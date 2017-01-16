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Автор Антон Куликов

"Шерлок" в плену Кремля

Политика » Власть

Западные аналитики полагают, что утечка заключительного эпизода сериала "Шерлок" могла быть организована по политическим соображениям. Все другие версии можно исключить. Нет, это не шутка. Все вполне серьезно.

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Кадр из сериала Шерлок

Подробно пересказывать произошедшее, наверное, нет смысла, поскольку о случившемся в минувшую субботу казусе все выходные только и говорили. Напомним только, что заключительная серия четвертого сезона сериала в русской озвучке оказалось в свободном доступе на сутки раньше премьеры. В России "Шерлока" показывает Первый канал. 

Ну а поскольку сериал очень популярен, то и реакция последовала незамедлительно. И вполне прогнозируемо появились шутливые комментарии насчет причастности к произошедшему "русских хакеров".

"Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия "Шерлока". 2. Выборы в США", - написал один из пользователей Twitter.

"То, что Россия взламывала разные страны, - это, конечно, плохо, но слить последний эпизод "Шерлока"? Путин зашёл слишком далеко!" - пишет другой.

"Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры Россия слила "Последнее дело" (название заключительного эпизода - прим.), - отметил еще один пользователь.

Юмор-юмором, но телерадиовещательной компании BBC, которой принадлежат права на сериал, за расследование взялась со всей серьезностью. К чему, конечно, никаких вопросов нет - это обычная практика в подобного рода вещах.

А вот газета The Telegraph в связи с началом расследования отметила, что утечка могла спланирована нарочно, дабы навредить британскому телеканалу. 

Аргументы в пользу данной версии следующие - во-первых, недовольство Москвы планами по расширению вещания BBC на русском языке. Во-вторых, это ответная мера на прошлогоднюю историю с закрытием счетов телеканала RT в Великобритании. Дескать, русские обещали, что подобные действия не останутся без ответа - ну и вот...

"Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение - это была карательная акция", - цитирует издание специалиста по информационной безопасности Атлантического совета Бена Ниммо.

Напоминается также, что "русские хакеры" взломали серверы Демократической партии в США. Весьма, надо сказать, серьезный довод, который многое объясняет в истории со слитым в сеть эпизодом "Шерлока".

То есть, резюмируя - Кремль вынудил Первый канал выложить в свободный доступ заключительный эпизод сериала, дабы продемонстрировать недовольство расширением вещания на русском языке Би-би-си и вернуть должок из-за истории со счетами RT в Великобритании. Логика, как говорится, ок.

И ведь это всерьез. То есть, конечно, может быть и присутствует где-то ирония, но уловить ее в статье и комментариях привлеченных "экспертов", рассуждающих про "карательную операцию" Москвы крайне трудно.

Ну а что же Первый канал, как там произошедшее комментируют? "Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с Би-би-си и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет. По предварительной версии, причиной была хакерская атака", - сообщили в пресс-службе телеканала ТАСС.

То есть получается, без хакеров не обошлось? Что-то даже боязно себе представить, какой полет фантазии той же британской прессы нас ожидает... 

А вообще, конечно, истерия вокруг russian hackers в самом деле порядком надоела. Касательно нынешней истории - это что, случилось в первый и последний раз? Подобное что, происходит только в России? Ответы, разумеется, отрицательные. 

Но, пожалуй, никто до сей поры не додумался подавать подобные вещи таким образом. Вопрос только в том, куда это все заведет в конечном итоге.

Темы хакеры информационные войны
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