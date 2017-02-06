Продолжение следует: Почему губернаторы уходят досрочно

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке. Эксперты рассказали о нескольких критериях отбора кандидатов на посты глав регионов.

Президент России Владимир Путин предложил руководителю департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

"Если я вам предложу вернуться на свою "малую родину" в качестве исполняющего обязанности губернатора?" - глава государства у Решетникова на встрече с Ново-Огарево. На что тот ответил, что "это будет большая честь для меня и большое доверие".

Владимир Путин отметил, что Максим Решетников хорошо знает ситуацию в Перми, поскольку является уроженцем края и работал в региональном правительстве. Глава государства выразил надежду, что врио губернатора "все сделает для того, чтобы оправдать ожидания людей - нерешенных вопросов еще достаточно".

При этом президент подчеркнул, что решать эти проблемы нужно, "опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой".

Ранее в понедельник прежний губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о досрочном сложении полномочий, срок которых истекал в мае этого года.

Он пояснил, что поскольку до выборов в сентябре времени осталось немного, кандидат, "выдвинутый президентом (в губернаторы - прим.), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона".

Виктор Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого он почти четыре года руководил министерством регионального развития РФ.

Стоит отметить, что в сентябре нынешнего года выборы губернаторов пройдут в 14-ти российских регионах. Это Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области, республики Бурятия, Карелия и Мордовия, Пермский край, Севастополь. В Адыгее главу региона выберет парламент.

В понедельник в прессе появились сообщения, что в ближайшие дни могут быть сделаны объявления об отставке порядка пяти глав регионов. Названы были имена главы Карелии Александра Худилайнена, Рязанской области Олега Ковалева, Свердловской области Евгения Куйвашева, Новгородской области Сергея Митина, Ивановской области Павла Конькова, а также Виктора Басаргина (Пермский край) и Вячеслава Наговицына (Бурятия).

То есть названы были семь регионов, но это с "запасом" - подчеркивается, что отставки ожидаются не везде.

К примеру, губернатор Ивановской области Павел Коньков в понедельник заявил, что не собирается подавать в отставку. А в пресс-службе областного правительства сообщили РИА Новости, что не видят необходимости комментировать предположения СМИ, опубликованные на основе информации неподтвержденных источников.

Положение во многих регионах вызывает вопросы, но это не всегда приводит к отставкам губернаторов, считает председатель экспертного совета Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Леонид Давыдов. Ситуация в регионах разная, подчеркнул он.

"Все счастливые семьи похожи, а несчастные несчастливы по-своему. Сложно сравнивать ситуацию в Рязани и, предположим, Перми", - сказал эксперт Pravda.Ru.

Но общее в отставках глав регионов есть - так или иначе, они не совсем справлялись. "И не было уверенности, что справятся дальше", - сказал Леонид Давыдов.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил несколько критериев подбора кандидатов на посты глав регионов. Он подчеркнул, что губернаторский пост - ключевой в российской системе власти.

"Обычно первый заместитель руководителя администрации президента, курирующий внутреннюю политику, занимается и рекомендациями для главы государства по теме кадров губернаторского корпуса. Сергей Кириенко человек системный, при этом сторонник открытости, сторонник понятных правил игры", - сказал Pravda.Ru социолог.

"Кириенко, на мой взгляд, предложил весьма удачный вариант отбора людей на ключевой пост в системе российской власти - губернаторский. В чем он состоит? Там три главных критерия. Первый, это чистота с точки зрения коррупционных проявлений. Это сейчас в приоритете. Второе, человек должен быть подготовлен, должен быть эффективен, должен зарекомендовать себя как успешный управленец на разных постах. И третье, конечно, важны его публичные качества. Губернатор это должность все-таки выборная. Хотя рекомендует президент, но голосовать-то избирателям. Поэтому очень важно, чтобы это не был "человек в футляре", неспособный играть по принципам выборной политики. Но если у человека не было публичного опыта, довольно сложно предсказать, сможет ли он выиграть выборы", - подчеркнул Валерий Федоров.

Говоря о перестановках в руководстве Пермского края, эксперт отметил, что Максим Решетников отвечает всем трем критериям.

"У него очень хорошее портфолио, и на в посту московской мэрии он очень эффективно сработал. Он с точки зрения публичной политики, как показал анализ, вполне избираем. А значит, не придется за него краснеть президенту, когда в сентябре в Пермском крае пройдут выборы губернатора", - заключил Валерий Федоров.