.

— Как вы оцениваете результаты РЭБ и применения ПВО российскими ВКС в Сирии, в условиях ведения реального боя?

— В вашем вопросе содержится несколько второстепенных вопросов. Вся российская группировка добилась положительного политического результата. Башар Асад должен был погибнуть, но он удержался.

С военной точки зрения, россияне доказали свою способность вести высокоскоростное и эффективное бомбометание по конвейерному методу. Все использованное оборудование и боевые платформы — будь то Су-34 или другие "Сухие" нового поколения — зарекомендовали себя наилучшим образом. Тем более, что западные военные наблюдатели следили за российской операцией буквально под микроскопом. Общая оценка: крайне высокий профессиональный уровень ваших ВКС.