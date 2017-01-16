"Шерлок" в плену Кремля

Западные аналитики полагают, что утечка заключительного эпизода сериала "Шерлок" могла быть организована по политическим соображениям. Все другие версии можно исключить. Нет, это не шутка. Все вполне серьезно.

Кадр из сериала Шерлок

Подробно пересказывать произошедшее, наверное, нет смысла, поскольку о случившемся в минувшую субботу казусе все выходные только и говорили. Напомним только, что заключительная серия четвертого сезона сериала в русской озвучке оказалось в свободном доступе на сутки раньше премьеры. В России "Шерлока" показывает Первый канал.

Ну а поскольку сериал очень популярен, то и реакция последовала незамедлительно. И вполне прогнозируемо появились шутливые комментарии насчет причастности к произошедшему "русских хакеров".

"Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия "Шерлока". 2. Выборы в США", - написал один из пользователей Twitter.

"То, что Россия взламывала разные страны, - это, конечно, плохо, но слить последний эпизод "Шерлока"? Путин зашёл слишком далеко!" - пишет другой.

"Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры Россия слила "Последнее дело" (название заключительного эпизода - прим.), - отметил еще один пользователь.

Юмор-юмором, но телерадиовещательной компании BBC, которой принадлежат права на сериал, за расследование взялась со всей серьезностью. К чему, конечно, никаких вопросов нет - это обычная практика в подобного рода вещах.

А вот газета The Telegraph в связи с началом расследования отметила, что утечка могла спланирована нарочно, дабы навредить британскому телеканалу.

Аргументы в пользу данной версии следующие - во-первых, недовольство Москвы планами по расширению вещания BBC на русском языке. Во-вторых, это ответная мера на прошлогоднюю историю с закрытием счетов телеканала RT в Великобритании. Дескать, русские обещали, что подобные действия не останутся без ответа - ну и вот...

"Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение - это была карательная акция", - цитирует издание специалиста по информационной безопасности Атлантического совета Бена Ниммо.

Напоминается также, что "русские хакеры" взломали серверы Демократической партии в США. Весьма, надо сказать, серьезный довод, который многое объясняет в истории со слитым в сеть эпизодом "Шерлока".

То есть, резюмируя - Кремль вынудил Первый канал выложить в свободный доступ заключительный эпизод сериала, дабы продемонстрировать недовольство расширением вещания на русском языке Би-би-си и вернуть должок из-за истории со счетами RT в Великобритании. Логика, как говорится, ок.

И ведь это всерьез. То есть, конечно, может быть и присутствует где-то ирония, но уловить ее в статье и комментариях привлеченных "экспертов", рассуждающих про "карательную операцию" Москвы крайне трудно.

Ну а что же Первый канал, как там произошедшее комментируют? "Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с Би-би-си и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака", - сообщили в пресс-службе телеканала ТАСС.

То есть получается, без хакеров не обошлось? Что-то даже боязно себе представить, какой полет фантазии той же британской прессы нас ожидает...

А вообще, конечно, истерия вокруг russian hackers в самом деле порядком надоела. Касательно нынешней истории - это что, случилось в первый и последний раз? Подобное что, происходит только в России? Ответы, разумеется, отрицательные.

Но, пожалуй, никто до сей поры не додумался подавать подобные вещи таким образом. Вопрос только в том, куда это все заведет в конечном итоге.